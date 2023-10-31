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Haberler Yaşam Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:10

Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!

Adana'da 4 aylık hamile eşi Hatice Demir'in (20) ağzını eliyle kapatıp boğup öldüren 26 yaşında Emrah Demir, tutuklandı. Katil zanlısı Demir'in "Alt katta oturan annemde yemek yedikten sonra evimize çıktık. Hatice 'yatıyorum' dedi, bir süre sonra kalkarak uyumayacağını söyledi. Ben de, 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diye ifade verdiği öğrenildi...

Ziya RAMOĞLU
Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!

Olay, 29 Ekim'de Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı.

Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!

Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Demir ise Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"
Emniyetteki ifadesinde gece boyunca tartıştıklarını anlatan Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik.

Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!

Sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi.

Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!

Ben de, 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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