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Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
11:10
Hamile karısını elleriyle boğdu: Cinayeti televizyon yüzünden işlemiş!
Adana'da 4 aylık hamile eşi Hatice Demir'in (20) ağzını eliyle kapatıp boğup öldüren 26 yaşında Emrah Demir, tutuklandı. Katil zanlısı Demir'in "Alt katta oturan annemde yemek yedikten sonra evimize çıktık. Hatice 'yatıyorum' dedi, bir süre sonra kalkarak uyumayacağını söyledi. Ben de, 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diye ifade verdiği öğrenildi...