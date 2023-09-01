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Haberler Yaşam Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe
Giriş Tarihi: 01.09.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:13

Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle söylediği "100 il bin ilçe" teklifinin ardından hangi ilçelerin il olacağı merak konusu olmuştu. AK Parti'den ise bu teklife olumlu yanıt gelmişti. Öte yandan bir ilçenin il olabilmesi için nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşullar, ulaşım durumu ve mevcut şehirleşme gibi kriterler dikkate alınıyor. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan harita üzerinden il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçeyi sıraladı. İşte il olmaya aday ilçelerin listesi...

Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği "100 il, bin ilçe" teklifine AK Parti kanadından olumlu yanıt gelmişti. Cumhur İttifakı'nın masaya yatıracağı öneri için izlenecek yol haritası belli olurken, "Hangi ilçeler il olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

Bir ilçenin il olabilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşullar, ulaşım durumu ve mevcut şehirleşme gibi kriterler dikkate alınıyor.

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Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

Peki hangi ilçeler il olmaya aday? Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan harita üzerinden il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçeyi sıraladı.

Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

İşte il olmaya aday ilçelerin listesi...

Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer

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