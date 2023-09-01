Haberler Yaşam Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

Giriş Tarihi: 01.09.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:13

Hangi ilçeler il olmaya yakın? Tek tek belirlendi: İşte il olma potansiyeli yüksek 67 ilçe

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle söylediği "100 il bin ilçe" teklifinin ardından hangi ilçelerin il olacağı merak konusu olmuştu. AK Parti'den ise bu teklife olumlu yanıt gelmişti. Öte yandan bir ilçenin il olabilmesi için nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşullar, ulaşım durumu ve mevcut şehirleşme gibi kriterler dikkate alınıyor. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan harita üzerinden il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçeyi sıraladı. İşte il olmaya aday ilçelerin listesi...