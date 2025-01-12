Haberler
Yaşam
Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
21:42
Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilenHangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...