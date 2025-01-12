Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:42

Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilenHangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır?

A. Manolya

B. Mıknatıs

C. Fanila

D. Manita

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: A. Manolya

Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
SON DAKİKA