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Haberler Galeri Yaşam Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru
Giriş Tarihi: 15.11.2026 02:29 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 02:30

Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Yarışmacıya yöneltilen "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'de adıyla hitap edilmemiştir?" sorusu, programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

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Hangi peygambere, Kur’an-ı Kerim’de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşanırken yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru gündeme geldi. Büyük ödüle ulaşmak için kritik aşamaya gelen yarışmacıya yöneltilen soru, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerle ilgili bilgi gerektiriyor.

Hangi peygambere, Kur’an-ı Kerim’de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

İŞTE 1 MİLYON DEĞERİNDEKİ O SORU!

Yarışmacının karşısına, "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir" sorusu çıktı.

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Hangi peygambere, Kur’an-ı Kerim’de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

A-Hz. Muhammed

B-Hz.İsa

C-Hz.Musa

D-Hz.Âdem

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hangi peygambere, Kur’an-ı Kerim’de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

Yarışmacı soruya 'B- Hz.İsa ' cevabını verdi.Ancak doğru cevabın 'A- Hz.Muhammed' olduğunu gören yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.

Hangi peygambere, Kur’an-ı Kerim’de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

300 BİN TL ALARAK YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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