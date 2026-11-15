Hangi peygambere, Kur’an-ı Kerim’de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşanırken yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru gündeme geldi. Büyük ödüle ulaşmak için kritik aşamaya gelen yarışmacıya yöneltilen soru, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerle ilgili bilgi gerektiriyor.