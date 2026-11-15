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Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru
Giriş Tarihi: 15.11.2026 02:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 02:30
Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'de adıyla hitap edilmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru
ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Yarışmacıya yöneltilen "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'de adıyla hitap edilmemiştir?" sorusu, programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu.