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Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi
Giriş Tarihi: 23.01.2024 07:46
Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi
"Soyağacı sorgulamasına göre hangi Türk boyuna mansupsunuz?" sorusunun cevabı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkler; yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda konargöçer olarak da adlandırılan göçebe bir yaşam tarzı sürdü. Konargöçer yaşam tarzından dolayı günümüze ulaşmış herhangi bir eseri bulunmayan Türk boylarıyla ilgili detaylı bir araştırmanın sonucu ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı...