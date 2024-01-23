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Giriş Tarihi: 23.01.2024 07:46

Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi

"Soyağacı sorgulamasına göre hangi Türk boyuna mansupsunuz?" sorusunun cevabı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkler; yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda konargöçer olarak da adlandırılan göçebe bir yaşam tarzı sürdü. Konargöçer yaşam tarzından dolayı günümüze ulaşmış herhangi bir eseri bulunmayan Türk boylarıyla ilgili detaylı bir araştırmanın sonucu ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı...

Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi

Son dönemde internette en çok araştırılan konuların başında gelen "Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?" sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Peki siz hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı ve haberin detayları...

Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi! İşte detaylı Türk boyları listesi

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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