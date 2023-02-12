Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:31

Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depremine yardımlar yağmaya devam ediyor. Hem yurttan hem dünyanın pek çok bölgesinden barınma, tesislerde ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi yardımlar geliyor. Çok sayıda ülkeden Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri geliyor. Peki Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye'ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

Kahramanmaraş 7.7 şiddetli deprem toplamda 10 ilimizi etkiledi. Yurttan ve dünyadan yardımlar peş peşe gelirken deprem bölgesinden arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye'ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

NATO

NATO, Türkiye'ye tam teşekküllü, 'yarı kalıcı' barınma tesisleri gönderileceğini açıkladı. Normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşan tesislerde ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içeriyor.

NATO askeri yetkilileri, şu anda İtalya'nın Taranto kentindeki NATO Destek Ajansı Güney Operasyon Merkezi'nde tutulan barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerini değerlendiriyor.

BELÇİKA

Belçika, Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 bin metrekarelik sahra hastanesi kuruyor.

Belçika Acil Müdahale Ekibi (B - FAST) mensubu 43 kişi, kuruluş çalışmaları için dün akşam Türkiye'ye gitti.

Yaklaşık 8 milyon euroya malolacak sahra hastanesinde günde 100 kişi tedavi edebilecek ve 20 kişi barındırabilecek.

LİTVANYA

Litvanya'dan arama kurtarma ve insani yardım ekipleri de, Litvanya Hava Kuvvetlei'ne ait Spartan adlı uçakla depremden etkilenen bölgelere gönderiliyor. Bu, Litvanya'dan son depremler için Türkiye'ye yönlendirilen ilk ekip olacak. Ekp aynı zamanda 528 bin euroluk yardım da topladı.

LETONYA

Letonya da bölgeye 5 bin battaniye ve üç adet büyük ısıtmalı çadır ve ayrıca ısıtıcılar gönderiyor. Gönderilen kış şartlarına uyumlu malzemenin değerinin 189 bin euro olduğu açıklandı. Letonya ek olarak Türkiye'ye 70 bin euro da yardım yapacak.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için mart başında bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini duyurdu. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türk makamlarının koordinasyonunda böyle bir konferans düzenlemek istedikleri belirtildi. Uluslararası toplumun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için mali yardımlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, konferansın mart ayı başında Brüksel'de planlandığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

FRANSA

Türkiye'ye 136 kişilik enkaz arama kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama köpeğinin de sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

HIRVATISTAN

40 personel, 10 arama kurtarma köpeği ekipmanlarıyla Türkiye'ye geldi.

İSPANYA

İspanya, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik bir ekip gönderdi. Ekipte 40'tan fazla sağlık görevlisi, 10'dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.

Ayrıca askeri uçakla afet bölgesine 90 kişilik bir kurtarma ve ilkyardım ekibi de sevk edildi. Buna ek olarak Juan Carlos I ve Galicia adlı iki askeri gemiyle, bunlara destek olacak Blas dı Lezo fırkateyni ve lojistik destek gemisi Cantabria da gönderildi.

ÇEKYA

Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye`ye gönderdi.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye gönderildiğini ifade edildi.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Savunma Bakanlığı da 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını duyurdu.

TAYVAN

Tayvan'dan da bir arama ve kurtarma ekibi, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı.

ALMANYA

Almanya Uluslararası Arama Kurtarma Kuruluşu ISAR'dan ekipler gönderdi. Alman hükümeti ayrıca Türkiye'ye jeneratör, çadır ve battaniye gibi gerekli malzemeler için de destek sundu.

Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

KATAR

Katar Kızılayı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım kampanyası başlattı.

KUVEYT

Türkiye'deki depremzedelere yardım için arama kurtarma ekibi gönderdi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye 50'şer milyon dolardan toplam 100 milyon dolar'lık yardım yapacağı bildirildi.

ÜRDÜN

Ürdün Kralı II. Abdullah arama kurtarma çalışmalarına destek için ekip ve depremzedelere gıda, ilkyardım ve çadır yardımı gönderilmesi emri verdi.

FİLİSTİN

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin kurtarılması çalışmalarına destek için arama kurtarma ekipleri gönderildiğini duyurdu.

ÇİN

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) Başkan Yardımcısı Dıng Boqing, Türkiye'ye 40 milyon yuan (yaklaşık 5,8 milyon dolar) değerinde para yardımı yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Pekin yönetimi, arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik bir ekiple kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpek gönderildiğini açıkladı.

Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

JAPONYA

Japonya hükümeti, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nden 15 kişilik ön ekip gönderdi. Ön ekip, etkilenen bölgelerdeki durumu incelemek ve tıbbi yardım talebini belirlemek için yaklaşık 10 gün Türkiye'de kalacak. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

SON DAKİKA