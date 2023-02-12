Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

NATO

NATO, Türkiye'ye tam teşekküllü, 'yarı kalıcı' barınma tesisleri gönderileceğini açıkladı. Normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşan tesislerde ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içeriyor.

NATO askeri yetkilileri, şu anda İtalya'nın Taranto kentindeki NATO Destek Ajansı Güney Operasyon Merkezi'nde tutulan barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerini değerlendiriyor.

BELÇİKA

Belçika, Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 bin metrekarelik sahra hastanesi kuruyor.

Belçika Acil Müdahale Ekibi (B - FAST) mensubu 43 kişi, kuruluş çalışmaları için dün akşam Türkiye'ye gitti.

Yaklaşık 8 milyon euroya malolacak sahra hastanesinde günde 100 kişi tedavi edebilecek ve 20 kişi barındırabilecek.

LİTVANYA

Litvanya'dan arama kurtarma ve insani yardım ekipleri de, Litvanya Hava Kuvvetlei'ne ait Spartan adlı uçakla depremden etkilenen bölgelere gönderiliyor. Bu, Litvanya'dan son depremler için Türkiye'ye yönlendirilen ilk ekip olacak. Ekp aynı zamanda 528 bin euroluk yardım da topladı.

LETONYA

Letonya da bölgeye 5 bin battaniye ve üç adet büyük ısıtmalı çadır ve ayrıca ısıtıcılar gönderiyor. Gönderilen kış şartlarına uyumlu malzemenin değerinin 189 bin euro olduğu açıklandı. Letonya ek olarak Türkiye'ye 70 bin euro da yardım yapacak.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için mart başında bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini duyurdu. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türk makamlarının koordinasyonunda böyle bir konferans düzenlemek istedikleri belirtildi. Uluslararası toplumun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için mali yardımlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, konferansın mart ayı başında Brüksel'de planlandığı bildirildi.