Hangi ülkeler hangi yardımları gönderiyor? Türkiye’ye depremde hangi ülkeler yardım gönderdi?

FRANSA
Türkiye'ye 136 kişilik enkaz arama kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama köpeğinin de sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
HIRVATISTAN
40 personel, 10 arama kurtarma köpeği ekipmanlarıyla Türkiye'ye geldi.
İSPANYA
İspanya, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik bir ekip gönderdi. Ekipte 40'tan fazla sağlık görevlisi, 10'dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.
Ayrıca askeri uçakla afet bölgesine 90 kişilik bir kurtarma ve ilkyardım ekibi de sevk edildi. Buna ek olarak Juan Carlos I ve Galicia adlı iki askeri gemiyle, bunlara destek olacak Blas dı Lezo fırkateyni ve lojistik destek gemisi Cantabria da gönderildi.
ÇEKYA
Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye`ye gönderdi.
KOSOVA
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye gönderildiğini ifade edildi.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk Savunma Bakanlığı da 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını duyurdu.
TAYVAN
Tayvan'dan da bir arama ve kurtarma ekibi, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı.
ALMANYA
Almanya Uluslararası Arama Kurtarma Kuruluşu ISAR'dan ekipler gönderdi. Alman hükümeti ayrıca Türkiye'ye jeneratör, çadır ve battaniye gibi gerekli malzemeler için de destek sundu.