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Haberler Yaşam Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:34

Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Hangi ülkelerde insan hayvanat bahçesi etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Hangi ülkelerde insan hayvanat bahçesi etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru

Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir?

A. Portekiz, İspanya, İtalya

B. Almanya, Fransa, Hollanda

C. Birleşik Krallık, Norveç. Danimarka

D. Romanya. Arnavutluk, Bulgaristan

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Hangi ülkelerde insan hayvanat bahçesi etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru

Cevap: D. Romanya. Arnavutluk, Bulgaristan

Hangi ülkelerde insan hayvanat bahçesi etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru
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