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Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
22:34
Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki soru
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkelerde "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenmemiştir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...