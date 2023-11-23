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Haberler Yaşam Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye birçok NATO ülkesini geride bıraktı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 13:50

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye birçok NATO ülkesini geride bıraktı

Dünyada savunma sanayisi ile öne çıkan ülkemiz, savaş uçağı teknolojilerinde lider ülkeler arasında bulunuyor. Ülkemize ait olan güçlü ve ileri teknolojiye sahip savaş uçakları, uluslararası alanda da bir hayli tercih ediliyor. Türkiye hava kuvvetlerinde gücüne güç katmak için, Eurofighter savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Öte yandan ülkelerin savaş uçakları da merak konusu oluyor. Peki, hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte 2023 ülkelere göre savaş uçakları sayıları ve Eurofighter savaş uçağı özellikleri…

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye birçok NATO ülkesini geride bıraktı

Ülkemiz hem coğrafi yönden hem de güç bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Özellikle, güçlü motor sistemleri ve etkili silah donanımlarıyla donatılmış uçaklarımız dünya pazarında çokça ilgi görüyor. Savunma sanayisini güçlendirmek isteyen Türkiye, Eurofighter savaş uçaklarını da rezervlerine katmaya hazırlanıyor.

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye birçok NATO ülkesini geride bıraktı

Bu kapsamda Eurofighter savaş uçağı özellikleri merak edilirken, 'Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var' sorusu da merak ediliyor.

İşte Eurofighter savaş uçağı özellikleri ve ülkelerin savaş uçakları…

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

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Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye birçok NATO ülkesini geride bıraktı

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye birçok NATO ülkesini geride bıraktı

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Savaş uçağı bulunmayan ülkeler şunlar:

Afganistan
Arnavutluk
Beliz
Benin
Butan
Bolivya
Bosna Hersek
Burkina Faso

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye birçok NATO ülkesini geride bıraktı

Kamboçya
Kamerun
Orta Afrika Cumhuriyeti
Çad

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