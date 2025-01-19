Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris'te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları
Giriş Tarihi: 19.01.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 23:43

Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris'te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...

Hangisi Woody Allen’ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris’te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris’te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları

Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Hangisi Woody Allen’ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris’te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris’te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangisi Woody Allen’ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris’te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris’te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları

A- PABLO PİCASSO

B- SALVADOR DALİ

C- PAUL GAUGUİN

D- VİNCENT VAN GOGH

Hangisi Woody Allen’ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris’te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris’te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları

DOĞRU CEVAP: D- VİNCENT VAN GOGH

Hangisi Woody Allen’ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris’te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris’te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları
SON DAKİKA