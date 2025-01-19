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Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris'te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları
Giriş Tarihi: 19.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
23:43
Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? Paris'te Gece Yarısı karakterleri, oyuncuları
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Hangisi Woody Allen'ın En İyi Özgün Senaryo Oscarını kazanan Paris'te Gece Yarısı filmde yer alan karakterlerden biri değildir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...