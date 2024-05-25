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Hanife Yılmaz'ın yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
15:50
Hanife Yılmaz'ın yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!
Türkiye'nin kanını donduran olay Muğla Menteşe'de yaşandı. 45 yaşındaki Hasan Bulut, dini nikahla yaşadığı Hanife Yılmaz'ı benzinle yaktı. Talihsiz çocuklar ise üvey babaları Bulut'un, annelerinin yanışını gülerek izlediğini anlattı. Cani adamın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. İşte Hanife Yılmaz cinayetinin yeni ayrıntıları...