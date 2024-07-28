Haberler
Yaşam
Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
22:34
Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster? 28 Temmuz tarihli yeni bölümde 100.000 TL değerindeki soru şöyle: Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir? Şıklarda Can Yücel, ülkü Tamer, Cemal Süreya ve Attila İlhan bulunuyor. İzleyenler soruya yanıt arıyor. İşte, sorunun cevabı...