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Haberler Yaşam Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:34

Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster? 28 Temmuz tarihli yeni bölümde 100.000 TL değerindeki soru şöyle: Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir? Şıklarda Can Yücel, ülkü Tamer, Cemal Süreya ve Attila İlhan bulunuyor. İzleyenler soruya yanıt arıyor. İşte, sorunun cevabı...

Harry Potter’ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı’nı da severek çevirdim diyen kimdir?

Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt:

Harry Potter’ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı’nı da severek çevirdim diyen kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir? sorusunda şıklar şöyle:

A) CAN YÜCEL

B) ÜLKÜ TAMER

C) CEMAL SÜREYA

D) ATTİLA İLHAN

İşte, cevap:

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Harry Potter’ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı’nı da severek çevirdim diyen kimdir?

DOĞRU CEVAP: B) ÜLKÜ TAMER

Harry Potter’ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı’nı da severek çevirdim diyen kimdir?
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