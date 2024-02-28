Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!

GÖRÜŞMEYE İZİN VERİLMEYİNCE…

Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin hasta ziyaretleri dışında hastanenin yoğun bakımında bir hastayı ziyaret etmek istediği, ancak buna izin verilmeyince, bu kişinin kapıyı teklemediğini öğrendi. Olay yeri görüntüleri incelendiğinde, yoğun bakım ünitesine gelen bir kişinin, kapıyı defalarca tekmelediği görüldü.