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Haberler Yaşam Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:23

Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!

İstanbul'da bir hastanede, hasta ziyaret saatleri dışında yoğun bakım ünitesindeki yakınını ziyaret etmek isteyen bir kişi, taşkınlık çıkardı. Hastane personeliyle tartıştı, tekmelediği yoğun bakımın kapısını kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anların ardından saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Kapıyı tekmeleyen kişi Avukat F.F. çıktı!

Yunus Emre KAVAK
Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!

Şoke eden olay 3 gün önce İstanbul Başakşehir'de bir devlet hastanesinde meydana geldi. Polise bir kişinin hastanede taşkınlık ve çevreye zarar verdiği ihbarı geldi. Bunun üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!

GÖRÜŞMEYE İZİN VERİLMEYİNCE…

Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin hasta ziyaretleri dışında hastanenin yoğun bakımında bir hastayı ziyaret etmek istediği, ancak buna izin verilmeyince, bu kişinin kapıyı teklemediğini öğrendi. Olay yeri görüntüleri incelendiğinde, yoğun bakım ünitesine gelen bir kişinin, kapıyı defalarca tekmelediği görüldü.

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Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!

AVUKAT ÇIKTI

Eldeki görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bu kişinin İstanbul Barosuna bağlı Avukat F.F. olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarına göre, olay günü önce alkollü hastaneye geldiği ve yoğun bakımında yatan bir hastayı görmek istedi.

Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!

Kendisine ziyaret saati dışında olduğu için izin verilmedi. Hastaneden ayrılan F.F., bir süre sonra yeniden hastaneye geldi. Israrla tekrar içeri girmek isteyen F.F.'ye izin verilmeyince olay çıktı. Sinirlerine hakim olamayan F.F., kilitli olan cam kapıya defalarca tekme atarak kırdı.

Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!

TUTUKLANDI

Elde edilen görüntüler ve bilgilerin ardından Avukat F.F. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen F.F. "Mala Zarar Verme" ve "Kamu Görevlisine Hakaret" suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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