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Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:23
Hastanede dehşet anları! Yoğun bakım kapısını tekmeleyip kırmıştı: Kimliği herkesi şoke etti!
İstanbul'da bir hastanede, hasta ziyaret saatleri dışında yoğun bakım ünitesindeki yakınını ziyaret etmek isteyen bir kişi, taşkınlık çıkardı. Hastane personeliyle tartıştı, tekmelediği yoğun bakımın kapısını kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anların ardından saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Kapıyı tekmeleyen kişi Avukat F.F. çıktı!