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Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 23:17

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli ile 6 Mart az önce Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Samandağ (Hatay) 3.9 şiddetinde deprem ile sallandı. Akdeniz - Antakya Körfezi merkez üssünde kaydedilen deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem, yerel saatle kısa süre önce hissedildi. İşte, 6 Mart Hatay depremi hakkında detaylar.

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli ile 6 Mart az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz - Antakya Körfezi'nde kaydedilen sarsıntı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kısa süre içinde duyuruldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İşte, 6 Mart Hatay depreminin detayları.

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli ile 6 Mart az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

HATAY'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD verilerine göre, Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ (Hatay)'da saat 22.29'da, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli ile 6 Mart az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: HATAY DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer: Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:06-03-2025
Saat: 22:29:39 TSİ
Derinlik: 7 km

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli ile 6 Mart az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ