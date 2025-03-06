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HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli ile 6 Mart az önce Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
23:17
HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli ile 6 Mart az önce Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Samandağ (Hatay) 3.9 şiddetinde deprem ile sallandı. Akdeniz - Antakya Körfezi merkez üssünde kaydedilen deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem, yerel saatle kısa süre önce hissedildi. İşte, 6 Mart Hatay depremi hakkında detaylar.