HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika Hatay deprem ile sallandı. Yayladağı merkezli kaydedilen depremin derinliği 13.3 kilometre olarak açıklandı. Bölgede ikamet eden pek çok sayıda vatandaş "Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Korkutan deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu. İşte, Hatay deprem son dakika bilgileri...