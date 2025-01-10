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HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
07:25
HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Son dakika Hatay şiddetli deprem ile sallandı. Yayladağ merkezli kaydedilen sarsıntının derinliği 13.3 kilometre olarak ölçüldü. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede ikamet eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremin büyüklüğünü öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 10 Ocak 2025 az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?