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Haberler Yaşam HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:25

HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika Hatay şiddetli deprem ile sallandı. Yayladağ merkezli kaydedilen sarsıntının derinliği 13.3 kilometre olarak ölçüldü. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede ikamet eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremin büyüklüğünü öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 10 Ocak 2025 az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika Hatay deprem ile sallandı. Yayladağı merkezli kaydedilen depremin derinliği 13.3 kilometre olarak açıklandı. Bölgede ikamet eden pek çok sayıda vatandaş "Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Korkutan deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu. İşte, Hatay deprem son dakika bilgileri...

HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: HATAY DEPREM!

Hatay'da Yayladağı merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak açıklandı.

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HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

HATAY DEPREM SON DAKİKA
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yayladağı (Hatay)
Tarih:2025-01-10
Saat:07:08:51 TSİ
Enlem:35.98944 N
Boylam:35.97667 E
Derinlik:13.3 km

HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY DEPREM SON DAKİKA || 10 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
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