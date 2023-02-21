HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye bir felaket daha yaşadı. 20 Şubat tarihinde Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilen deprem bölgeleri yeni depremle sarsıldı. Korkutan deprem çevre illerde ve 6 ülkede de hissedildi. Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan binaların yıkıldığı bilgisi gelirken can kaybının olup olmadığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı son durumu açıkladı. Peki, Hatay depremi ölü sayısı kaç, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte, 20 Şubat 2023 Hatay depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri…