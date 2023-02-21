HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

5,8'LİK BİR DEPREM DAHA!

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulmas konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

AFAD'dan 'Artçı deprem' açıklaması: "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır"