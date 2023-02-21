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Giriş Tarihi: 21.02.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 00:03

HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye bir felaket daha yaşadı. 20 Şubat tarihinde Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilen deprem bölgeleri yeni depremle sarsıldı. Korkutan deprem çevre illerde ve 6 ülkede de hissedildi. Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan binaların yıkıldığı bilgisi gelirken can kaybının olup olmadığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı son durumu açıkladı. Peki, Hatay depremi ölü sayısı kaç, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte, 20 Şubat 2023 Hatay depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri…

HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı son dakika açıklandı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılırken Türkiye bir kez daha deprem ile sallandı. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem meydana geldi. 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler çevre illerde ve ülkelerde de hissedildi. Önceki depremde hasar alan binaların yıkıldığı bildirilirken enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başladı. Bu noktada ''Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?'' soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. İşte, 20 Şubat Hatay depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı son durum gelişmeleri.

HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

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HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,4

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,4 olarak ölçülürken derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

5,8'LİK BİR DEPREM DAHA!

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulmas konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

AFAD'dan 'Artçı deprem' açıklaması: "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır"

HATAY DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 20 Şubat Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLADI: HATAY ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Depremin ardından 42 ihbar geldiğini ve tüm ihbarlara gidildiğini belirten Bakan Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını söyledi.

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