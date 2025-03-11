Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH

CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZ VERDİYSE O İŞ BİTMİŞTİR



Daha önce sobalı evde yaşadıklarını, doğalgazlı bir evde hiç oturmadıklarını dile getiren Fadıma Topal, "Kura da ismimizi duyduğum anda sevinçten ağladım. Anahtarı teslim alırken ne zaman taşınacağımı sordum. Bana 'Evi temizle otur' deyince çocuklarımla birlikte hiç zaman kaybetmedik buradaki görevlilerle evimizi temizleyip taşındık. Bu yıl değişik ramazan heyecanını yaşıyoruz. Çünkü bu sene evimizde oruç tutuyoruz, sahura kalkıyoruz.



