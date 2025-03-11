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Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
07:27
Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH
SABAH, Ramazanı yeni evlerinde karşılayacak olmanın heyecanını yaşayan ve "Bu yıl evimizde oruç tutacağız, mutluyuz" diyen Hataylı depremzede Fadıma Polat ve ailesinin evine konuk oldu. 4 çocuk annesi Fadıma Polat, "Depremden sonra bayram yaşamadık. Ama şimdi yeni yuvamızdayız. Sıcak evimizde önce orucumuzu tutuyoruz, sonra da en güzel şekilde bayramımızı yaşayacağız. Biz nereden göreceğiz bu evleri diyorduk. Ama devletimiz bize gösterdi. Devletin gücüyle bu millet ayakta durdu" diyerek sevincini dile getirdi.