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Haberler Yaşam Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:27

Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH

SABAH, Ramazanı yeni evlerinde karşılayacak olmanın heyecanını yaşayan ve "Bu yıl evimizde oruç tutacağız, mutluyuz" diyen Hataylı depremzede Fadıma Polat ve ailesinin evine konuk oldu. 4 çocuk annesi Fadıma Polat, "Depremden sonra bayram yaşamadık. Ama şimdi yeni yuvamızdayız. Sıcak evimizde önce orucumuzu tutuyoruz, sonra da en güzel şekilde bayramımızı yaşayacağız. Biz nereden göreceğiz bu evleri diyorduk. Ama devletimiz bize gösterdi. Devletin gücüyle bu millet ayakta durdu" diyerek sevincini dile getirdi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH

Hataylı depremzede Polat ailesi bu yıl ramazanı yeni evlerinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. SABAH'ı iftar sofralarına konuk eden 4 çocuk annesi Fadıma Polat, "Depremden sonra bayram yaşamadık. Ama şimdi yeni yuvamızdayız. Sıcak evimizde önce orucumuzu tutuyoruz, sonra da en güzel şekilde bayramımızı yaşayacağız.

Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH

Biz nereden göreceğiz bu evleri diyorduk. Ama devletimiz bize gösterdi. Yeni yuvama ilk girdiğim de cennete girdiğimi zannettim. Depremin olduğu günden bugüne kadar devletimiz elinden gelenin fazlasını yaptı. Her dakika yanımızdaydı. Devletin gücüyle bu millet ayakta durdu" diyerek sevincini dile getirdi.

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Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH

İÇLİ KÖFTE, TAVUKLU PİLAV, ETLİ KURU FASULYE

Kahramanmaraş merkezli depremlerde oturdukları müstakil evleri ağır hasar gören Polat ailesi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşti. Fadıma Polat (57), eşi Halil Polat (55), 3'ü de bedensel engelli olan çocukları Fatma (16), Ahmet (20) ve Ayşe (26) ile birlikte zor günleri geride bıraktı.

Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH

Daha önce çadırda ve konteynerde ramazan ayını geçiren aile şimdi doğal gazlı evde huzur içinde ramazan ayını geçirmenin sevincini yaşıyor. Fadıma Polat, elleriyle özel olarak hazırladığı içli köfte (Oruk), tavuklu pilav, etli kuru fasulye ve salatayı evlerine konuk olan SABAH Gazetesi muhabirleri Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu'na ikram etti. Evlerini yapanlara dua eden Polat ailesi iftarını SABAH ekibiyle birlikte yer sofrasında açtı.

Hatay yemekleriyle iftar sofrası kurdu: Fadıma Abla’nın ilk misafiri SABAH

CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZ VERDİYSE O İŞ BİTMİŞTİR

Daha önce sobalı evde yaşadıklarını, doğalgazlı bir evde hiç oturmadıklarını dile getiren Fadıma Topal, "Kura da ismimizi duyduğum anda sevinçten ağladım. Anahtarı teslim alırken ne zaman taşınacağımı sordum. Bana 'Evi temizle otur' deyince çocuklarımla birlikte hiç zaman kaybetmedik buradaki görevlilerle evimizi temizleyip taşındık. Bu yıl değişik ramazan heyecanını yaşıyoruz. Çünkü bu sene evimizde oruç tutuyoruz, sahura kalkıyoruz.