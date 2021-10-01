HaberlerYaşamHatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 01.10.2021 08:26Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 08:27
Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı
Hatay'da dün korkunç bir olay yaşandı. Evden gelen kokular vahşeti ortaya çıkardı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in cansız bedeni ulaşıldı. Uzun süre haber alınamayan baba Turgay Mert olayın baş şüphelisi haline gelirken, ekipler şüpheli babayı saklandığı evde buldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Mert tutuklandı.