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Haberler Yaşam Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 01.10.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 08:27

Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı

Hatay'da dün korkunç bir olay yaşandı. Evden gelen kokular vahşeti ortaya çıkardı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in cansız bedeni ulaşıldı. Uzun süre haber alınamayan baba Turgay Mert olayın baş şüphelisi haline gelirken, ekipler şüpheli babayı saklandığı evde buldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Mert tutuklandı.

VEYSEL CINCIK
YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı

SON DAKİKA: HATAY'DA ANNE VE İKİ ÇOCUĞU EVDE ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Acı tablo herkesi yasa boğdu. 3 kişinin öldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Olay dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşındı.

Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı

ŞOKE EDEN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

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Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı

Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu.

Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı

Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA