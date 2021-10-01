Hatay’da anne ve iki çocuğu evde ölü bulunmuştu! Şüpheli baba tutuklandı

SON DAKİKA: HATAY'DA ANNE VE İKİ ÇOCUĞU EVDE ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Acı tablo herkesi yasa boğdu. 3 kişinin öldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Olay dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşındı.