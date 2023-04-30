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Haberler Yaşam Hatay'da depremin yaraları sarılıyor! "Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak"
Giriş Tarihi: 30.04.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 07:48

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor! "Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehir olan Hatay'daki son durumu SABAH yerinde inceledi. Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, son durumu SABAH'a anlattı. Mızrak, Hatay'daki yıkılan ve acil yıkılması gereken bina enkazlarının yüzde 85'inin tamamlandığını önümüzdeki hafta itibariyle enkazın tamamen kaldırılacağını belirtti. Mızrak, "Hatay'da 235 bin 313 çadır kurulumu gerçekleşti. Toplam 69 bin 268 vatandaşımız çadır kentlerimizde yaşıyor. Toplam 42 tane konteyner kent kurduk, buralarda da 31 bin 700 vatandaşımız kalıyor. Konteyner kent kurulum çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor" dedi.

MEVLÜT HASGÜL
Hatay’da depremin yaraları sarılıyor! Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden sonra en çok yıkımın meydana geldiği Hatay'da çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor.

Hatay’da depremin yaraları sarılıyor! Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak

Depremin üzerinden geçen 2,5 aylık süreç sonrasında en çok yıkımın meydana geldiği Hatay'daki son durumu Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak SABAH'a anlattı.

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Hatay’da depremin yaraları sarılıyor! Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak

Deprem nedeniyle şu ana kadar Hatay'da 22 bin 979 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mızrak, İlk günden beri büyük bir özveriyle çalışmaların yürütüldüğünü anlatarak, "Hatay'da 350 bin binanın hasar tespiti yapıldı.

Hatay’da depremin yaraları sarılıyor! Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak

Bunlardan orta ve üstü seviyede hasar alan konut sayısı 270 bin 703 oldu. Hatay'da hasar tespit çalışmaları ve itiraz süreçleri 27 Nisan itibariyle sona erdi" dedi.

Hatay’da depremin yaraları sarılıyor! Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak

Hasar tespiti yapılan binalardan 21 bin 768'inin yıkık ve acil yıkılacak yapılar olduğunu, bu yapıların yüzde 85'inin şehirden kaldırılmış olduğunu kaydeden Mızrak, şöyle konuştu:

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