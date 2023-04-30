Haberler Yaşam Hatay'da depremin yaraları sarılıyor! "Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak"

Giriş Tarihi: 30.04.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 07:48

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor! "Tek derdimiz eski güzel günlere kavuşmak"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehir olan Hatay'daki son durumu SABAH yerinde inceledi. Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, son durumu SABAH'a anlattı. Mızrak, Hatay'daki yıkılan ve acil yıkılması gereken bina enkazlarının yüzde 85'inin tamamlandığını önümüzdeki hafta itibariyle enkazın tamamen kaldırılacağını belirtti. Mızrak, "Hatay'da 235 bin 313 çadır kurulumu gerçekleşti. Toplam 69 bin 268 vatandaşımız çadır kentlerimizde yaşıyor. Toplam 42 tane konteyner kent kurduk, buralarda da 31 bin 700 vatandaşımız kalıyor. Konteyner kent kurulum çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor" dedi.