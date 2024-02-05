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Haberler Yaşam Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:02

Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Depremin yıl dönümünde, yüreklere işleyen hikayeler ortaya çıktı. Hatay'da enkazdan iki gün sonra kurtarılan 70 yaşındaki Tahir Sarı'nın anlattıkları herkesi ağlattı: Yanıma yüzünü göstermeyen üç kişi geldi, bana su verdi…

İHA
Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ili salladı. En büyük yıkım ise Hatay'da yaşandı.

Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…

On binlerce vatandaşımızın vefat ettiği Hatay'da depremin yaraları sarılırken, 6 Şubat'ın yıl dönümünde yüreklere dokunan hikayeler de ortaya çıktı. Enkaz altında 2 gün kalan 70 yaşındaki Tahir Sarı'nın anlattıkları ise herkesi şaşırttı.

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Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…

Enkaz altında kurtarılmayı beklediği anları gözyaşlarıyla anlata Tahir Sarı, "Enkazdayken yüzünü göstermeyen 3 kişi yanıma geldi. Karşıma geldi oturdu. Bana yüzlerini göstermediler. Yeşil bir giyimleri vardı. Bana suyu verdiler içtim. Ben o sırada kurtarmaya çalışanlara bağırdım ben artık refaha kavuştum beni bırakın dedim ama onlardan da ses çıkmadı. Ben sözün bittiği yerdeydim" ifadelerini kullandı.

Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…

"KARDEŞİM BENİ KURTARMAK İSTERKEN…"
Kardeşinin de kendisini kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini belirten Sarı, "Kardeşim beni kurtarmaya çalışırken başına su deposu düşmüş ben sonradan öğrendim bunları. Buna da şükür edelim ne yapalım. Allah devletimizi eksik etmesin inşallah bize yardımcı olurlar. Tekrar ayağa kalkarız inşallah Allah bu günümüzü aratmasın" dedi.

Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…

"BAŞKA KİMSE YAŞAMASIN"

Yaşadıklarının çok zor olduğunu anlatan Tahir Sarı, "Çektiğim çileler çok zor oldu eşimi kaybettim yanımda. Benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın. Eşimi de yanımda kaybettim. Hiç bir şeyim kalmadı. Şu an konteynerde kalıyorum. Enkaz altında 4 saat boyunca seslendim.

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