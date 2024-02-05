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Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:02
Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Depremin yıl dönümünde, yüreklere işleyen hikayeler ortaya çıktı. Hatay'da enkazdan iki gün sonra kurtarılan 70 yaşındaki Tahir Sarı'nın anlattıkları herkesi ağlattı: Yanıma yüzünü göstermeyen üç kişi geldi, bana su verdi…