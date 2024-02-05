Hatay’da gizemli olay! Enkaz altında beklerken yaşadıklarını anlattı: Yüzünü göstermeyen üç kişi…

Enkaz altında kurtarılmayı beklediği anları gözyaşlarıyla anlata Tahir Sarı, "Enkazdayken yüzünü göstermeyen 3 kişi yanıma geldi. Karşıma geldi oturdu. Bana yüzlerini göstermediler. Yeşil bir giyimleri vardı. Bana suyu verdiler içtim. Ben o sırada kurtarmaya çalışanlara bağırdım ben artık refaha kavuştum beni bırakın dedim ama onlardan da ses çıkmadı. Ben sözün bittiği yerdeydim" ifadelerini kullandı.

