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Giriş Tarihi: 08.08.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:41

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Boks altın madalya maçı TRT Spor Yıldız ekranında! Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye henüz altın madalya kazanmadı. Boksta garantilenen üç madalyadan altın bekleniyor. Hatice Akbaş final maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. TRT Spor Yıldız canlı yayın ile takip edilecek 54 kilo boks finali Hatice Akbaş - Yuan Chang arasında geçecek. Altına adım adım ilerleyen milli boksörümüz için nefesler tutuldu. Peki; Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli, final maçı saat kaçta? İşte, detaylar...

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Boks altın madalya maçı TRT Spor Yıldız ekranında! Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hatice Akbaş final maçı canlı izle TRT Spor Yıldız ekranlarında takip ediliyor. 54 kiloda yarışan milli sporcumuz Çinli Yuan Chang ile Roland-Garros'ta mücadele edecek. Paris 2024 Olimpiyatlarında altın bekleniyor. Heyecanın dorukta olduğu maçla birlikte boksörümüzün hayatı ve kariyeri de gündeme geldi. Peki; Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Boks altın madalya maçı TRT Spor Yıldız ekranında! Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.

Hatice Akbaş final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarında bekleniyor.

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HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Boks altın madalya maçı TRT Spor Yıldız ekranında! Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Boks altın madalya maçı TRT Spor Yıldız ekranında! Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

1 Ocak 2002 Malatya doğumlu olan Hatice Akbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir sporcusudur.

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Boks altın madalya maçı TRT Spor Yıldız ekranında! Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.

2021'de Fenerbahçe boks şubesine katıldı. Mart 2022'de Hırvatistan'da organize edilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Hırvat boksör Nikolina Cacic'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'de düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lăcrămioara Perijoc'ı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

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