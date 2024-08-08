Giriş Tarihi: 08.08.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
23:41
HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Boks altın madalya maçı TRT Spor Yıldız ekranında! Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye henüz altın madalya kazanmadı. Boksta garantilenen üç madalyadan altın bekleniyor. Hatice Akbaş final maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. TRT Spor Yıldız canlı yayın ile takip edilecek 54 kilo boks finali Hatice Akbaş - Yuan Chang arasında geçecek. Altına adım adım ilerleyen milli boksörümüz için nefesler tutuldu. Peki; Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli, final maçı saat kaçta? İşte, detaylar...