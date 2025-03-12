Haberler
Yaşam
Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 06:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
06:01
Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!
Mart ayına girilmesiyle birlikte hava durumuna dair merak edilen sorular gündemdeki yerini aldı. Mart ayının soğuk etkileri devam ederken, baharın ılıman havası ne zaman kendini gösterecek sorusu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl seyredeceğine dair güncel tahminleri paylaştı. Peki, Mart ayında hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte detaylar…