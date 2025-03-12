Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!

Sıcaklıkların hemen hemen her bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, çöl tozlarının da etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri çöl tozlarının daha yoğun görüleceği, bu durumun hava koşullarında puslu bir görüntü oluşturabileceği öngörülüyor. Ramazan ayına denk gelen bu sıcak hava dalgası ve çöl tozlarının, ağız ve burunda kuruluğa neden olabileceği belirtiliyor.