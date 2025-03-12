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Haberler Yaşam Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 06:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 06:01

Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!

Mart ayına girilmesiyle birlikte hava durumuna dair merak edilen sorular gündemdeki yerini aldı. Mart ayının soğuk etkileri devam ederken, baharın ılıman havası ne zaman kendini gösterecek sorusu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl seyredeceğine dair güncel tahminleri paylaştı. Peki, Mart ayında hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte detaylar…

Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!

Bahar aylarına adım atılırken, Mart ayının hava durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yağışlar ve sıcaklık değişimleri, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre, Mart ayında hava sıcaklıklarında nasıl bir değişim yaşanacak? İşte Meteoroloji'nin açıklamaları ve güncel hava durumu raporu…

Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!

TÜRKİYE, CEZAYİR'DEN GELEN SICAK HAVANIN ETKİSİNDE!

Cezayir üzerinden esen lodosla sıcaklıklar bu aya göre çok yüksek seyrediyor, batı ve iç kesimlere çöl tozu da geliyor.

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Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!

"SICAKLIKLAR 25 DERECEYİ BULABİLİR"

Mart ayı ortalamalarına bakıldığında Ankara'da sıcaklıkların genellikle 11 derece, İstanbul'da ise 12 derece civarında seyrettiği görülüyor. Ancak bu hafta, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri, sıcaklıkların ülkenin büyük bölümünde artış göstermesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıkların 20-23 derece aralığında olacağı, bazı bölgelerde ise 25 dereceye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!

Sıcaklıkların hemen hemen her bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, çöl tozlarının da etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri çöl tozlarının daha yoğun görüleceği, bu durumun hava koşullarında puslu bir görüntü oluşturabileceği öngörülüyor. Ramazan ayına denk gelen bu sıcak hava dalgası ve çöl tozlarının, ağız ve burunda kuruluğa neden olabileceği belirtiliyor.

Havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı? Mart ayı hava durumu raporu: Meteoroloji uzmanları açıkladı!

Sıcaklıkların gelecek Pazar gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Bu süre içinde solunum rahatsızlıkları bulunanların daha dikkatli olması tavsiye ediliyor.