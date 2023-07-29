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Havadan böyle görüntülendi: Denizli'de geri dönüşüm tesisinde yangın...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
14:09
Havadan böyle görüntülendi: Denizli'de geri dönüşüm tesisinde yangın...
Denizli'de bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi havadan görüntülendi. Denizli itfaiyesi alevlere 32 araç ve 80 personelle müdahale ediyor. İşte Denizli'deki yangında son durum...