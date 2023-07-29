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Haberler Yaşam Havadan böyle görüntülendi: Denizli'de geri dönüşüm tesisinde yangın...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:09

Havadan böyle görüntülendi: Denizli'de geri dönüşüm tesisinde yangın...

Denizli'de bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisi havadan görüntülendi. Denizli itfaiyesi alevlere 32 araç ve 80 personelle müdahale ediyor. İşte Denizli'deki yangında son durum...

Havadan böyle görüntülendi: Denizli’de geri dönüşüm tesisinde yangın...

Denizli'de bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dumanların kentin her yerinden göründüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Havadan böyle görüntülendi: Denizli’de geri dönüşüm tesisinde yangın...

ALEVLERE TESLİM OLAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Denizli'de geri dönüşüm tesisinde devam eden yangına 32 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor. Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi.

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Havadan böyle görüntülendi: Denizli’de geri dönüşüm tesisinde yangın...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, fabrikayı kaplayan alevlere 32 araç ve 80 personelle müdahale ediyor.

Havadan böyle görüntülendi: Denizli’de geri dönüşüm tesisinde yangın...

Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikada devam eden yangın havadan görüntülendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için büyük bir mücadele veren itfaiye ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Havadan böyle görüntülendi: Denizli’de geri dönüşüm tesisinde yangın...

YANAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN ETRAFINDAKİ FABRİKALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Denizli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. 1 itfaiye erinin dumandan yangın bölgesindeki diğer işletmeler tahliye ediliyor.

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