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Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı
Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:27
Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı
Miami Uluslararası Havalimanı'nda Küba'dan gelen bir yolcunun üzerinde fark edilen şüpheli açıklanamayan şişkinlik, gümrük memurlarını şoke eden bir gerçeği ortaya çıkardı. İç çamaşırına özel cepler diktirerek 10 canlı kuş saklayan yolcu gözaltına alınırken savunması memurların şaşkınlığını ikiye katladı.