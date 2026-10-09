Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

İÇ ÇAMAŞIRINA ÖZEL CEP DİKTİRMİŞ

Yapılan üst aramasında, Castillo'nun iç çamaşırına özel olarak siyah cepler diktirdiği ve bu ceplerin içine bantla sarılmış altı adet şeffaf silindirik kap yerleştirdiği ortaya çıktı. Kapların içerisinde ise ön incelemelere göre sekiz sarı yüzlü ispinoz ve iki mavi grosbeak olmak üzere toplam 10 canlı kuş bulundu.