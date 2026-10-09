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Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:27

Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

Miami Uluslararası Havalimanı'nda Küba'dan gelen bir yolcunun üzerinde fark edilen şüpheli açıklanamayan şişkinlik, gümrük memurlarını şoke eden bir gerçeği ortaya çıkardı. İç çamaşırına özel cepler diktirerek 10 canlı kuş saklayan yolcu gözaltına alınırken savunması memurların şaşkınlığını ikiye katladı.

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HİLAL AYTAÇ
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Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

Havalimanı gümrük memurları her gün binlerce bagaj ve yolcu taramasından geçerken oldukça ilginç saklanmış eşyalarla karşılaşır. Ancak Miami Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan son olay bu kadarına da pes dedirtti.

Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

Küba'nın başkenti Havana'dan gelen bir uçuş yolcusunun üzerinde yapılan aramada, adeta seyyar bir kuş kafesini andıran skandal bir kaçakçılık yöntemi deşifre edildi.

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Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

BAVUL TEMİZ ÇIKTI, ŞÜPHELİ ŞİŞKİNLİK ELE VERDİ

Federal şikayet dilekçesine göre, Alberto Hernandez Castillo adlı 40 yaşındaki yolcu ülkeye herhangi bir hayvan veya yaban hayatı getirmediğini beyan etmişti. El bagajı ve bel çantasında yapılan aramalarda herhangi bir kaçak mala rastlanmadı.

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Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

Ancak memurlar, bagaj denetiminde hesaba katılamayan başka bir detay fark etti: Yolcunun bel çevresinde duran açıklanamayan bir şişkinlik.

Görevliler, oldukça gergin tavırlar sergileyen yolcuyu detaylı bir üst aramasına aldı.

Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

İÇ ÇAMAŞIRINA ÖZEL CEP DİKTİRMİŞ

Yapılan üst aramasında, Castillo'nun iç çamaşırına özel olarak siyah cepler diktirdiği ve bu ceplerin içine bantla sarılmış altı adet şeffaf silindirik kap yerleştirdiği ortaya çıktı. Kapların içerisinde ise ön incelemelere göre sekiz sarı yüzlü ispinoz ve iki mavi grosbeak olmak üzere toplam 10 canlı kuş bulundu.

Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Sorgusunda kuşları kaç amaçla taşıdığı sorulan Hernandez Castillo'nun, hayvanları kişisel kullanımı için getirdiğini iddia ettiği belirtildi. Ancak araştırmacılar, şahsın bu canlıları yasal olarak ithal etmek için gereken hiçbir resmi belgeye sahip olmadığını kaydetti.

Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

Canlı hayvan kaçakçılığı ilk kez yaşanmıyor. Daha önce Japonya'da bir adam bavulunun içindeki çorapların içine yaklaşık 200 kertenkele sakladığı için tutuklanmıştı.

Havalimanında şok! İç çamaşırına sakladığı 10 canlı kuşla uçağa binmeye çalıştı

Olayın ardından 25.000 dolarlık kişisel kefaletle serbest bırakılan Hernandez Castillo'nun mahkeme duruşmasının 26 Ekim tarihinde görüleceği açıklandı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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