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Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:32

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre hazırlanan bölgesel sağlık raporu, coğrafi konumun ve yaşam koşullarının farklı hastalıklara yakalanma riskini doğrudan belirlediğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin bölge bölge değişen bu ezber bozan hastalık risk haritası, hava kalitesinden beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok faktörün sağlık üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Peki, sizin memleketinizde hangi hastalık daha çok görülüyor?

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Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Havasından mı, suyundan mı bilinmez ama bazı hastalıklar bazı şehir ve bölgelerin yakasına yapışmış durumda. DSÖ verilerine göre Türkiye'de 5 hastalık yaygın ve bu hastalıklar da bazı illerde daha çok görülüyor. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK'in son verileriyle hazırlanan "Türkiye Bölgesel Hastalık Risk Haritası", coğrafyanın kaderimiz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 7 bölgenin tamamını mercek altına alan bu çarpıcı veriler; beslenme kültüründen hava kalitesine, sanayileşmeden iklime kadar her detayın vücudumuzda nasıl bir bombaya dönüştüğünü gösteriyor. İşte bölge bölge Türkiye'nin korkutan sağlık karnesi…

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Türkiye'de En Sık Görülen Hastalıklar

Türkiye'de hastalıkların dağılımı yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlere bağlı olarak bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye'de en sık görülen hastalıklar;

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Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

1. Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Türkiye'de her 100 ölümden yaklaşık 36'sının nedeni dolaşım sistemi hastalıklarıdır. Kalp krizi, damar tıkanıklığı ve tansiyona bağlı sorunlar ilk sırada yer alıyor.

İskemik kalp hastalıkları, bu grubun en büyük alt nedenini oluşturuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Kimler Risk Altında?

Hareketsiz yaşam sürenler, yüksek kolesterolü olanlar ve yoğun stres altındaki bireyler.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

2. Kanser (İyi ve Kötü Huylu Tümörler)

Ölümlerin yaklaşık %16'sına neden olan kanser, Türkiye'nin ikinci büyük sağlık sorunu.

En Sık Görülen Tür: Erkeklerde akciğer ve soluk borusu kanseri, kadınlarda ise meme kanseri ilk sıralarda.

Kolon kanseri vakalarında son yıllarda dikkat çekici bir artış gözleniyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

3. Solunum Sistemi Hastalıkları

Özellikle kış aylarında hastanelerin acil servislerini en çok meşgul eden grup budur.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

KOAH ve Astım: Hava kirliliği ve tütün kullanımı bu hastalıkları tetiklemeye devam ediyor.

Mevsimsel Salgınlar: 2025-2026 sezonunda Influenza A (özellikle H1N1 ve H3N2) vakalarında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

4. Şeker Hastalığı (Diyabet) ve Obezite

Türkiye, Avrupa'da obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Bu durum Tip 2 diyabetin hızla yayılmasına neden oluyor.

Toplumun önemli bir kesimi şeker hastası olduğunun farkında olmadan yaşıyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

5. Post-Pandemi Etkisi: Ruh Sağlığı ve Nöroloji

2025 verilerine göre nöroloji ve psikiyatri polikliniklerine başvurularda %25-30 bandında bir artış var.

En Sık Şikayetler: Uzun süreli yorgunluk, odaklanma sorunları (beyin sisi), anksiyete ve uyku bozuklukları.

18-34 yaş grubunda panik atak ve depresif belirtiler geçmiş yıllara oranla daha sık görülüyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Türkiye'nin Bölge ve İl Bazlı Sağlık Haritası

Türkiye'de hastalıkların dağılımı; yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlere bağlı olarak bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bölgelere göre hastalık dağılımı şu şekilde;

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

1. Dolaşım Sistemi ve Kalp Hastalıkları (Batı ve Karadeniz)

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller genellikle Batı Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yoğunlaşıyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

En Yüksek Oranlar: Karabük (%46,9), Balıkesir (%43,9) ve Çorum (%41,8) bu listede başı çekiyor.

Yaşlı nüfus oranının bu illerde daha yüksek olması ve beslenme alışkanlıkları temel etken olarak görülüyor.

En Düşük Oranlar: Kilis (%26,6) ve Van (%29,9).

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

2. Kanser Vakaları (Ankara ve Doğu Anadolu)

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu bölgeler arasında İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı öne çıkıyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

En Yüksek Oranlar: Bingöl (%21,4), Ankara (%20,7) ve Van (%20,3).

En Düşük Oranlar: Kilis (%10,1) ve Şanlıurfa (%10,9).

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

3. Solunum Sistemi Hastalıkları (Kuzey ve Batı)

Kaba ölüm hızının (bin kişi başına düşen ölüm sayısı) en yüksek olduğu iller Karadeniz ve Ege kıyılarında toplanıyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Zirvedeki İller: Kastamonu (binde 10,4), Sinop (binde 10,0) ve Balıkesir (binde 9,7).

İlginç Veri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Hakkari, Şırnak) genç nüfusun etkisiyle en düşük ölüm hızına sahip bölgelerdir.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

4. Bölgeye Özgü (Endemik) Hastalıklar

Bazı hastalıklar Türkiye'nin belirli coğrafyalarında geleneksel veya iklimsel nedenlerle daha sık görülür:

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Şark Çıbanı: Güney ve Güneydoğu Anadolu, özellikle Şanlıurfa.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA): Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi (Tokat, Sivas, Gümüşhane, Çorum).

Bruselloz (Peynir Hastalığı): Hayvancılığın yoğun olduğu ve pastörize edilmemiş süt ürünleri tüketilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Sağlıklı Kalmak İçin 3 Altın İpucu

Check-up Rutini: Hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez kan şekeri ve tansiyonunuzu kontrol ettirin.

Akdeniz Tipi Beslenme: Kalp sağlığı için zeytinyağı, sebze ve balık odaklı mutfağa geri dönün.

Hareket Şart: Günde en az 30 dakikalık tempolu yürüyüş, en yaygın 5 hastalığın riskini %40'a kadar azaltabiliyor.

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Bölgeler Bazında Hastalık Görünümü

Dünya Sağlık Örgütü'nün son araştırmalarına göre ise bölgesel risk faktörleri şu şekilde;

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Marmara Bölgesi

  • Kronik hastalıklar genelinde yüksek prevalans
  • Özellikle hipertansiyon, diyabet ve kalp–damar hastalıkları sıklığı daha belirgin
  • Yaşam tarzı, şehirleşme ve beslenme farklılıkları etkili

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Ege Bölgesi

  • Metabolik sendrom ve obezite risk faktörlerinin nispeten daha önemli olduğu bölgelerden biri
  • HDL kolesterol ve fiziksel aktivite eksikliği gibi risk faktörleri dikkat çekiyor

Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

İç Anadolu Bölgesi

  • Hipertansiyon ve kalp–damar hastalıklarında yüksek görünüm
  • Fiziksel inaktivite ve obezite riskleri görece yüksek
Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Karadeniz Bölgesi

  • Kronik solunum hastalıkları (özellikle astım) bölgelere göre farklılaşma gösteriyor
  • Batı, Doğu ve Orta Karadeniz'de astım oranları değişim gösterebiliyor
Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Akdeniz Bölgesi

  • Diyabet ve fazla kiloya bağlı metabolik bozuklukların öne çıktığı raporlar var
  • Sıcak iklim ve beslenme alışkanlıkları rol oynuyor
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