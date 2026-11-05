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Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:32
Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu
Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre hazırlanan bölgesel sağlık raporu, coğrafi konumun ve yaşam koşullarının farklı hastalıklara yakalanma riskini doğrudan belirlediğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin bölge bölge değişen bu ezber bozan hastalık risk haritası, hava kalitesinden beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok faktörün sağlık üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Peki, sizin memleketinizde hangi hastalık daha çok görülüyor?