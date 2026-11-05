Havasından mı suyundan mı? Türkiye’nin bölge bölge hastalık risk haritası belli oldu

Havasından mı, suyundan mı bilinmez ama bazı hastalıklar bazı şehir ve bölgelerin yakasına yapışmış durumda. DSÖ verilerine göre Türkiye'de 5 hastalık yaygın ve bu hastalıklar da bazı illerde daha çok görülüyor. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK'in son verileriyle hazırlanan "Türkiye Bölgesel Hastalık Risk Haritası", coğrafyanın kaderimiz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 7 bölgenin tamamını mercek altına alan bu çarpıcı veriler; beslenme kültüründen hava kalitesine, sanayileşmeden iklime kadar her detayın vücudumuzda nasıl bir bombaya dönüştüğünü gösteriyor. İşte bölge bölge Türkiye'nin korkutan sağlık karnesi…