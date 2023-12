Hayal satan kadın simyacının sonu idam sehpası oldu

SADECE RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dunyanın nadir rastlanılan kadın simyacılarından biri ise Dördüncü Murad doneminde faaliyet gosteren Maanoğlu Fahreddin'in kızıydı.

Dördüncü Murad doneminde Lubnan'da isyan eden Durzi emirlerinden Maanoğlu Fahreddin idam edilmiş, hayatta kalan oğulları ise Enderun'a alınmıştı. Maanoğlu Fahreddin'in ailesinden yakalanamayan bir kişi vardı, o da kızıydı. Maanoğlu'nun kızı, erkek kılığında kacarak Diyarbakır'a gitmişti. Diyarbakır'da Rumiye Şeyhi'nin yanına sığınan kız bakırı gumuş, gumuşu de altına donuşturuyordu. Bu yaptıklarıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Ancak kimse değişenin madde mi yoksa sadece renk mi olduğuna bakmamıştı.

Bir sure sonra, 1638'de Bağdat seferine cıkan Dördüncü Murad, Halep'te konakladı. Rumiye Şeyhi, Halep'e padişahın yanına giderek bircok hediyeyle birlikte Maanoğlu'nun kızının yaptığı altın kulcelerini de "Hünkârım sana hazine lazımdır. Bu bilgi, evliya sanatıdır, ancak bu kız bir yolla ona ulaşmış. Sultanım dilerse yapar" diyerek Dördüncü Murad'a sundu.

Dördüncü Murad