Hayal satan kadın simyacının sonu idam sehpası oldu

RUS HARİTALARINDA OSMANLI DEVLETİ



Osmanlı Devleti, Rusya İmparatorluğu tarihinde her zaman onemli bir yer tutmuştur. Bundan yuzden Rusya'da Osmanlı Devleti birkac asır boyunca aralıksız olarak coğrafi, siyasi ve askeri acılardan araştırıldı. Bu surecte hem muazzam birikim oluştu hem de Osmanlı Devleti ve burada yaşayan halklarla ilgili telif ve ceviri eserler ortaya cıktı. Osmanlı Devleti'nin araştırılmasına Rusya askeri muesseseleri de onemli katkıda bulundular.

Osmanlı ile yapılan savaşlar, duşmanın askeri, ekonomik ve coğrafi alanlarda iyi tanınmasını gerektiriyordu. Bu yuzden Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı subaylar, askeri istihbaratcılar ve deniz subayları, Osmanlı ile ilgili onemli veriler topladılar. Bunun da neticesinde bu komşu devletin bir nevi portresi ortaya cıktı, coğrafyası cizildi.

Rusya'da jeodezi ve haritacılık bilim dalları geliştikce Rusya İmparatorluğu'nun askeri muesseselerinin ihtiyac duyduğu teferruatlı Osmanlı haritaları yapılmaya başlandı. Yaklaşık 300 yıllık Osmanlı haritaları hazırlama surecinde Rusya Askeri ve Denizcilik bakanlıklarında Osmanlı'ya ait eşi benzeri olmayan, nadir tarihi haritalar iceren harita arşivi oluştu. Bununla birlikte bu onemli tarihi ve kulturel kaynaklar, değil Turkiye'de Rusya'da bile fazla bilinmemekte ve az araştırılmaktadır.

200 HARİTA VE ŞEHİR PLANI

İlyas Kemaloğlu ile Mihail Bashanov'un hazırladığı "Tarihi Rus Haritalarında Osmanlı Devleti" adlı calışmada (Turk Dunyası Belediyeler Birliği, İstanbul 2023) ilk kez Osmanlı'ya dair yaklaşık 200 harita ve şehir planı bir araya getirildi. Yayına konu olan haritalar bugun Rusya Devlet Askeri Deniz Filosu Arşivi, Rusya Devlet Tarih Muzesi, Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi, Rusya Devlet Eski El Yazmaları Arşivi, Rusya Devlet Kutuphanesi, Rusya Milli Kutuphanesi gibi arşiv, kutuphane ve muzelerde saklanmaktadır.

Bu onemli kitapta en erkeni 17. yuzyılın sonu ile tarihlendirilen Osmanlı Devleti'nin genel coğrafya haritaları, Osmanlı'nın ceşitli bolgelerinin haritası, Turk şehir, liman ve kalelerin planları yer almaktadır. Erken tarihli haritaların buyuk bir kısmı, el yazması halinde olup, Osmanlı'da gorev yapan Rus yetkililerin jeodezi, topografya ve hidrografi alanlarında yaptıkları calışmalar sonucunda ortaya cıkmıştır.

Soz konusu haritaların buyuk bir kısmı yayımlanmamıştır. Daha gec tarihteki haritalar ise basılı olsa da "gizli" ibaresine sahip olduklarından dolayı bunlar da araştırmacılar tarafından pek bilinmemektedir. Dolayısıyla bu harita ve planların yayımlanması, hem genel olarak Osmanlı tarihi araştırmalarına hem de Turkiye'de haritacılık alanındaki boşluğun doldurulmasına onemli katkıda bulunacaktır.