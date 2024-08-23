Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 23.08.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:47

Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam sinemaseverler ile televizyon ekranlarında buluşan 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Derek Cianfrance oturuyor. Hayat Işığım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorularla araştırılmaya başladı. Dram ve romantik türlerinde dikkat çeken yapım için ekran başında yerler alındı. İşte, filme dair merak edilenler...

Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Orijinal adıyla The Light Between Oceans, savaş sonrası birlikte olan bir çiftin bir çocukla ailelerini büyütmek istemesini konu ediniyor. Ancak hayatın tesadüfleri onları başka bir yola sürüklüyor. Peki; Hayat Işığım filmi nerede çekildi?

Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAYAT IŞIĞIM FİLM KONUSU

Avustralya'nın izbe bir kıyısında deniz feneri bekçiliği yapan ve savaş sonrası bunalımı yaşayan gazi Tom Sherbourne ile Parageuse Kasabası'nda tanıştığı, savaşta kaybettiği iki ağabeyinin yasını tutan karısı Isabel sakin bir hayat sürmektedirler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Çiftin en büyük isteği çocuk sahibi olup aile kurmaktır. Bir gece içinde bir adam cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu gizemli bir sandal kıyıya vurur. İkili çok zor bir kararın eşiğindedir, çocuğun ailesini aramak yerine çocuğu yanlarına alarak yaralarını sarmaya çalışırlar...

Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAYAT IŞIĞIM FİLMİ OYUNCULARI

Michael Fassbender - Tom Sherbourne
Alicia Vikander - Isabel Sherbourne
Rachel Weisz - Hannah Roennfeldt
Caren Pistorius - Yetişkin Lucy/Grace
Florence Clery - Lucy/Grace
Anthony Hayes - Vernon Knuckey
Emily Barclay - Gwen Potts
Leon Ford - Frank Roennfeldt
Thomas Unger - Bluey
Benedict Hardie - Harry Garstone
Georgie Jean Gascoigne - 1 yaşındaki Bebek Lucy/Grace
Elliot & Evangeline Newbery - Bebek Lucy/Grace

Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAYAT IŞIĞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerine Yeni Zelanda ve Avustralya'da Eylül 2014'te başlanacağı açıklanmıştı. Film Stanley'de (Tasmanya'nın Kuzeybatısındaki sessiz bir sahil kasabası) çekildi.

SON DAKİKA