Giriş Tarihi: 23.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
14:47
Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Bu akşam sinemaseverler ile televizyon ekranlarında buluşan 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Derek Cianfrance oturuyor. Hayat Işığım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorularla araştırılmaya başladı. Dram ve romantik türlerinde dikkat çeken yapım için ekran başında yerler alındı. İşte, filme dair merak edilenler...