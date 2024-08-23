Hayat Işığım filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayat Işığım filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Çiftin en büyük isteği çocuk sahibi olup aile kurmaktır. Bir gece içinde bir adam cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu gizemli bir sandal kıyıya vurur. İkili çok zor bir kararın eşiğindedir, çocuğun ailesini aramak yerine çocuğu yanlarına alarak yaralarını sarmaya çalışırlar...