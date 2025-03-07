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Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 11:00

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlatmış...

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan beş gün sonra bulunup hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in trajik ölümü, geriye pek çok soruyu bırakıyor. Ancak dikkat çeken bir diğer detay, genç kadının geçmişte katıldığı televizyon yarışmasında yaptığı çarpıcı açıklamalar! Ece Gürel bakın yaşadığı zorlukları nasıl anlatmış… İşte detaylar!

Hayatını kaybeden Ece Gürel’in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlatmış...

Gürel'in kaybolduğu ve dört gün sonra bilinci açık bir şekilde bulunduğu olayın ardındaki gizem ise hala çözülememişken, geçmişte bir televizyon yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Ece Gürel’in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlatmış...

Genç mimarın programda yaptığı açıklamalarda, meslek hayatında karşılaştığı zorlukları dile getirdiği görüldü.

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Hayatını kaybeden Ece Gürel’in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlatmış...

Ece Gürel, ekranlarda yayınlanan bir yarışma programına katıldığı sırada peyzaj mimarlığına olan ilgisini ve sektörde yaşadığı zorlukları anlattığı anlaşıldı.

Hayatını kaybeden Ece Gürel’in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlatmış...

Kendini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığını sevmesine rağmen Türkiye'deki sektörel şartlardan dolayı diğer alanlarda eğitim almaya devam ettiğini belirti.

Ece Gürel'in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Hayatını kaybeden Ece Gürel’in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlatmış...

Ayrıca, astrolojiye olan ilgisini de dile getiren Gürel, bu konuda da çalışmalar yapmayı planladırının arasında olduğunu dile getirmiş.