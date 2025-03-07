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Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 11:00

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlatmış...

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan beş gün sonra bulunup hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in trajik ölümü, geriye pek çok soruyu bırakıyor. Ancak dikkat çeken bir diğer detay, genç kadının geçmişte katıldığı televizyon yarışmasında yaptığı çarpıcı açıklamalar! Ece Gürel bakın yaşadığı zorlukları nasıl anlatmış… İşte detaylar!