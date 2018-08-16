Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Belki birçoğumuz bunları bilmiyorduk. Ama hayatımızı kolaylaştıracak nesneler her an yanımızda duruyor. İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler.. Kola kutusunu çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki.. Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz? Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım. Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim. Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz! Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor. İşte böyle...