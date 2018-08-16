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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Belki birçoğumuz bunları bilmiyorduk. Ama hayatımızı kolaylaştıracak nesneler her an yanımızda duruyor. İşte kolaylaştıracak ..

Giriş Tarihi: 16.08.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 20:40
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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş
Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Kola kutusunu çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki..

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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş
Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?

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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş
Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş
Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş
Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş
Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

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kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş
Hayatınızı kolaylaştıracaklar bilgiler! Meğer bu işe yarıyormuş

İşte böyle...

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