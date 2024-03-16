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Haberler Yaşam Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! "Almanya'nın en susamış adamı"
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:38

Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! "Almanya'nın en susamış adamı"

Herkesin sıvı alımına ihtiyacı var. Özellikle su tüketimi sağlığımızın temelinde yatıyor ve büyük önem taşıyor. Ancak yazıya konuk olan bu adamın sıvı alımına herkesten çok daha fazlasına ihtiyacı var. İşte günde 20 litre su içen adamın hikayesi…

Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! Almanya’nın en susamış adamı

Almanya'da sürekli susayan ve günde 20 litre su içmek zorunda kalan, aksi takdirde susuzluktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir adam bulunuyor.

Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! Almanya’nın en susamış adamı

43 yaşında olan Marc Wübbenhorst'ta nefrojenik diyabet insipidus yani şekersiz diyabet adı verilen bir hastalık var ve adında 'diyabet' olmasına rağmen diyabetin birinci veya ikinci tipiyle hiçbir bağlantısı yok.

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Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! Almanya’nın en susamış adamı

Oldukça nadir görülen bu hastalık böbrekleri, böbreklerinizin vücudunuzdaki sıvı miktarını dengelemesine yardımcı olan vazopressin hormonuna düzgün yanıt vermemesinin bir sonucu.

Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! Almanya’nın en susamış adamı

Marc'ın vücudu, hormonu yeterince üretse de böbrekleri olması gerektiği gibi tepki vermiyor, bu da vücudunun kullanabileceği çok fazla sıvının idrarla dışarı atılması anlamına geliyor.

Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! Almanya’nın en susamış adamı

Sonuç olarak, Marc çok fazla su içmek zorunda kalıyor, kendisini 'Almanya'nın en susamış adamı' olarak tanıtıyor ve bunun sonucunda da sık sık tuvalete çıkıyor.

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