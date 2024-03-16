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Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! "Almanya'nın en susamış adamı"
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
09:38
Hayatta kalmak için her gün 20 litre su içmesi gerekiyor! "Almanya'nın en susamış adamı"
Herkesin sıvı alımına ihtiyacı var. Özellikle su tüketimi sağlığımızın temelinde yatıyor ve büyük önem taşıyor. Ancak yazıya konuk olan bu adamın sıvı alımına herkesten çok daha fazlasına ihtiyacı var. İşte günde 20 litre su içen adamın hikayesi…