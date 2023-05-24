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Hayvanat bahçesinde korkunç olay: Aslanla selfie çekmek isterken canından oluyordu
Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:53
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
12:55
Hayvanat bahçesinde korkunç olay: Aslanla selfie çekmek isterken canından oluyordu
Korkunç olay Antalya'da meydana geldi. Manavgat ilçesinde, işletmesi kişiye ait olan hayvanat bahçesinde aslanlarla selfie yapmak için kafese giren aile dehşeti yaşadı. Aslan, pençesi ile 4 yaşındaki A. A.'nın saçlı derisini kopardı. İşte haberin detayları...