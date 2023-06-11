Haberler Yaşam Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

Giriş Tarihi: 11.06.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 08:50

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

TIR garajında horoz dövüşü yapıldığına dair ihbarla baskın yapan polis ekipleri çifte şaşkınlık yaşadı. Horoz dövüşü için özel ring alanını gören ekipler, bu zalimliğe çanak tutanın İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç olduğu ortaya çıktı. Dernek faaliyeti olarak hayvan mezatı yaptıklarını öne süren dernek başkanı, "Böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi. Yerlerde horozlara ait tüylerin olduğunu, kan lekelerinin görüldüğünü ve hayvanların yaralı olduğunu belirten savcılık, olay yerinin mezat olamayacağını ve horoz dövüşü için kullanıldığını kaydetti. Kumar oynatan dernek başkanı ile horozlarını dövüştüren 4 şüpheli hakkında dava açtı.