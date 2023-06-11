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Haberler Yaşam Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış
Giriş Tarihi: 11.06.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 08:50

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

TIR garajında horoz dövüşü yapıldığına dair ihbarla baskın yapan polis ekipleri çifte şaşkınlık yaşadı. Horoz dövüşü için özel ring alanını gören ekipler, bu zalimliğe çanak tutanın İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç olduğu ortaya çıktı. Dernek faaliyeti olarak hayvan mezatı yaptıklarını öne süren dernek başkanı, "Böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi. Yerlerde horozlara ait tüylerin olduğunu, kan lekelerinin görüldüğünü ve hayvanların yaralı olduğunu belirten savcılık, olay yerinin mezat olamayacağını ve horoz dövüşü için kullanıldığını kaydetti. Kumar oynatan dernek başkanı ile horozlarını dövüştüren 4 şüpheli hakkında dava açtı.

ARZU KAYA
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Polis ekipleri 24 Ocak akşamı bir ihbar aldı. Telefondaki ses, "Hayvan dövüşü yaptırılıyor, bahis oynuyorlar ve kalabalıklar" dedi.

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

Ekipler, horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar üzerine bir tır garajına baskın yaptı. Olay yerine giden ekipler, tır garajını içinde barındıran geniş arsada ellerinde kafeslerle koşan insanları gördü. İçinde horoz bulunan 6 kafesi muhafaza altına alan polisler, şüphelileri de gözaltına aldı.

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Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

"DERNEK BAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM" SAVUNMASI

Polis ekipleri adrese girince horozlar için yapılmış özel bir ring ve ringin etrafında oturma yerlerini görünce şoke oldu. Yerlerde ise hayvanlara ait tüyler, kan izleri ve alkol şişeleri vardı.

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

Garajın sahibi ise oldukça dikkat çekiciydi. Kendisini İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı olarak tanıtan Ufuk İnanç, garajın dernek faaliyetlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Ancak belge ibraz edemedi. Derneklerinin, mezat denilen özel yetiştirilmiş hayvan sunumu ve açık artırma ile satışının yaptığını söyleyen İnanç, kumar oynatma ve yer sağlama iddiasını reddetti. "Dernek başkanı olarak böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi.

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı! Özel ring bile yaptırmış

"YARA YOK" DENDİ, HOROZLAR YARA BERE İÇİNDEYDİ

Olay yerinde bulunan diğer şüpheliler horozlara ilgisi olduğunu ve bu nedenle çevre illerden mezata geldiğini, ringde hayvanların sergileneceğini ve hayvanlarında tek bir yara olmadığını öne sürdü.

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