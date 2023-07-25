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Haberler Yaşam Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi
Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:13

Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan hayvansever İlknur Akkoç evinin önünde bulduğu ağır enfeksiyonlu olduğu için ölmek üzere olan yavru kediyi taşıma çantasına koydu. Toplu ulaşım araçları karnesiz ve hasta hayvanları almadığı için yavru kediyi hayatta tutabilmek için eşi Ali Akkoç'un 49cc'lik motosikletine binen İlknur Akkoç, hızlıca veterinere gitmek üzere yola çıktı. İlknur Akkoç, Aydın Caddesi üzerinde trafik polisleri tarafından durduruldu. Otomobil ehliyeti (B) olanların A1 ve A2 sınıf ehliyetten muaf olarak kullandığı 49cc'lik motosikleti kullanan İlknur Akkoç'a otomobil ehliyeti (B) olmadığı için 8 bin 190 lira idari para cezası kesildi. Akkoç, cezanın iptali için avukatı Bayram Küçük aracılığıyla Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Ceyhan TORLAK
Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

Olay, 03 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Söke ilçesi Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev hanımı İlknur Akkoç oturduğu evin kapısının önünde ağır enfeksiyonlu bir yavru kedi buldu. Kedinin çok hasta olduğunu ve ölmek üzere olduğunu fark eden Akkoç, bir hayvansever olarak bu duruma çok üzüldü.

Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

Eşi Ali Akkoç'un motosiklet ehliyeti olan A1 ve A2 sınıf ehliyet gerektirmeyen 49cc'lik motosikletine binen İlknur Akkoç, hasta kediyi de taşıma çantasına koydu. Karnesiz ve hasta hayvanları toplu ulaşım araçları almadığı ve acilen veterinere götürülmesi gerektiği için eşinin scooter cinsi motosikleti alan Akkoç'u Aydın Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polisleri durdurdu.

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Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

MOTOSİKLET FİYATI KADAR CEZA KESTİLER

Polisler, Akkoç'a otomobil ehliyeti olan B sınıfı ehliyet sordu. Otomobil ehliyeti olmadığını belirten Akkoç acil bir durum nedeniyle hasta olan kediyi götürmek için ehliyet gerektirmeyen elektrikli bisikletlerle aynı hızda giden eşinin 49cc'lik motosikletini almak durumunda kaldığını anlattı.

Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

Ancak polis ekipleri Akkoç'a neredeyse motosikletin fiyatı kadar idari para cezası kesti. 8 bin 190 lira idari para cezası kesilen Akkoç büyük bir şok yaşadı. Cezai işlem uygulandıktan sonra Akkoç, kediyi veteriner Özlem Subaşı'ya tedavi ettirdi. Subaşı, mağduriyetinden dolayı Akkoç'tan ücret almadı.

Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

Yavru kedi tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Akkoç sahiplendiği yavru kediye şu anda bahçesinde bakıyor. Akkoç kendisine haksız yere ceza kesildiğini düşünerek avukatı Bayram Küçük aracılığıyla Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve cezanın iptal edilmesini istedi.

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