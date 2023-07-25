Hayvansever kadına büyük şok! Kediyi kurtarmak istedi 8 bin TL ceza yedi

Olay, 03 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Söke ilçesi Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev hanımı İlknur Akkoç oturduğu evin kapısının önünde ağır enfeksiyonlu bir yavru kedi buldu. Kedinin çok hasta olduğunu ve ölmek üzere olduğunu fark eden Akkoç, bir hayvansever olarak bu duruma çok üzüldü.