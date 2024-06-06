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Haberler Yaşam Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 07:50

Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala, emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı 16 milyon emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşları erken ödenmişti. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO'ya göre Haziran ayı maaş ödeme takvimi!

Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Bu ay bayram nedeniyle emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. " dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken maaşların da erken yatıp yatmayacağı da gündeme geldi. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.

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Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.

Emekli maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor.

Ödeme takvimi şu şekilde;

Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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