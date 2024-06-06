Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Bu ay bayram nedeniyle emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!