Haberler
Yaşam
Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
07:50
Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO maaş ödeme takvimi!
Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala, emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı 16 milyon emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşları erken ödenmişti. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 SSK Bağ-Kur emeklisi TAHSİS NO'ya göre Haziran ayı maaş ödeme takvimi!