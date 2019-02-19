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  • Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu Kayseri'de ele geçirildi

Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu 'de ele geçirildi

Giriş Tarihi: 19.02.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 20:14
Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu Kayseri'de ele geçirildi

'de, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu tablo elde geçirildi.

Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu Kayseri'de ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmada, şüpheli M.N.T.'nin kentteki bir plazada bulunan iş yerine baskın yapıldı.

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Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu Kayseri'de ele geçirildi

Aramalarda 13. yüzyıla ait 200 santimetreye 140 santimetre ebatlarında, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin resmedildiği ve üzerinde Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo elde geçirildi.

Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu Kayseri'de ele geçirildi

Şüpheli M.N.T. gözaltına alınırken tablonun tarihi niteliğiyle ilgili araştırmalar yapılıyor.

Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu Kayseri'de ele geçirildi
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Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu Kayseri'de ele geçirildi
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