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Haberler Yaşam Hemşire Sibel Kavılı'yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:12

Hemşire Sibel Kavılı'yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!

Kan donduran olay önceki akşam İstanbul'da meydana geldi. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Cumali Varan, yaklaşık 1 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'yı silahla katletti. Sibel hemşirenin arkadaşı Ömür Karaman, "Arkadaşlık süreçleri 5-6 yıl. İşin olmayacağı kendisine söylenince karşı tarafın bunu hazmedememesi ve 1 aylık süreçte tehditler, mesai çıkışı takip etmeler. Ablamızın yaşadığı binada saklanarak zorbalık yapıyor evine girdiği esnada" dedi. Katilin sosyal medyadaki elveda mesajı ise dikkat çekti

DHA
Hemşire Sibel Kavılı’yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!

Tüyler ürperten olay önceki gün saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi Cumali Varan, yaklaşık 1 ay önce ayrıldığı 7 senelik sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'nın (43) evine zorla girdi. Varan ile Kavılı arasında tartışma çıktı.

Hemşire Sibel Kavılı’yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!

Tartışmada Varan, Sibel Kavılı'yı önce darbetti daha sonra yanında getirdiği silahla göğsünden vurdu. Olayın ardından şüpheli, evden hızla uzaklaştı. Kavılı'ya ulaşamayan akrabaları şüphelenerek komşularını aradı.

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Hemşire Sibel Kavılı’yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sibel Kavılı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hemşire Sibel Kavılı’yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!

Sibel Kavılı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polisin ekiplerinin çalışmasının ardından şüpheli Cumali Varan Kocaeli'de, Sibel Kavılı'yı öldürdüğü silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Hemşire Sibel Kavılı’yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!

KATİLDEN SOSYAL MEDYADA ELVEDA MESAJI
Şüpheli Cumali Varan sosyal medya hesabında 2 gün önce "İstanbul sen mi büyüksün ben mi" dedikçe bizi alıp savurdu. Bana öğrettiği tek şey kendinden başkasına değer vermeyeceksin. Elveda İstanbul, içindekilerle beraber elveda" yazılı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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