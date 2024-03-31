Hemşire Sibel Kavılı’yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!

KATİLDEN SOSYAL MEDYADA ELVEDA MESAJI

Şüpheli Cumali Varan sosyal medya hesabında 2 gün önce "İstanbul sen mi büyüksün ben mi" dedikçe bizi alıp savurdu. Bana öğrettiği tek şey kendinden başkasına değer vermeyeceksin. Elveda İstanbul, içindekilerle beraber elveda" yazılı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.