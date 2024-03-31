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Hemşire Sibel Kavılı'yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
13:12
Hemşire Sibel Kavılı'yı öldürmüştü: Katilden sosyal medyada elveda mesajı!
Kan donduran olay önceki akşam İstanbul'da meydana geldi. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Cumali Varan, yaklaşık 1 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'yı silahla katletti. Sibel hemşirenin arkadaşı Ömür Karaman, "Arkadaşlık süreçleri 5-6 yıl. İşin olmayacağı kendisine söylenince karşı tarafın bunu hazmedememesi ve 1 aylık süreçte tehditler, mesai çıkışı takip etmeler. Ablamızın yaşadığı binada saklanarak zorbalık yapıyor evine girdiği esnada" dedi. Katilin sosyal medyadaki elveda mesajı ise dikkat çekti