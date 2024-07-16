Hemşirelik Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri Hemşirelik Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Hemşirelik, sağlık alanında geleceğin profesyonellerini yetiştiren önemli bir bölüm olarak öne çıkıyor. Hemşirelik taban puanları, adayların hangi üniversitelerde eğitim alabileceklerini belirleyen kritik bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Hemşirelik bölümüne duyulan ilgi her geçen yıl artıyor. İşte, Hemşirelik Taban Puanları 2024!