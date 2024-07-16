Hemşirelik Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri Hemşirelik Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Hemşirelik taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0
|14
12
11
11
|136.266 (2023)
135.194 (2022)
120.275 (2021)
129.000 (2020)
|380,89353
376,38430
327,23208
372,16821
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|6+0+0+0+0
8+0
9+0
9+0
|6
8
9
9
|177.504 (2023)
170.904 (2022)
178.910 (2021)
199.000 (2020)
|355,76748
352,93808
292,06768
325,67293
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0
|71
60
55
50
|328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)
|299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|44+0+1+0+1
45+0
30+0
30+0
|45
45
30
30
|70.184 (2023)
64.889 (2022)
61.680 (2021)
66.100 (2020)
|437,11299
440,77600
379,26700
436,69984
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
20+1
20+1
|31
31
21
21
|73.650 (2023)
68.534 (2022)
70.385 (2021)
85.800 (2020)
|433,48640
436,75425
370,20296
414,53301
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|150+4+0+4+0
200+5
200+5
200+5
|158
205
205
205
|74.033 (2023)
77.738 (2022)
73.658 (2021)
73.800 (2020)
|433,09752
427,05086
367,00050
427,99064
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+1
3+0
5+0
5+0
|4
3
5
5
|76.100 (2023)
65.620 (2022)
77.192 (2021)
107.000 (2020)
|431,05156
439,98933
363,56592
391,81003
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|9
9
9
9
|82.230 (2023)
84.810 (2022)
69.279 (2021)
73.000 (2020)
|425,11473
419,86020
371,37507
428,90081
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|190
185
185
185
|87.900 (2023)
92.100 (2022)
87.196 (2021)
85.900 (2020)
|419,66053
412,90311
354,19593
414,44041
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0
|12
12
12
12
|92.947 (2023)
79.746 (2022)
64.020 (2021)
64.200 (2020)
|415,02549
425,01809
376,79429
438,91187
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|3+0+1+0+1
4+0
7+0
7+0
|4
4
7
7
|100.084 (2023)
98.614 (2022)
98.595 (2021)
97.200 (2020)
|408,80138
406,82937
344,38010
402,58291
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6+0+6+0
—
—
—
|232
—
—
—
|103.304 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|406,03328
—
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+25
100+3
—
—
|131
103
—
—
|105.432 (2023)
101.083 (2022)
— (2021)
— (2020)
|404,27973
404,50907
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|210+6+0+6+0
210+6
210+6
210+6
|222
216
216
216
|105.828 (2023)
98.136 (2022)
92.467 (2021)
94.300 (2020)
|403,94919
407,24468
349,52817
405,45503
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
12+0
15+0
|13
12
12
15
|107.438 (2023)
101.878 (2022)
93.309 (2021)
111.000 (2020)
|402,59868
403,75660
348,80632
388,58805
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
12+0
18+0
|14
14
12
18
|108.157 (2023)
99.899 (2022)
82.488 (2021)
82.600 (2020)
|402,03223
405,59297
358,42891
418,04962
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|280+7+0+7+0
280+7
280+7
280+7
|289
287
287
287
|108.710 (2023)
108.774 (2022)
106.846 (2021)
109.000 (2020)
|401,57628
397,65103
337,53299
390,06824
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0
|11
15
15
15
|111.489 (2023)
106.416 (2022)
95.421 (2021)
90.900 (2020)
|399,34575
399,67683
346,98098
409,17892
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|136
134
134
134
|112.635 (2023)
117.508 (2022)
117.458 (2021)
117.000 (2020)
|398,42551
390,20254
329,25961
382,62085
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0
|15
12
11
9
|116.811 (2023)
117.421 (2022)
107.586 (2021)
99.500 (2020)
|395,16542
390,27849
336,91854
400,11922
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
10+0
9+0
10+0
|13
10
9
10
|117.806 (2023)
128.623 (2022)
129.839 (2021)
132.000 (2020)
|394,38219
381,31085
320,47388
369,92162
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140+4+0+4+35
160+4
160+4
170+5
|183
164
164
175
|119.161 (2023)
121.769 (2022)
119.980 (2021)
125.000 (2020)
|393,33781
386,72540
327,44588
376,14850
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
6+0
—
|9
7
6
—
|119.244 (2023)
127.088 (2022)
131.218 (2021)
— (2020)
|393,27202
382,46769
319,59621
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
13+0
13+0
13+0
|12
13
13
13
|120.027 (2023)
126.427 (2022)
115.049 (2021)
120.000 (2020)
|392,66075
382,99007
331,04757
380,57356
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|123.084 (2023)
130.155 (2022)
126.044 (2021)
133.000 (2020)
|390,34408
380,12104
323,12327
368,88382
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6
|230
226
226
226
|123.227 (2023)
121.110 (2022)
116.356 (2021)
116.000 (2020)
|390,24461
387,24678
330,06082
383,84192
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+0
120+3
110+3
100+3
|124
123
113
103
|124.267 (2023)
124.251 (2022)
120.124 (2021)
119.000 (2020)
|389,51550
384,75228
327,33789
381,33629
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|210+6+0+6+0
210+6
200+5
200+5
|222
216
205
205
|126.151 (2023)
124.925 (2022)
120.314 (2021)
120.000 (2020)
|388,07474
384,23255
327,20658
380,52264
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|138
134
134
134
|126.349 (2023)
126.146 (2022)
121.968 (2021)
121.000 (2020)
|387,92159
383,21140
325,99579
379,24150
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
—
—
|64
62
—
—
|128.199 (2023)
128.363 (2022)
— (2021)
— (2020)
|386,59526
381,51963
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
10+0
—
—
|8
10
—
—
|129.123 (2023)
142.659 (2022)
— (2021)
— (2020)
|385,89753
371,01897
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0
|8
6
6
6
|129.443 (2023)
131.795 (2022)
128.374 (2021)
119.000 (2020)
|385,67969
378,85332
321,48530
380,65176
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ankara)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
150+4
150+4
|166
164
154
154
|130.514 (2023)
132.140 (2022)
125.906 (2021)
128.000 (2020)
|384,91259
378,61492
323,21339
372,94318
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6
|232
226
226
226
|132.148 (2023)
120.404 (2022)
111.339 (2021)
112.000 (2020)
|383,80571
387,81455
333,92373
387,50014
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
150+4
|168
164
164
154
|133.246 (2023)
130.108 (2022)
122.010 (2021)
117.000 (2020)
|383,03406
380,16141
325,97254
383,01587
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|190
185
185
185
|133.930 (2023)
133.656 (2022)
129.774 (2021)
131.000 (2020)
|382,56753
377,49056
320,51531
370,65665
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0
|13
14
12
14
|135.985 (2023)
126.189 (2022)
111.524 (2021)
111.000 (2020)
|381,11608
383,17118
333,76481
387,98419
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|168
164
164
164
|136.229 (2023)
134.223 (2022)
129.273 (2021)
129.000 (2020)
|380,92221
377,07835
320,87789
372,07755
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0
|14
12
11
11
|136.266 (2023)
135.194 (2022)
120.275 (2021)
129.000 (2020)
|380,89353
376,38430
327,23208
372,16821
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0
|9
8
8
6
|138.169 (2023)
139.112 (2022)
129.337 (2021)
136.000 (2020)
|379,55862
373,59575
320,83886
366,82530
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0
|9
8
8
6
|139.556 (2023)
132.295 (2022)
124.776 (2021)
125.000 (2020)
|378,61914
378,49775
323,98624
375,96096
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5
|210
205
205
205
|139.599 (2023)
138.666 (2022)
139.688 (2021)
144.000 (2020)
|378,59024
373,95008
313,96634
360,61155
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3
|104
103
93
93
|141.224 (2023)
129.536 (2022)
119.855 (2021)
118.000 (2020)
|377,47439
380,58390
327,53007
381,99858
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|170+5+0+5+0
170+5
160+4
160+4
|178
175
164
164
|142.953 (2023)
141.980 (2022)
131.943 (2021)
131.000 (2020)
|376,35162
371,49459
319,09289
370,85762
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+2+0+1
9+0
8+0
8+0
|10
9
8
8
|143.000 (2023)
140.433 (2022)
129.109 (2021)
126.000 (2020)
|376,31273
372,62181
320,97771
374,91657
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|84
82
72
72
|143.650 (2023)
147.770 (2022)
138.703 (2021)
143.000 (2020)
|375,88682
367,55543
314,60463
361,15528
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+1+0+1
4+0
9+0
7+0
|5
4
9
7
|143.804 (2023)
143.176 (2022)
138.302 (2021)
147.000 (2020)
|375,78886
370,68072
314,84929
358,02920
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
7+0
8+0
|8
8
7
8
|143.807 (2023)
144.706 (2022)
136.578 (2021)
135.000 (2020)
|375,78750
369,60620
315,98059
367,87273
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|9
8
8
8
|143.957 (2023)
140.730 (2022)
145.390 (2021)
148.000 (2020)
|375,69807
372,39943
310,46549
357,77762
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|144.234 (2023)
142.126 (2022)
132.482 (2021)
130.000 (2020)
|375,52715
371,39162
318,73404
371,85615
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
15+0
14+0
12+0
|15
15
14
12
|144.267 (2023)
141.174 (2022)
129.687 (2021)
128.000 (2020)
|375,50517
372,07203
320,57970
373,56472
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
10+0
9+0
|8
8
10
9
|145.200 (2023)
142.759 (2022)
130.029 (2021)
129.000 (2020)
|374,87569
370,95068
320,35165
372,11711
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|10
9
9
9
|146.364 (2023)
145.194 (2022)
147.760 (2021)
151.000 (2020)
|374,12650
369,27151
309,00290
355,25066
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3
|137
134
123
123
|146.659 (2023)
147.513 (2022)
139.203 (2021)
146.000 (2020)
|373,94318
367,71949
314,27241
359,06136
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
170+5
|167
164
164
175
|146.819 (2023)
148.269 (2022)
145.704 (2021)
147.000 (2020)
|373,83404
367,19225
310,28493
357,88538
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|10
9
9
9
|147.052 (2023)
155.349 (2022)
160.786 (2021)
188.000 (2020)
|373,68950
362,46594
301,51083
331,48141
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|148.494 (2023)
146.132 (2022)
130.003 (2021)
129.000 (2020)
|372,77034
368,64653
320,37291
372,40027
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5+0+5+50
200+5
200+5
200+5
|260
205
205
205
|149.433 (2023)
143.886 (2022)
139.575 (2021)
142.000 (2020)
|372,11776
370,17795
314,04279
362,28642
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3
|106
103
93
93
|150.377 (2023)
140.621 (2022)
128.672 (2021)
127.000 (2020)
|371,52511
372,47755
321,26769
374,01606
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
—
|74
72
72
—
|150.588 (2023)
155.938 (2022)
153.089 (2021)
— (2020)
|371,40272
362,10194
305,86120
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|138
134
134
134
|151.732 (2023)
145.545 (2022)
137.552 (2021)
138.000 (2020)
|370,68898
369,03336
315,37841
365,19567
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+33
130+4
130+4
130+4
|171
134
134
134
|153.727 (2023)
154.780 (2022)
151.198 (2021)
155.000 (2020)
|369,45455
362,82871
306,98509
352,25089
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140+4+0+4+0
140+4
130+4
130+4
|145
144
134
134
|154.061 (2023)
150.427 (2022)
145.088 (2021)
144.000 (2020)
|369,23444
365,77535
310,64435
360,51574
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
14+0
12+0
11+0
|14
14
12
11
|154.095 (2023)
146.786 (2022)
133.912 (2021)
131.000 (2020)
|369,20788
368,21061
317,73440
371,05031
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|156.084 (2023)
150.063 (2022)
138.538 (2021)
139.000 (2020)
|368,00409
366,00964
314,70275
364,31074
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
14+0
13+0
|13
14
14
13
|156.263 (2023)
151.079 (2022)
132.195 (2021)
130.000 (2020)
|367,88920
365,33741
318,91234
371,36717
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|167
164
164
164
|156.300 (2023)
154.798 (2022)
149.534 (2021)
148.000 (2020)
|367,86498
362,81977
307,96825
357,38232
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0
|13
14
12
14
|156.350 (2023)
152.335 (2022)
138.032 (2021)
140.000 (2020)
|367,82887
364,47845
315,04519
363,96217
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|42
41
41
—
|156.631 (2023)
156.439 (2022)
161.404 (2021)
— (2020)
|367,64562
361,76598
301,17414
—
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
11+0
10+0
10+0
|13
11
10
10
|158.045 (2023)
154.949 (2022)
146.330 (2021)
136.000 (2020)
|366,81064
362,71585
309,89779
366,81703
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|165
164
164
164
|158.974 (2023)
158.065 (2022)
153.747 (2021)
153.000 (2020)
|366,23548
360,68486
305,51803
353,65037
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|159.567 (2023)
157.016 (2022)
148.646 (2021)
147.000 (2020)
|365,89203
361,37361
308,48273
358,53604
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
90+3
|115
113
103
93
|160.294 (2023)
157.504 (2022)
148.896 (2021)
150.000 (2020)
|365,47356
361,03852
308,34784
355,94819
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|10
9
9
9
|161.454 (2023)
168.524 (2022)
154.762 (2021)
164.000 (2020)
|364,78362
354,31393
304,93421
346,41165
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+30
120+3
120+3
120+3
|156
123
123
123
|161.945 (2023)
159.529 (2022)
154.000 (2021)
155.000 (2020)
|364,50944
359,72585
305,37528
352,47414
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|230+6+0+6+0
230+6
230+6
240+6
|240
236
236
246
|162.912 (2023)
161.806 (2022)
155.127 (2021)
157.000 (2020)
|363,96312
358,32136
304,71082
350,97090
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|162.948 (2023)
161.551 (2022)
151.953 (2021)
153.000 (2020)
|363,94059
358,49115
306,54102
354,01705
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
10+0
12+0
10+0
|12
10
12
10
|163.140 (2023)
159.818 (2022)
161.809 (2021)
173.000 (2020)
|363,81820
359,55386
300,93855
340,26936
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0
|9
8
9
9
|163.250 (2023)
157.554 (2022)
140.487 (2021)
142.000 (2020)
|363,75081
360,99552
313,46723
361,93817
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|16+0+2+0+1
17+0
15+0
14+0
|19
17
15
14
|163.987 (2023)
156.734 (2022)
156.739 (2021)
164.000 (2020)
|363,33362
361,55774
303,83915
346,07889
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
6+0
6+0
20+0
|9
6
6
20
|164.672 (2023)
164.082 (2022)
152.839 (2021)
172.000 (2020)
|362,94303
356,95012
306,02468
341,00769
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0
|11
9
7
6
|165.262 (2023)
154.283 (2022)
156.728 (2021)
147.000 (2020)
|362,59924
363,18441
303,84439
358,41009
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
10+0
—
|11
12
10
—
|165.614 (2023)
157.446 (2022)
148.156 (2021)
— (2020)
|362,38954
361,08279
308,77823
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ORDU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|165.634 (2023)
163.129 (2022)
157.127 (2021)
158.000 (2020)
|362,37712
357,51776
303,60780
350,05049
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|165.755 (2023)
164.676 (2022)
157.495 (2021)
159.000 (2020)
|362,31752
356,59361
303,39327
349,50476
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2
|90
88
77
72
|165.880 (2023)
161.554 (2022)
150.810 (2021)
151.000 (2020)
|362,24284
358,48883
307,20237
355,23223
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5+0+5+50
200+5
200+5
160+4
|260
205
205
164
|167.208 (2023)
139.759 (2022)
136.279 (2021)
134.000 (2020)
|361,48640
373,12133
316,18347
368,38968
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3
|106
103
103
113
|168.258 (2023)
166.141 (2022)
159.870 (2021)
161.000 (2020)
|360,87960
355,72090
302,01756
348,26077
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0
|11
8
9
9
|169.017 (2023)
152.526 (2022)
141.078 (2021)
134.000 (2020)
|360,43855
364,33856
313,09012
368,37196
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
15+0
15+0
|11
12
15
15
|169.540 (2023)
157.412 (2022)
157.049 (2021)
150.000 (2020)
|360,12637
361,10295
303,65229
356,22415
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|185+5+0+5+0
185+5
180+5
180+5
|191
190
185
185
|169.859 (2023)
169.203 (2022)
160.810 (2021)
160.000 (2020)
|359,93576
353,94445
301,49252
348,74458
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+13
100+3
100+3
100+3
|67
103
103
103
|169.899 (2023)
159.527 (2022)
155.095 (2021)
157.000 (2020)
|359,91815
359,72752
304,72757
351,20476
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
8+0
15+0
|10
8
8
15
|169.963 (2023)
152.804 (2022)
147.342 (2021)
148.000 (2020)
|359,88117
364,14990
309,27656
357,28691
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BOLU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
155+4
160+4
|168
164
159
164
|170.574 (2023)
169.998 (2022)
160.614 (2021)
162.000 (2020)
|359,52655
353,49588
301,60203
347,32246
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
6+0
—
|6
6
6
—
|170.608 (2023)
180.917 (2022)
175.902 (2021)
— (2020)
|359,51121
347,22685
293,55811
—
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+23
90+3
90+3
90+3
|119
93
93
93
|172.782 (2023)
164.635 (2022)
165.458 (2021)
174.000 (2020)
|358,30652
356,61295
298,96168
339,97641
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|8
9
9
9
|173.000 (2023)
171.973 (2022)
175.094 (2021)
197.000 (2020)
|358,17867
352,31289
293,96508
326,77154
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0
|12
12
11
9
|173.575 (2023)
178.392 (2022)
153.460 (2021)
160.000 (2020)
|357,88518
348,60726
305,67299
348,80418
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
5+0
6+0
—
|9
5
6
—
|173.988 (2023)
168.899 (2022)
176.841 (2021)
— (2020)
|357,62696
354,10021
293,06035
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
5+0
15+0
|6
5
5
15
|174.942 (2023)
157.779 (2022)
159.442 (2021)
170.000 (2020)
|357,10701
360,85014
302,27863
342,59472
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|174.967 (2023)
172.267 (2022)
169.748 (2021)
177.000 (2020)
|357,09163
352,13873
296,68957
338,26880
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|175.372 (2023)
168.338 (2022)
157.426 (2021)
156.000 (2020)
|356,87039
354,41920
303,42758
351,78237
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|30+1+0+1+8
90+3
90+3
90+3
|40
93
93
93
|175.641 (2023)
150.673 (2022)
149.063 (2021)
157.000 (2020)
|356,72489
365,61554
308,23833
351,20007
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
|74
72
72
62
|176.118 (2023)
173.596 (2022)
168.047 (2021)
178.000 (2020)
|356,46159
351,36635
297,62478
337,34344
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|6+0+0+0+0
8+0
9+0
9+0
|6
8
9
9
|177.504 (2023)
170.904 (2022)
178.910 (2021)
199.000 (2020)
|355,76748
352,93808
292,06768
325,67293
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
11+0
11+0
9+0
|12
11
11
9
|177.613 (2023)
165.642 (2022)
150.459 (2021)
151.000 (2020)
|355,71425
356,00897
307,43247
355,51632
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140+4+0+4+0
140+4
140+4
140+4
|145
144
144
144
|177.723 (2023)
173.685 (2022)
163.833 (2021)
165.000 (2020)
|355,65629
351,31792
299,84120
345,84935
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7
|263
257
257
257
|177.823 (2023)
178.682 (2022)
177.309 (2021)
181.000 (2020)
|355,60039
348,45443
292,83650
335,56951
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|15+0+2+0+1
15+0
15+0
14+0
|16
15
15
14
|178.025 (2023)
169.922 (2022)
152.182 (2021)
140.000 (2020)
|355,49503
353,54193
306,41483
363,20987
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+13
40+1
40+1
—
|67
41
41
—
|178.237 (2023)
155.395 (2022)
155.798 (2021)
— (2020)
|355,37756
362,43531
304,37134
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|178.255 (2023)
149.242 (2022)
145.796 (2021)
149.000 (2020)
|355,36726
366,53494
310,22774
357,04168
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|178.868 (2023)
170.898 (2022)
166.134 (2021)
168.000 (2020)
|355,04534
352,94092
298,60436
343,66758
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|170+5+0+5+43
170+5
170+5
170+5
|220
175
175
175
|179.013 (2023)
171.170 (2022)
167.763 (2021)
171.000 (2020)
|354,97918
352,79350
297,75917
341,55433
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|115+3+0+3+0
115+3
115+3
110+3
|119
118
118
113
|180.900 (2023)
176.998 (2022)
168.207 (2021)
170.000 (2020)
|353,98822
349,42441
297,52800
342,41945
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0
|12
12
11
10
|181.108 (2023)
162.279 (2022)
149.778 (2021)
147.000 (2020)
|353,88511
358,02909
307,81871
358,17948
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
13+0
12+0
—
|13
13
12
—
|181.250 (2023)
169.115 (2022)
165.810 (2021)
— (2020)
|353,80928
353,99570
298,75872
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
6+0
—
|8
6
6
—
|181.906 (2023)
183.737 (2022)
185.647 (2021)
— (2020)
|353,46993
345,68253
288,74228
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
10+0
—
|12
12
10
—
|182.096 (2023)
178.138 (2022)
168.906 (2021)
— (2020)
|353,36752
348,75046
297,12734
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
6+0
—
|8
6
6
—
|182.378 (2023)
169.630 (2022)
169.158 (2021)
— (2020)
|353,23381
353,69658
296,99387
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
10+0
—
|9
7
10
—
|183.234 (2023)
177.286 (2022)
179.991 (2021)
— (2020)
|352,78684
349,24522
291,53752
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|183.316 (2023)
179.023 (2022)
172.657 (2021)
179.000 (2020)
|352,74019
348,28327
295,19498
336,81826
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
6+0
—
|9
7
6
—
|184.090 (2023)
163.493 (2022)
166.609 (2021)
— (2020)
|352,32242
357,30000
298,35424
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|136
134
134
134
|184.359 (2023)
178.461 (2022)
168.544 (2021)
169.000 (2020)
|352,18604
348,56967
297,33799
342,95519
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+1+0+1
13+0
13+0
20+0
|13
13
13
20
|184.707 (2023)
206.211 (2022)
179.300 (2021)
175.000 (2020)
|352,01653
334,29361
291,88625
339,44502
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
—
—
—
|106
—
—
—
|185.490 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|351,61600
—
—
—
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|185.602 (2023)
180.614 (2022)
170.627 (2021)
174.000 (2020)
|351,54628
347,39969
296,23987
339,62224
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
—
—
|104
103
—
—
|185.713 (2023)
183.320 (2022)
— (2021)
— (2020)
|351,48906
345,91071
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
9+0
—
|10
9
9
—
|185.991 (2023)
185.141 (2022)
188.098 (2021)
— (2020)
|351,36613
344,94012
287,52565
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|186.208 (2023)
168.343 (2022)
163.848 (2021)
168.000 (2020)
|351,25569
354,41606
299,83735
343,49597
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
—
|94
93
93
—
|186.415 (2023)
184.622 (2022)
179.982 (2021)
— (2020)
|351,15178
345,20243
291,54123
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|188.376 (2023)
181.614 (2022)
171.855 (2021)
172.000 (2020)
|350,20071
346,84483
295,63211
340,76265
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
(SAKARYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|188.729 (2023)
182.180 (2022)
174.836 (2021)
183.000 (2020)
|350,01794
346,53437
294,08935
334,67521
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|75+2+0+2+0
75+2
—
—
|79
77
—
—
|189.399 (2023)
183.402 (2022)
— (2021)
— (2020)
|349,69345
345,85998
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|189.830 (2023)
183.852 (2022)
173.693 (2021)
175.000 (2020)
|349,47617
345,63076
294,66886
339,05272
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|114
113
103
103
|190.213 (2023)
182.324 (2022)
171.639 (2021)
173.000 (2020)
|349,28838
346,45154
295,72634
340,64802
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|190.580 (2023)
180.389 (2022)
172.806 (2021)
179.000 (2020)
|349,10493
347,52945
295,11601
336,93189
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|63
62
62
—
|191.520 (2023)
191.076 (2022)
193.076 (2021)
— (2020)
|348,64495
341,78961
285,29227
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
14+0
11+0
|9
9
14
11
|191.622 (2023)
214.171 (2022)
194.359 (2021)
194.000 (2020)
|348,59159
330,53827
284,71782
328,00590
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|192.522 (2023)
187.331 (2022)
181.764 (2021)
186.000 (2020)
|348,15790
343,81347
290,63033
332,41312
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|105
103
103
103
|193.394 (2023)
189.138 (2022)
182.217 (2021)
184.000 (2020)
|347,72691
342,81375
290,39939
333,63033
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
—
—
|74
72
—
—
|193.888 (2023)
183.900 (2022)
— (2021)
— (2020)
|347,48797
345,60239
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(RİZE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
—
|82
82
82
—
|194.168 (2023)
194.843 (2022)
192.512 (2021)
— (2020)
|347,35234
339,84954
285,53240
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
—
—
—
|8
—
—
—
|194.335 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|347,27703
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|195.514 (2023)
189.662 (2022)
181.419 (2021)
183.000 (2020)
|346,72422
342,51874
290,79748
334,43808
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5
|177
175
175
175
|195.828 (2023)
192.203 (2022)
181.210 (2021)
183.000 (2020)
|346,57087
341,19938
290,91083
334,30249
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|29+0+1+0+1
40+0
—
—
|31
40
—
—
|196.294 (2023)
204.554 (2022)
— (2021)
— (2020)
|346,33616
335,09277
—
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|198.164 (2023)
199.208 (2022)
191.367 (2021)
193.000 (2020)
|345,40826
337,67613
286,05652
328,83672
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+0
120+3
110+3
110+3
|126
123
113
113
|198.242 (2023)
190.327 (2022)
179.284 (2021)
182.000 (2020)
|345,37630
342,15764
291,89311
334,87747
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
160+4
|156
154
154
164
|198.820 (2023)
193.504 (2022)
185.831 (2021)
191.000 (2020)
|345,09814
340,51646
288,64633
330,06561
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|199.150 (2023)
197.243 (2022)
195.845 (2021)
198.000 (2020)
|344,94818
338,64759
284,07690
326,08575
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|94
93
93
93
|199.976 (2023)
192.873 (2022)
184.100 (2021)
189.000 (2020)
|344,57262
340,84238
289,49384
330,75836
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|200.705 (2023)
190.590 (2022)
178.073 (2021)
180.000 (2020)
|344,21782
342,03188
292,47453
336,16886
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|115
113
103
103
|200.962 (2023)
193.613 (2022)
186.240 (2021)
190.000 (2020)
|344,09469
340,45342
288,45841
330,30353
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|67+0+0+0+0
60+0
51+0
—
|67
60
51
—
|201.098 (2023)
213.172 (2022)
242.549 (2021)
— (2020)
|344,02908
331,03107
265,43560
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|201.923 (2023)
198.464 (2022)
189.367 (2021)
190.000 (2020)
|343,64326
338,03789
286,96900
330,26506
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|202.469 (2023)
195.901 (2022)
189.193 (2021)
192.000 (2020)
|343,39064
339,32423
287,05401
329,47058
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|116
113
103
103
|203.418 (2023)
194.882 (2022)
188.562 (2021)
193.000 (2020)
|342,95561
339,82487
287,31813
328,88976
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|75+2+0+2+0
75+2
65+2
60+2
|78
77
67
62
|204.372 (2023)
201.522 (2022)
190.319 (2021)
193.000 (2020)
|342,53253
336,57267
286,54259
328,46453
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)
(GİRESUN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
110+3
110+3
|116
113
113
113
|204.634 (2023)
200.546 (2022)
188.724 (2021)
187.000 (2020)
|342,39491
337,04665
287,25421
331,99986
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|206.230 (2023)
202.295 (2022)
192.745 (2021)
195.000 (2020)
|341,64501
336,18808
285,43823
327,69304
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|206.636 (2023)
202.066 (2022)
192.261 (2021)
194.000 (2020)
|341,46548
336,30122
285,64885
328,18499
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
85+3
—
—
|95
88
—
—
|208.178 (2023)
202.595 (2022)
— (2021)
— (2020)
|340,77844
336,04276
—
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|208.267 (2023)
200.945 (2022)
196.305 (2021)
203.000 (2020)
|340,73823
336,85962
283,86982
323,44189
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
90+3
—
|103
103
93
—
|209.191 (2023)
203.733 (2022)
196.010 (2021)
— (2020)
|340,34088
335,49643
284,00220
—
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KİLİS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+30
100+3
100+3
80+2
|156
103
103
82
|209.729 (2023)
192.628 (2022)
190.679 (2021)
192.000 (2020)
|340,08817
340,96052
286,37023
329,48781
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|210.038 (2023)
203.338 (2022)
193.213 (2021)
195.000 (2020)
|339,94625
335,66674
285,22692
327,38289
|KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+10
—
—
—
|52
—
—
—
|210.425 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|339,77309
—
—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
90+3
|88
88
88
93
|211.658 (2023)
206.876 (2022)
196.421 (2021)
198.000 (2020)
|339,26301
333,98914
283,82102
325,86539
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|64
62
62
—
|211.808 (2023)
207.883 (2022)
200.864 (2021)
— (2020)
|339,19191
333,48856
281,84059
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|213.531 (2023)
206.888 (2022)
198.969 (2021)
203.000 (2020)
|338,44484
333,98301
282,68353
323,40982
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|213.759 (2023)
209.285 (2022)
201.427 (2021)
204.000 (2020)
|338,34390
332,81610
281,58611
322,80106
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|214.433 (2023)
207.720 (2022)
197.773 (2021)
200.000 (2020)
|338,05037
333,56452
283,22923
324,90333
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Afşin Sağlık Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|214.652 (2023)
190.638 (2022)
184.631 (2021)
190.000 (2020)
|337,96359
342,00750
289,22932
330,43641
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|216.610 (2023)
208.405 (2022)
198.200 (2021)
205.000 (2020)
|337,13037
333,24204
283,03491
322,13045
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
—
—
|42
41
—
—
|217.404 (2023)
212.338 (2022)
— (2021)
— (2020)
|336,78920
331,40408
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+0
40+1
—
—
|52
41
—
—
|217.757 (2023)
208.752 (2022)
— (2021)
— (2020)
|336,64464
333,06915
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|218.699 (2023)
211.461 (2022)
198.883 (2021)
203.000 (2020)
|336,24204
331,81364
282,71551
323,40716
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|100+3+0+3+25
100+3
100+3
120+3
|128
103
103
123
|219.178 (2023)
209.977 (2022)
200.158 (2021)
205.000 (2020)
|336,04042
332,50376
282,15857
322,46149
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|166
164
164
164
|219.596 (2023)
211.942 (2022)
200.903 (2021)
204.000 (2020)
|335,86812
331,58556
281,81730
322,78922
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
23+0
25+0
14+0
|22
23
25
14
|221.990 (2023)
215.805 (2022)
210.123 (2021)
208.000 (2020)
|334,87579
329,81177
277,88630
320,92775
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
70+2
60+2
—
|82
72
62
—
|222.742 (2023)
211.208 (2022)
205.419 (2021)
— (2020)
|334,54369
331,94419
279,85587
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|39+0+1+0+1
40+0
—
—
|40
40
—
—
|224.140 (2023)
229.767 (2022)
— (2021)
— (2020)
|333,98979
323,65076
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0+0+0+0
42+0
47+0
42+0
|32
42
47
42
|224.905 (2023)
205.466 (2022)
218.764 (2021)
230.000 (2020)
|333,67158
334,64360
274,41737
309,99785
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|14+0+0+0+0
13+0
12+0
11+0
|14
13
12
11
|225.469 (2023)
219.423 (2022)
205.797 (2021)
211.000 (2020)
|333,44487
328,18439
279,70495
319,32255
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|18+0+0+0+0
12+0
—
—
|18
12
—
—
|226.402 (2023)
217.848 (2022)
— (2021)
— (2020)
|333,04263
328,87803
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|49+0+1+0+1
40+0
—
—
|50
40
—
—
|227.245 (2023)
261.781 (2022)
— (2021)
— (2020)
|332,69712
310,95649
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
76+0
68+0
102+0
|76
76
68
102
|227.363 (2023)
222.370 (2022)
205.269 (2021)
228.000 (2020)
|332,64647
326,86724
279,91633
311,31402
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|17+0+0+0+0
15+0
17+0
16+0
|17
15
17
16
|233.525 (2023)
230.904 (2022)
213.861 (2021)
217.000 (2020)
|330,21942
323,15665
276,37398
316,30855
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0
|51
42
42
34
|235.321 (2023)
245.914 (2022)
264.460 (2021)
280.000 (2020)
|329,49848
317,04175
258,19713
289,99459
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|11+0+0+0+0
11+0
10+0
10+0
|11
11
10
10
|238.503 (2023)
239.017 (2022)
217.821 (2021)
225.000 (2020)
|328,27743
319,80586
274,78833
312,68940
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+0+0+0
6+0
6+0
7+0
|7
6
6
7
|242.702 (2023)
239.599 (2022)
221.026 (2021)
229.000 (2020)
|326,65714
319,58203
273,49112
310,69966
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0+0+0+0
21+0
—
—
|15
21
—
—
|242.799 (2023)
274.609 (2022)
— (2021)
— (2020)
|326,62207
306,36565
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|49+0+0+0+0
43+0
34+0
—
|49
43
34
—
|243.853 (2023)
259.816 (2022)
294.961 (2021)
— (2020)
|326,23274
311,67162
249,22709
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|13+0+0+0+0
14+0
13+0
12+0
|13
14
13
12
|246.549 (2023)
246.253 (2022)
225.929 (2021)
237.000 (2020)
|325,22577
316,90461
271,55008
307,04498
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+0+0+0
20+0
8+0
10+0
|12
20
8
10
|248.826 (2023)
266.103 (2022)
229.485 (2021)
263.000 (2020)
|324,39976
309,38897
270,19193
296,39385
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|63+0+0+0+0
60+0
—
—
|63
60
—
—
|249.816 (2023)
244.766 (2022)
— (2021)
— (2020)
|324,03219
317,48394
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|19+0+0+0+0
16+0
16+0
11+0
|19
16
16
11
|252.989 (2023)
265.229 (2022)
229.311 (2021)
242.000 (2020)
|322,89692
309,68754
270,25561
304,95859
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0
|51
51
51
51
|265.325 (2023)
293.483 (2022)
251.474 (2021)
253.000 (2020)
|318,56199
300,01672
262,37186
300,22116
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|54+0+0+0+0
46+0
51+0
51+0
|54
46
51
51
|265.406 (2023)
268.599 (2022)
281.023 (2021)
298.000 (2020)
|318,53543
308,49829
253,15287
283,66126
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|36+0+0+0+0
61+0
68+0
68+0
|36
61
68
68
|266.687 (2023)
264.764 (2022)
243.387 (2021)
267.000 (2020)
|318,11591
309,85952
265,14724
294,82519
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
38+0
9+0
25+0
|42
38
9
25
|270.783 (2023)
329.203 (2022)
235.209 (2021)
255.000 (2020)
|316,74681
289,26932
268,00409
299,45889
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|36+0+0+0+0
36+0
32+0
46+0
|36
36
32
46
|273.512 (2023)
263.194 (2022)
243.550 (2021)
263.000 (2020)
|315,84222
310,42743
265,09406
296,37990
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
68+0
68+0
—
|76
68
68
—
|274.293 (2023)
279.766 (2022)
312.917 (2021)
— (2020)
|315,59928
304,60512
244,39964
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
51+0
—
|51
51
51
—
|274.518 (2023)
294.824 (2022)
344.304 (2021)
— (2020)
|315,53303
299,58207
236,74297
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|54+0+0+0+0
51+0
42+0
42+0
|54
51
42
42
|293.942 (2023)
292.868 (2022)
240.514 (2021)
264.000 (2020)
|309,43626
300,22564
266,12681
296,18461
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
60+0
—
—
|72
60
—
—
|297.622 (2023)
283.514 (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,35761
303,29954
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|27+0+0+0+0
27+0
27+0
27+0
|27
27
27
27
|300.042 (2023)
280.445 (2022)
259.906 (2021)
268.000 (2020)
|307,64953
304,37617
259,63747
294,43168
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|64+0+0+0+0
60+0
48+0
50+0
|64
60
48
50
|311.179 (2023)
328.075 (2022)
350.955 (2021)
330.000 (2020)
|304,49028
289,57801
235,16154
273,58299
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|50+0+0+0+0
42+0
29+0
—
|50
42
4
—
|313.029 (2023)
338.359 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|303,99191
286,69984
Dolmadı
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|38+0+0+0+0
40+0
29+0
30+0
|38
40
29
30
|318.471 (2023)
317.572 (2022)
305.097 (2021)
321.000 (2020)
|302,49035
292,57899
246,46660
276,32303
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|318.782 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|302,40707
—
—
—
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|32+0+0+0+0
28+0
23+0
9+0
|32
28
23
9
|321.643 (2023)
328.320 (2022)
283.767 (2021)
286.000 (2020)
|301,62383
289,50808
252,36521
287,77124
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|1
1
—
—
|322.868 (2023)
363.987 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|301,29187
279,98095
Dolmadı
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
37+0
37+0
35+0
|38
37
37
35
|325.101 (2023)
280.387 (2022)
274.843 (2021)
287.000 (2020)
|300,71081
304,39732
255,00685
287,54024
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0
|71
60
55
50
|328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)
|299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|67+0+0+0+0
66+0
57+0
49+0
|67
66
57
49
|336.425 (2023)
298.723 (2022)
269.403 (2021)
273.000 (2020)
|297,70532
298,33997
256,64933
292,66332
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|80+0+0+0+0
80+0
80+0
—
|80
80
80
—
|340.401 (2023)
371.526 (2022)
370.116 (2021)
— (2020)
|296,69267
278,14418
229,87821
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|82+0+0+0+0
76+0
68+0
76+0
|82
76
68
76
|350.042 (2023)
353.853 (2022)
320.627 (2021)
335.000 (2020)
|294,32012
282,53505
242,41092
272,05891
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|16+0+0+0+0
11+0
10+0
5+0
|16
11
10
5
|356.901 (2023)
364.577 (2022)
389.749 (2021)
391.000 (2020)
|292,66596
279,84187
203,51263
257,55889
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|45+0+0+0+0
26+0
—
—
|45
26
—
—
|363.200 (2023)
425.092 (2022)
— (2021)
— (2020)
|291,18729
266,39310
—
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
9+0
34+0
17+0
|5
9
9
17
|363.469 (2023)
422.487 (2022)
Dolmadı (2021)
509.000 (2020)
|291,12153
266,92392
Dolmadı
234,37235
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
27+0
39+0
29+0
|38
27
32
29
|363.480 (2023)
360.457 (2022)
Dolmadı (2021)
405.000 (2020)
|291,12036
280,85058
Dolmadı
254,33054
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|80+0+0+0+0
70+0
60+0
62+0
|80
70
60
62
|365.566 (2023)
345.180 (2022)
315.916 (2021)
343.000 (2020)
|290,63726
284,81529
243,64214
269,80140
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|43+0+0+0+0
38+0
40+0
35+0
|43
38
40
35
|371.110 (2023)
349.913 (2022)
383.883 (2021)
405.000 (2020)
|289,36510
283,56911
220,75909
254,37047
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
—
—
—
|22
—
—
—
|374.292 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|288,65626
—
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
27+0
34+0
—
|34
27
34
—
|375.935 (2023)
356.444 (2022)
379.848 (2021)
— (2020)
|288,29116
281,86793
225,27159
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|19+0+0+0+0
16+0
17+0
20+0
|19
16
17
20
|378.702 (2023)
403.667 (2022)
378.239 (2021)
492.000 (2020)
|287,64607
270,82275
226,32556
237,20159
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
—
—
—
|34
—
—
—
|381.587 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|286,97998
—
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
—
—
|25
25
—
—
|387.468 (2023)
356.927 (2022)
— (2021)
— (2020)
|285,72125
281,74572
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
67+0
—
—
|72
67
—
—
|392.614 (2023)
408.335 (2022)
— (2021)
— (2020)
|284,61376
269,84677
—
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27+0+0+0+0
27+0
27+0
20+0
|27
27
3
20
|393.339 (2023)
458.565 (2022)
Dolmadı (2021)
537.000 (2020)
|284,46590
260,06246
Dolmadı
230,12334
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
68+0
68+0
68+0
|68
68
68
68
|395.165 (2023)
411.415 (2022)
357.201 (2021)
295.000 (2020)
|284,07702
269,19546
233,59869
284,80170
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|46+0+0+0+0
47+0
38+0
—
|46
47
8
—
|395.403 (2023)
412.698 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|284,02586
268,92799
Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|93+0+0+0+0
85+0
83+0
84+0
|93
85
83
84
|399.424 (2023)
412.744 (2022)
359.493 (2021)
401.000 (2020)
|283,18578
268,91803
233,03046
255,26815
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
66+0
59+0
|51
51
14
59
|401.338 (2023)
417.936 (2022)
Dolmadı (2021)
668.000 (2020)
|282,79085
267,83662
Dolmadı
211,76639
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|46+0+0+0+0
51+0
—
—
|46
51
—
—
|406.551 (2023)
418.730 (2022)
— (2021)
— (2020)
|281,69192
267,66941
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
42+0
51+0
51+0
|51
42
14
51
|409.939 (2023)
417.134 (2022)
Dolmadı (2021)
424.000 (2020)
|281,00680
268,00868
Dolmadı
250,19916
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|29+0+0+0+0
20+0
17+0
15+0
|29
20
9
15
|414.085 (2023)
375.456 (2022)
Dolmadı (2021)
540.000 (2020)
|280,17493
277,19575
Dolmadı
229,66309
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|9+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0
|9
2
2
2
|414.644 (2023)
332.289 (2022)
313.202 (2021)
311.000 (2020)
|280,06574
288,38686
244,32484
279,58828
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
5+0
—
—
|15
5
—
—
|420.780 (2023)
231.484 (2022)
— (2021)
— (2020)
|278,87217
322,92897
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0+0+0+0
22+0
25+0
—
|32
22
25
—
|425.741 (2023)
331.646 (2022)
293.833 (2021)
— (2020)
|277,91725
288,57924
249,54136
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|19+0+0+0+0
10+0
25+0
15+0
|19
10
—
15
|426.511 (2023)
426.209 (2022)
Dolmadı (2021)
559.000 (2020)
|277,77260
266,17942
Dolmadı
227,02346
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0
|51
51
51
51
|430.508 (2023)
265.422 (2022)
269.731 (2021)
286.000 (2020)
|277,02483
309,63286
256,54188
287,92868
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|22+0+0+0+0
18+0
17+0
10+0
|22
18
—
10
|434.372 (2023)
499.668 (2022)
Dolmadı (2021)
524.000 (2020)
|276,29985
253,22965
Dolmadı
232,05201
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|43+0+0+0+0
34+0
34+0
33+0
|43
34
34
33
|434.859 (2023)
393.371 (2022)
346.071 (2021)
388.000 (2020)
|276,21424
273,07062
236,32795
258,24806
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|85+0+0+0+0
85+0
76+0
68+0
|85
85
76
68
|450.636 (2023)
420.189 (2022)
365.907 (2021)
339.000 (2020)
|273,34201
267,38003
231,27761
270,96945
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
71+0
72+0
63+0
|72
71
37
63
|454.133 (2023)
489.629 (2022)
Dolmadı (2021)
472.000 (2020)
|272,72033
254,79980
Dolmadı
240,87222
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|77+0+0+0+0
68+0
59+0
51+0
|77
68
59
51
|464.329 (2023)
456.456 (2022)
351.662 (2021)
418.000 (2020)
|270,92918
260,44380
234,98863
251,52221
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
32+0
32+0
|25
25
21
32
|473.448 (2023)
426.981 (2022)
Dolmadı (2021)
394.000 (2020)
|269,36623
266,02049
Dolmadı
256,78504
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
76+0
68+0
76+0
|76
76
68
76
|474.523 (2023)
314.090 (2022)
306.927 (2021)
348.000 (2020)
|269,18795
293,63680
245,98023
268,55342
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0
|60
51
20
51
|477.995 (2023)
470.142 (2022)
Dolmadı (2021)
499.000 (2020)
|268,60270
258,03915
Dolmadı
236,11462
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|59+0+0+0+0
59+0
59+0
51+0
|59
59
59
51
|492.068 (2023)
545.316 (2022)
352.649 (2021)
400.000 (2020)
|266,33240
246,63716
234,75145
255,42079
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|497.906 (2023)
521.622 (2022)
— (2021)
— (2020)
|265,40428
249,92036
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
43+0
—
—
|51
43
—
—
|503.948 (2023)
468.640 (2022)
— (2021)
— (2020)
|264,45273
258,29735
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|17+0+0+0+0
17+0
20+0
20+0
|17
17
5
20
|515.802 (2023)
493.494 (2022)
Dolmadı (2021)
507.000 (2020)
|262,65046
254,20520
Dolmadı
234,74844
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
68+0
—
—
|68
68
—
—
|533.025 (2023)
542.585 (2022)
— (2021)
— (2020)
|260,14465
246,99429
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|45+0+0+0+0
20+0
13+0
9+0
|45
20
3
9
|534.580 (2023)
450.719 (2022)
Dolmadı (2021)
478.000 (2020)
|259,93060
261,46115
Dolmadı
239,76035
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)
|SAY
|13+0+0+0+0
28+0
56+0
56+0
|13
28
56
56
|543.866 (2023)
511.263 (2022)
389.822 (2021)
363.000 (2020)
|258,61434
251,12340
203,17070
264,45581
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
34+0
34+0
34+0
|34
34
9
34
|559.699 (2023)
526.650 (2022)
Dolmadı (2021)
412.000 (2020)
|256,45848
249,19972
Dolmadı
252,83830
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
1+0
—
—
|5
1
—
—
|560.617 (2023)
489.235 (2022)
— (2021)
— (2020)
|256,33515
254,86031
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|8+0+0+0+0
7+0
—
—
|8
7
—
—
|563.011 (2023)
601.503 (2022)
— (2021)
— (2020)
|256,02159
239,57308
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|47+0+0+0+0
47+0
60+0
51+0
|47
47
17
51
|571.143 (2023)
426.689 (2022)
Dolmadı (2021)
417.000 (2020)
|254,97770
266,07931
Dolmadı
251,77524
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0+0+0+0
34+0
34+0
—
|37
34
3
—
|585.942 (2023)
561.008 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|253,08160
244,55970
Dolmadı
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
47+0
42+0
34+0
|51
47
32
34
|588.338 (2023)
432.495 (2022)
Dolmadı (2021)
444.000 (2020)
|252,78483
264,92561
Dolmadı
246,13920
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|24+0+0+0+0
24+0
24+0
24+0
|24
24
24
24
|590.890 (2023)
414.419 (2022)
380.940 (2021)