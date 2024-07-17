Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS | Özel ve Devlet Üniversiteleri Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları Güncel Tam Liste

Hemşirelik taban puanları 2024 ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türüne ihtiyaç duyuyor. Hemşirelik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…