Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...



"Ali en yükseğe çıktı, gelmesi imkansız"

Öte yandan olay gününde küçük Ali'nin çıktığı dağda, arkadaşlarının çektiği videolar ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlamak için kayalık ve yamaç alanlarda video çeken çocukların çektiği görüntülerde, Ali'nin çok yükseğe çıktığını söyledikleri anlar ve yaşadıkları tehlikeler yer aldı. Bir çocuğun Ali Kazım'dan bahsederek, "Ali çok yükseğe çıktı. Oradan gelmesi imkansız. Mağaraya gitti galiba" ve "Videoya fazla like gelirse, en tepelere kadar çıkacağım. Az önce gösterdiğim yere kadar değil, çünkü orası tehlikeli. Ali Kazım en tepeye kadar çıktı, kayboldu gibi" sözleri de yer aldı.



