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Haberler Yaşam Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...
Giriş Tarihi: 29.09.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 12:49

Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...

Antalya'da evine 200 metre uzaklıktaki dağa çıkan ve 150 metre yükseklikteki kayalık alanda cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in arkadaşlarının olay günü dağlık alanda çektiği videolar ortaya çıktı. Videolarda kayalık alanda oynayan çocukların, tırmanış sonrası gözlerden kaybolan Ali Kazım için, "Ali çok yükseğe çıktı. Oradan gelmesi imkansız" demesi yer aldı. Öte yandan olaydan 228 gün sonrası dağın eteğine gelen anne, oğlunun fotoğraflarıyla süslenen kayalığa kırmızı karanfil bırakırken gözyaşlarına boğuldu.

Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...

Olay, 10 Şubat Çarşamba günü Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan - Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan dağlık alana geldi. Saat 18.00 sıralarında dağa çıkıp gözlerden kaybolan Ali'den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker'i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban ile çocuğun ağabeyi de eşlik etti.

Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...


Termal kameralı drone ile bölge tarandı
Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı. İtfaiye ekipleri, termal kameralı drone ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu.

Ailesi sinir krizi geçirdi
Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri, ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından bölgede hazır bulunan ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...


"Ali en yükseğe çıktı, gelmesi imkansız"
Öte yandan olay gününde küçük Ali'nin çıktığı dağda, arkadaşlarının çektiği videolar ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlamak için kayalık ve yamaç alanlarda video çeken çocukların çektiği görüntülerde, Ali'nin çok yükseğe çıktığını söyledikleri anlar ve yaşadıkları tehlikeler yer aldı. Bir çocuğun Ali Kazım'dan bahsederek, "Ali çok yükseğe çıktı. Oradan gelmesi imkansız. Mağaraya gitti galiba" ve "Videoya fazla like gelirse, en tepelere kadar çıkacağım. Az önce gösterdiğim yere kadar değil, çünkü orası tehlikeli. Ali Kazım en tepeye kadar çıktı, kayboldu gibi" sözleri de yer aldı.

Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...

Fotoğraflarına baktıkça gözyaşına boğuldu
Üzücü olay sonrası başta anne Habibe Ülker ve bazı mahalle sakini anneler, bölgede 228 gün boyunca evlat nöbeti tuttu. Dün ise aralarında AK Parti Konyaaltı teşkilatı ve bazı mahalle sakinlerinin yer aldığı kalabalık grup, dağın eteğine gelerek Ali Kazım Ülker'in fotoğraflarının yer aldığı bir kayaya kırmızı karanfil bıraktı. Burada anne Habibe Ülker, oğlunun fotoğrafına bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran gözü yaşlı kadını, yanındakiler sarılarak teskin etmeye çalıştı.

Her baktığında gözyaşlarına boğuluyor! Son isteği ise yürek yaktı...

"Kendi ellerimle gönderdim"
Pandemide oğlunun tabletiyle fazla zaman geçirdiğini belirten anne Habibe Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada olay günü oğlunun dışarda oyun oynaması için kendisinin gönderdiğini söyledi. Ülker şunları söyledi:

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