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Haberler Yaşam Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:16

Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!

Avusturya'da 44 yaşındaki Mariana M., geleceği ve ölümü gördüğünü iddia ederek yüzlerce insanı kandırdı. Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki insanları toplam 10 milyon Euro dolandırdı. Ekipler, Mariana M.'nin evinde yaptığı aramada şoke eden manzarayla karşılaştı!

Cengiz PARLAYAN
Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!

Viyana Savcılığı, Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki insanları 'ölümü görüyorum' diye kandırıp yaklaşık 10 milyon euro değerinde nakit para ile mücevher çalan kadını arıyor.

Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!

Avusturya tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçen olayda Sırbistan doğumlu Avusturya vatandaşı Mariana M.'nin (44) insanları ölümlerini gördüğünü ve lanetlendiklerini söyleyerek dolandırdığı belirtildi.

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Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!

PARAYI ALINCA İLETİŞİMİ KESTİ

Amela takma ismini kullanan ve kendini şaman olarak tanıtan kadının, uydurduğu laneti kaldırmak için kurbanından temizlik ritüelleri adı altında 700 bin Euro'dan fazla para talep ettiği belirlendi. Bir kurbanın parayı 3 bin, 64 bin ve 660 bin Euro'luk taksitler halinde ödediği aktarıldı. Parayı aldıktan sonra Amela'nın müşterisiyle iletişimi kestiği ifade edildi.

Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!

EVİNDEN HAZİNE ÇIKTI

Dolandırıcılığın ardından telefonla arayanlara Mariana M.'nin yorucu ritüeller nedeniyle ağır komaya girdiğinin söylendiği kaydedildi. Kadının evine yapılan baskında içinde 4,1 milyon Euro, 2,1 milyon İsviçre Frangı, 5 bin 100 ABD Doları ve 500 Alman Markı bulunan kasa ele geçirildi. Ayrıca değeri uzmanlarca belirlenmeye çalışılan mücevherler de bulundu.

Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!

AVRUPA ÇAPINDA ARANIYOR

Yaklaşık 10 milyon euroluk vurgun yaptığı tahmin edilen kadının Avrupa çapında arandığı açıklanırken, polisin sahte Şaman kadının yıllardır Almanca konuşulan ülkelerde faaliyet gösterdiğini ve muhtemelen ortaklarla çalıştığını düşünüyor.

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