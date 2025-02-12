Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!

PARAYI ALINCA İLETİŞİMİ KESTİ

Amela takma ismini kullanan ve kendini şaman olarak tanıtan kadının, uydurduğu laneti kaldırmak için kurbanından temizlik ritüelleri adı altında 700 bin Euro'dan fazla para talep ettiği belirlendi. Bir kurbanın parayı 3 bin, 64 bin ve 660 bin Euro'luk taksitler halinde ödediği aktarıldı. Parayı aldıktan sonra Amela'nın müşterisiyle iletişimi kestiği ifade edildi.