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Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:16
Her yerde aranıyor! ‘Ölümü görüyorum’ deyip milyonlarca euroluk vurgun yaptı: Evinden adeta hazine çıktı!
Avusturya'da 44 yaşındaki Mariana M., geleceği ve ölümü gördüğünü iddia ederek yüzlerce insanı kandırdı. Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki insanları toplam 10 milyon Euro dolandırdı. Ekipler, Mariana M.'nin evinde yaptığı aramada şoke eden manzarayla karşılaştı!