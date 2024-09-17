Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:00

Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi

Günümüzde sağlıklı bir hayat kadar sağlık terimlerini doğru okuyabilmek ve hasta haklarını doğru bilmek de büyük önem taşıyor. Sağlık bilgisinin eksikliğinin hastalıkların tanı ve tedavisinde gecikmeye yol açması hayati sonuçları beraberinde getiriyor. Herkes için ulaşılabilir sağlık amacıyla yola çıkan ulasilabilirsaglik.com projesi hazırladığı içeriklerle dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan video dersler sayesinde hastalara MHRS ve Neyim Var uygulamalarının doğru kullanımı, hasta hakları, emel sağlık bilgileri, hastalıkların önlenmesi ve yönetimi gibi konularda içerikler sunuluyor. Bu içeriklerin 5 sorudan oluşan quiz ile desteklendiğini belirten projenin kurucularından Tunahan Tarakcı, "Bu proje ile internetteki sağlık alanında bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve tıbbi bilginin toplumla kolayca buluşmasını amaçladık" diyor.

Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi

Sağlık, günümüzde insanların en çok önemsediği konuların başında geliyor. Hiç şüphesiz sağlık terimlerini doğru okuyabilmek ve hasta haklarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak, sağlıklı bir hayat kadar önem taşıyor. Bu nedenle toplumda sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Herkes için ulaşılabilir sağlık amacını barındıran ulasilabilirsaglik.com projesi ise bu kapsamda ön plana çıkıyor.

Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi

DOĞRU SAĞLIK BİLGİSİNE ERİŞİM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Günümüzde sağlık bilgisinin eksikliği, ciddi sonuçları beraberinde getiriyor. Özellikle karmaşık tıbbi terimler, hastaların ve hasta yakınlarının sağlıklılarıyla ilgili doğru sonuçlara ulaşmasını geciktiriyor. Örneğin tahlil sonuçlarındaki terimlerin doktora danışmak yerine hasta tarafından internet üzerinden aranması ve yanlış yorumlanması, hastalık teşhislerinin gecikmesi başta olmak üzere pek çok olumsuzluğa neden olabiliyor. Bu nedenle hastaların doğru sağlık bilgisine erişim hakkı hayati önem taşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi

SAĞLIK TURİZMİNDE ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Son dönemde sağlık alanındaki yatırımlarıyla ön plana çıkan Türkiye, donanımlı hekim kadrosu ve yenilenmiş hastaneleri ile dikkat çekiyor. Sağlık turizminde dünyada ilk sırada yer alan Türkiye, yabancı turistlerin tedavi konusunda tercih ettiği ilk adres oluyor. Ancak Türkiye'ye şifa bulmaya gelen turistler zaman zaman dil engeli ve kültürel farklılıklar nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Her ülkenin sağlık sistemindeki farklılıklar göz önüne alındığında, yabancı misafirlerin Türkiye'nin sağlık sistemiyle ilgili doğru bilgilere ulaşabilir olması hastalıklarının tedavisini ve şikayetlerinin çözümünü kolaylaştırıyor.

Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi

HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR SAĞLIK

Toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlık bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen ulaşılabilirsağlık.com projesi, bireylerin daha bilinçli sağlık kararları almasını hedefliyor. Yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi fark etmeksizin herkesin sağlık bilgilerine kolayca ulaşmasını sağlayan proje ile sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve toplumda sağlık farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi

PROJEDE HANGİ HİZMETLER SUNULUYOR

Soykan Baş (Dartmouth 2027 dönemi), Tunahan Tarakcı (Robert Kolej 12. sınıf öğrencisi) ve Metehan Tarakcı'nın (Üsküdar Amerikan Lisesi 12. sınıf öğrencisi) kuruculuğunu yaptığı ulasilabilirsaglik.com projesi, kullanıcılara üç dilde içerik sunuyor.

SON DAKİKA