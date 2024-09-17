Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
10:00
Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi
Günümüzde sağlıklı bir hayat kadar sağlık terimlerini doğru okuyabilmek ve hasta haklarını doğru bilmek de büyük önem taşıyor. Sağlık bilgisinin eksikliğinin hastalıkların tanı ve tedavisinde gecikmeye yol açması hayati sonuçları beraberinde getiriyor. Herkes için ulaşılabilir sağlık amacıyla yola çıkan ulasilabilirsaglik.com projesi hazırladığı içeriklerle dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan video dersler sayesinde hastalara MHRS ve Neyim Var uygulamalarının doğru kullanımı, hasta hakları, emel sağlık bilgileri, hastalıkların önlenmesi ve yönetimi gibi konularda içerikler sunuluyor. Bu içeriklerin 5 sorudan oluşan quiz ile desteklendiğini belirten projenin kurucularından Tunahan Tarakcı, "Bu proje ile internetteki sağlık alanında bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve tıbbi bilginin toplumla kolayca buluşmasını amaçladık" diyor.