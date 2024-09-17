Herkes için ulaşılabilir sağlık: Girişimci öğrencilerden üç dilde sağlık rehberi

Sağlık, günümüzde insanların en çok önemsediği konuların başında geliyor. Hiç şüphesiz sağlık terimlerini doğru okuyabilmek ve hasta haklarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak, sağlıklı bir hayat kadar önem taşıyor. Bu nedenle toplumda sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Herkes için ulaşılabilir sağlık amacını barındıran ulasilabilirsaglik.com projesi ise bu kapsamda ön plana çıkıyor.