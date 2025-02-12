Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hesabı fazla bulup garson Ekrem'i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:09

Hesabı fazla bulup garson Ekrem'i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...

Trajedi Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada garson 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Hesabı fazla bulup garson Ekrem’i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...

Olay, 8 Şubat akşamı Arif Mahallesi'ndeki müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden Ali D. (42), Mustafa A. (46) ve Özgür A. (48), eğlendikten sonra hesaba itiraz etti. İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen grup, iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, çalışanlarla kavga etti.

Hesabı fazla bulup garson Ekrem’i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...

Kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç, bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Ekrem Bolkaç, ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Kavgayla ilgili Ali D., Mustafa A. ve Özgür A. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hesabı fazla bulup garson Ekrem’i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...

KATİLİ BIÇAKTAKİ PARMAK İZİ BELİRLEYECEK

Finike Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcısı tarafından olay yeri incelemesinde elde edilen deliller, bıçaktaki parmak izi ile DNA örneği Adli Tıp Kurumu ve kriminal laboratuvarlarına gönderildi.

Hesabı fazla bulup garson Ekrem’i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...

İfadelerinde; Bolkaç'ı bıçaklamadıklarını söyleyip, suçlamayı reddeden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutukladı.

Hesabı fazla bulup garson Ekrem’i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...

ÖLEN GARSONUN EŞİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Evli ve 2 yaşında kızı olan Ekrem Bolkaç'ın cenazesi ise memleketi Uşak'ta defnedildi.

SON DAKİKA