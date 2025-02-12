Hesabı fazla bulup garson Ekrem’i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...

Olay, 8 Şubat akşamı Arif Mahallesi'ndeki müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden Ali D. (42), Mustafa A. (46) ve Özgür A. (48), eğlendikten sonra hesaba itiraz etti. İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen grup, iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, çalışanlarla kavga etti.