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Hesabı fazla bulup garson Ekrem'i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:09
Hesabı fazla bulup garson Ekrem'i katletmişlerdi! Cezaları açıklandı! Eşinin paylaşımı yürekleri burktu...
Trajedi Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada garson 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.