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  • Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

mesajları! (Hicri Yılbaşı) mesajları ve sözleri burada!

Hicri takvimin ilk ayı olan mesajları islam alemi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sevdiklerinize en güzel resimli mesajları göndermek için doğru adrestesiniz. Bilindiği üzere Hicri Yılbaşı ile birlikte başlayan Muharrem ayında de yer alıyor. Tüm Müslümanların ibadetlerini gerçekleştireceği bugünde Hicri yılbaşı (Muharrem Ayı) resimli mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte en güzel , Muharrem Ayı kutlama mesajları ve sözleri sizlerle…

Giriş Tarihi: 31.08.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 15:40
Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

İslam dünyasında ortak duyguları barındıran başlıyor. Birlik ve beraberlik milletimizin tarafından vazgeçilmez bir unsurdur. Bu özel ve önemli güne daha fazla anlam yüklemek isteyen bireyler mesajları aratmasını yapmaya başladılar. Bilindiği üzere Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Hicri Yılbaşı heyecanı tüm yurtta yaşanırken, ziyaret edemedikleri ve uzakta bulunan sevdiklerine hepinizin hicri yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim mesajı atmak isteyen vatandaşlar 'En güzel ve resimli (Hicri Yılbaşı) ' araması yapıyor.

İşte sizler için hazırladığımız resimli, en güzel Muharrem ayı mesajları…

Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

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Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar…

Hicri Yılbaşı mesajları! 2019 Resimli (Hicri Yılbaşı) Muharrem Ayı mesajları ve sözleri burada!

Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

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