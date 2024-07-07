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RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
09:18
RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri
İslam aleminin yeni yılı başlıyor. 1 Muharrem olarak bilinen yılbaşında ibadetler başladı. Aşure Gününü de içerisinde bulunduran bu özel ayda Müslümanlar birbirlerini de kutlamayı unutmuyor. Hicri yılbaşı mesajları 2024 yılına özel derlendi. 7 Temmuz Pazar gününe denk gelen bu sene için secdede yerler alındı. Resimli muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli kısa-uzun, anlamlı, resimli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri gönderiliyor. İşte, muharrem ayına özel sözler...