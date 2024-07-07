RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.