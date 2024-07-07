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Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 09:18

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri

İslam aleminin yeni yılı başlıyor. 1 Muharrem olarak bilinen yılbaşında ibadetler başladı. Aşure Gününü de içerisinde bulunduran bu özel ayda Müslümanlar birbirlerini de kutlamayı unutmuyor. Hicri yılbaşı mesajları 2024 yılına özel derlendi. 7 Temmuz Pazar gününe denk gelen bu sene için secdede yerler alındı. Resimli muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli kısa-uzun, anlamlı, resimli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri gönderiliyor. İşte, muharrem ayına özel sözler...

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri

Muharrem ayı mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında. İslam alemi için yeni yılın ilk günü 7 Temmuz 2024 tarihinde idrak ediliyor. En güzel Hicri yılbaşı mesajları Müslüman aleminin gündemindeki yerini aldı. Kutlama mesajı göndermek isteyenler görselli sözleri tercih ediyor. İşte dualı, ayetli, hadisli Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı mesajları 2024...

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

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RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar…

Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024: Muharrem ayı mesajları ile dualı, ayetli, hadisli Hicri Yılbaşı mesajı ve sözleri

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

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