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Haberler Yaşam Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 23:00

Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!

Baharın müjdecisi olan Hıdırellez gündemde! Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanan bu günde birçok ritüel uygulanır. Bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biri olan ve Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez için bu gece mi başlıyor, neler yapılır soruları yanıt arıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, Hıdırellez Bayramı'nda yapılacak…

Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!

Hıdırellez Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları gündür. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır. Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılır. Peki, Hıdırellez ne zaman başlıyor, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır?

Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak, 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanında bitecek.

İnanışta baharın habercisi, bitkilere can veren, zorda, darda kalanlara yardım eden Hızır Peygamber, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir ediliyor. İlyas Peygamber ise uzun boylu, nur yüzlü olarak betimleniyor ve elinde uzun bir değnekle dolaştığına inanılıyor.

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Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!

UNESCO LİSTESİNDE

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"nde yer alan Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve farklı gelenekleriyle ön plana çıkıyor.

Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER?

Hıdrellez gününde kutlamalar özel seçilmiş mekanlarda yapılır. Bu mekanlar genellikle yeşillik, ağaçlık, ormanlık ve su kenarlarıdır. Kutlamalar sırasında kurban kesilir. Sofralar kurulur, yumurta pişirilir. Güreş düzenlenir, mendil kapma, ip atlama, salıncak gibi çeşitli oyunlar oynanır. Kır gezisi yapılır, at yarışları yapılır. Maniler söylenir, salıncakta sallanılır.

Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!

Çeşitli yarışlar düzenlenir. Elma, yoğurt yeme, kaşıkla yumurta taşıma yarışları yapılır. Kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılır. Dargınlar barıştırılır ayrıca Hıdrellez kutlamaları sırasında Türk mutfak kültürünün zenginlikleri de sergilenmektedir. Sofralarda Hıdırellez çorbası, keşkek, sütlaç, un helvası, kete, çörek, baklava, börek, kuzu çevirme, yumurta, peynir, gözleme, dolma, lokum, pide, mantı, güveç, tavuk dolması, hamsi buğulama, mıhlama, bandırma, kaymakçina, sütpite, gölle gibi yemekler yapılır. Sofraların bu denli zengin olması insanların bolluk ve bereket dileğiyle ilgilidir.

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