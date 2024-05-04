Hıdırellez ne zaman, bu gece mi başlıyor, neler yapılır, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır? İşte, En Özel Hıdırellez Gelenekleri!

Hıdırellez Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları gündür. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır. Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılır. Peki, Hıdırellez ne zaman başlıyor, ritüelleri nelerdir ve nasıl uygulanır?