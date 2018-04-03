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leri meğer buymuş!

Giriş Tarihi: 03.04.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 22:36
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leri meğer buymuş!
Hileleri meğer buymuş!

O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmaca!

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leri meğer buymuş!
Hileleri meğer buymuş!

Birçoğumuz otomatın içindeki oyuncaklardan birini yakalamak için hırs yapmış sonucunda ise hiçbir şey elde edemeyip harçlıklarımızdan olmuşuzdur. İşte sizlere oyuncak kapma makinesinin si...

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leri meğer buymuş!
Hileleri meğer buymuş!

Otomatın çalışma algoritmasında belirli miktarda ayarlanmış para miktarı mevcut. İçerisinde ayarlanan para miktarı kadar para olmayınca kol oyuncağı kapmıyor.

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leri meğer buymuş!
Hileleri meğer buymuş!

Her ne kadar kolun oyuncağı kapma açısını ayarlamakla uğraşsak da kol oyuncağı kaptıktan bir müddet sonra sarsılıyor ya da mekanizma tam olarak kapanmadığı için oyuncağı düşürüyor.

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leri meğer buymuş!
Hileleri meğer buymuş!

Anlayacağınız otomat belirli oranda kar elde etmeden oyuncağı kapmanıza izin vermiyor. Bu nedenle ilk denemede başarılı olabileceğiniz gibi 10. denemede de başarılı olabilirsiniz.

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leri meğer buymuş!
Hileleri meğer buymuş!

Bu tamamen sizden önce otomata ne kadar para atıldığıyla ilgili bir durumdur.

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leri meğer buymuş!
Hileleri meğer buymuş!

Aynı zamanda kolun oyuncağı yakalaması için belirli bir baskı yapması gerekiyor ve bunun için de algoritma mevcut.

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