Hırsızdan inanılmaz hareket! Çaldığı eşofmanla mağazanın önünden geçince…

KOCAELİ'NDE İNANILMAZ OLAY

İnanılmaz olay, Körfez Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir giyim mağazasının önüne koyulan ürünlere bakarken 2 adet eşofmanı çalan kadın, bugün çaldığı eşofmanı giyerek, yine aynı yerden geçince iş yeri sahibi tarafından fark edildi.