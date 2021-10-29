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Yaşam Hırsızdan inanılmaz hareket! Çaldığı eşofmanla mağazanın önünden geçince…
Giriş Tarihi: 29.10.2021
16:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
16:37
Hırsızdan inanılmaz hareket! Çaldığı eşofmanla mağazanın önünden geçince…
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Müşteri gibi gelip, giyim mağazasının önünde sergilenen 2 eşofman altını çalan kadın, bugün çaldığı ürünü giyerek aynı mağazanın önünden geçince ortalık fena karıştı!
KOCAELİ'NDE İNANILMAZ OLAY
İnanılmaz olay, Körfez Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir giyim mağazasının önüne koyulan ürünlere bakarken 2 adet eşofmanı çalan kadın, bugün çaldığı eşofmanı giyerek, yine aynı yerden geçince iş yeri sahibi tarafından fark edildi.
Kadının peşinden koşarak yakalayan Hasret B, daha sonra kolundan tutup iş yerine getirdi. Şüpheliyi tartaklayan Hasret B., daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Hırsızlık anı ile iş yeri sahibi ve şüpheli arasında yaşanan tartışma, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, mağazanın önündeki askıda sergilenen ürünlere bakan kadının, beğendiği bir eşofman altını çantasına koyduğu, daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktığı, daha sonra beğendiği bir eşofman altını daha çantasına alıp uzaklaştığı görülüyor.
Olayı anlatan iş yeri sahibi Hasret B., şunları söyledi: "Dün biz kasada yemek yediğimiz esnada bir kadın 2 eşofmanımızı kontrol ederek almış.