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Haberler Yaşam Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 10:28

Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Halka arz takvimi bu hafta 3 yeni halka arz duyurdu. Bu şirketlerden biri de kargo firması olan Horoz Lojistik oldu. SPK onayıyla izahname bilgileri açıklanan şirketin halka arz bilgileri, tarihi, büyüklüğü ve dağıtım usulü araştırılıyor. Horoz Lojistik halka arz tarihi belli oldu. Peki, Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Horoz Lojistik halka arz tarihi duyuruldu. Ünlü kargo firması Hozor Lojistik halka arz fiyatı 55,00 TL olarak açıklandı. Bist kodu HOROZ olan şirket için talep toplama üç gün boyunca sürecek. Peki, Horoz lojistik halka arz ne zaman? Horoz Lojistik katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde halka arz olacak ve talep toplama sürecine girecek.

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Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Şirket, 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Horoz Lojistik'in 72 milyon 488 bin 84 TL olan sermayesinin 90 milyon 488 bin 84 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18 milyon TL pay ile mevcut ortağı Taner Horoz'a ait 2,5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 20,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

HOROZ LOJİSTİK HALLA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ünlü kargo firması Hozor Lojistik katılım endeksine uygun değil.

Şirketin halka açıklığı yüzde 27,18 iken halka arz büyüklüğü ise 1,3 milyar TL.

Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

  • A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
  • Acar Menkul Değerler A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Akbank T.A.Ş.
  • Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolu Bank A.Ş.
  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  • Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Colendi menkul Değerler A.Ş.
  • Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Global Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Bankası A.Ş.
  • ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • ING Menkul Değerler A.Ş.
  • ING Bank A.Ş.
  • İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Bankası A.Ş.
  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Pay Menkul Değerler A.Ş.
  • PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Prim Menkul Değerler A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
  • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şekerbank A.Ş.
  • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • TEB A.Ş.
  • TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıflar Bankası A.Ş.
  • Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Bankası A.Ş.
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