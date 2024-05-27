Haberler
Yaşam
Horoz Lojistik halka arz tarihi! Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
10:28
Halka arz takvimi bu hafta 3 yeni halka arz duyurdu. Bu şirketlerden biri de kargo firması olan Horoz Lojistik oldu. SPK onayıyla izahname bilgileri açıklanan şirketin halka arz bilgileri, tarihi, büyüklüğü ve dağıtım usulü araştırılıyor. Horoz Lojistik halka arz tarihi belli oldu. Peki, Horoz lojistik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?