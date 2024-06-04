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Haberler Yaşam Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:40

Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?

Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları açıklandı! Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arzında hisse başına 55 TL'den 24,6 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1,35 milyar TL oldu. Şimdi ise gözler Horoz lojistik borsa işlem tarihine çevrildi. Peki, Horoz lojistik borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi? İşte, Horoz Lojistik (HOROZ) borsa işlem tarihi!

Horoz Lojistik HOROZ halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?

Horoz Lojistik 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca talep topladı. Halka arz sonuçları açıklanan şirketin, borsa işlem tarihi gündemde. Horoz Lojistik halka arz sonuçlarının KAP'a bildirilmesinin ardından borsada işlem göreceği tarih açıklanacak. Bu durumda şirketin önümüzdeki hafta işleme başlayacağı tahmin ediliyor. Peki, Horoz Lojistik halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Horoz Lojistik HOROZ halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?

HOROZ LOJİSTİK (HOROZ) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arzında hisse başına 55 TL'den 24,6 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1,35 milyar TL oldu.

İşleme aracılık eden QNB Finans Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arz edilen hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel, yüzde 25'i de yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.

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Horoz Lojistik HOROZ halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?

HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20,5 milyon TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66,4 milyon TL nominal değerli pay talebi geldi.

Açıklamaya göre halka arzda, ek satış hariç, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep geldi.

Şirket bireysel yatırımcılara ortalama 11 Lot (605 TL) dağıtım yaptı.

Horoz Lojistik HOROZ halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?

HOROZ LOJİSTİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Horoz Lojistik borsa işlem tarihi belli olmadı. Şirketin bu hafta işleme başlayacağı tahmin ediliyor.

Horoz Lojistik HOROZ halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?
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