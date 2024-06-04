Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?

HOROZ LOJİSTİK (HOROZ) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arzında hisse başına 55 TL'den 24,6 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1,35 milyar TL oldu.

İşleme aracılık eden QNB Finans Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arz edilen hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel, yüzde 25'i de yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.