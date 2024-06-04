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Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
11:40
Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları açıklandı! Horoz lojistik borsada ne zaman işlem görecek?
Horoz Lojistik (HOROZ) halka arz sonuçları açıklandı! Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arzında hisse başına 55 TL'den 24,6 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1,35 milyar TL oldu. Şimdi ise gözler Horoz lojistik borsa işlem tarihine çevrildi. Peki, Horoz lojistik borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi? İşte, Horoz Lojistik (HOROZ) borsa işlem tarihi!