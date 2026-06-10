HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Hukuk gündeminin öne çıkan başlıkları arasında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açıklanan atama kararı yer aldı. Resmi Gazete ile kamuoyuna duyurulan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı. İşte HSK listesine dair detaylar…