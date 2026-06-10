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Haberler Yaşam HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:50

HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararname detayları ön plana çıktı. HSK atama listesinde yer alan isimler ve bilgiler, hukuk dünyası ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Hukuk gündeminin öne çıkan başlıkları arasında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açıklanan atama kararı yer aldı. Resmi Gazete ile kamuoyuna duyurulan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı. İşte HSK listesine dair detaylar…

HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

HSK ATAMA KARARNAMESİ YAYIMLANDI!

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

BUGÜN RESMÎ GAZETE'DE NE YAYIMLANDI?

10 Haziran tarihli Resmî Gazete'de ayrıca farklı kurumları ilgilendiren idari düzenlemeler de yayımlandı.

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#RESMİ GAZETE

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