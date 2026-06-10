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HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:50
HSK Atama Listesi | Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararname detayları ön plana çıktı. HSK atama listesinde yer alan isimler ve bilgiler, hukuk dünyası ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.