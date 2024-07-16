HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas tercih robotu ile devlet ve özel Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Hukuk taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|22+0+3+0+1
23+0
25+0
29+0
|24
23
25
29
|33.818 (2023)
38.046 (2022)
49.560 (2021)
19.800 (2020)
|408,03783
412,06091
348,92323
416,29729
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0+0+0+0
23+0
12+0
14+0
|25
23
12
14
|52.436 (2023)
61.248 (2022)
61.426 (2021)
34.900 (2020)
|395,46085
397,90650
340,85658
401,05147
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|119+0+0+0+0
104+0
128+0
147+0
|119
104
71
105
|112.056 (2023)
119.198 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|367,02448
370,61872
Dolmadı
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|18+0+3+0+1
20+0
19+0
19+0
|22
20
19
19
|239 (2023)
132 (2022)
207 (2021)
189 (2020)
|527,16858
530,68457
487,29209
523,14489
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|21+0+3+0+1
24+0
24+0
24+0
|25
24
24
24
|271 (2023)
329 (2022)
359 (2021)
250 (2020)
|525,78762
520,22409
474,64411
519,88096
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
(Fransızca)
|EA
|35+1+0+0+0
35+1
25+1
25+1
|36
36
26
26
|340 (2023)
164 (2022)
213 (2021)
90 (2020)
|522,67095
528,44829
486,66416
530,91347
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|14+0+2+0+1
16+0
15+0
15+0
|17
16
15
15
|658 (2023)
689 (2022)
599 (2021)
438 (2020)
|511,46057
509,85158
462,34438
512,16575
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0+0+0+0
16+0
16+0
16+0
|10
16
16
16
|1.262 (2023)
1.689 (2022)
1.612 (2021)
1.100 (2020)
|497,14206
492,33596
439,36722
493,97276
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|60+2+0+0+0
70+2
—
—
|62
72
—
—
|1.284 (2023)
1.741 (2022)
— (2021)
— (2020)
|496,68948
491,72665
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|1.414 (2023)
933 (2022)
602 (2021)
443 (2020)
|494,11477
504,60105
462,24567
512,04939
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|20+0+3+0+1
26+0
28+0
30+0
|23
26
28
30
|1.584 (2023)
1.389 (2022)
1.533 (2021)
1.190 (2020)
|490,95125
496,63723
440,40078
492,27199
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|15+0+2+0+1
16+0
16+0
17+0
|16
16
16
17
|1.662 (2023)
991 (2022)
939 (2021)
818 (2020)
|489,54203
503,39579
451,51435
500,03071
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)
|EA
|2+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|2
3
3
3
|2.429 (2023)
2.182 (2022)
8.426 (2021)
9.060 (2020)
|479,33290
486,50030
399,90482
439,31669
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|500+13+0+0+0
550+14
550+14
550+14
|513
564
564
564
|3.242 (2023)
4.387 (2022)
5.124 (2021)
3.430 (2020)
|471,29194
468,87573
412,36835
467,40221
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|20+0+3+0+1
22+0
22+0
30+0
|22
22
22
30
|3.821 (2023)
4.201 (2022)
5.222 (2021)
3.590 (2020)
|466,07650
470,13666
411,97057
466,32644
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|150+4+0+0+0
240+6
240+6
230+6
|154
246
246
236
|4.090 (2023)
6.201 (2022)
7.224 (2021)
4.510 (2020)
|463,98076
459,60861
403,80887
459,66544
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|500+13+0+0+0
500+13
480+12
490+13
|513
513
492
503
|4.539 (2023)
5.405 (2022)
5.691 (2021)
3.810 (2020)
|460,70338
463,33829
409,97264
464,73966
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|24+0+4+0+1
26+0
23+0
30+0
|26
26
23
30
|5.791 (2023)
10.270 (2022)
11.368 (2021)
6.920 (2020)
|452,87011
444,87145
392,33066
447,55000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|23+0+3+0+1
25+0
22+0
21+0
|24
25
22
21
|5.947 (2023)
6.158 (2022)
5.755 (2021)
3.950 (2020)
|452,17460
459,78747
409,65763
463,87285
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|350+9+0+0+0
350+9
340+9
340+9
|359
359
349
349
|6.174 (2023)
9.118 (2022)
10.097 (2021)
6.100 (2020)
|451,03838
448,37359
395,32255
451,27959
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|300+8+0+0+0
420+11
420+11
420+11
|308
431
431
431
|6.380 (2023)
11.196 (2022)
14.341 (2021)
7.860 (2020)
|450,06356
442,30434
386,29847
443,73540
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|18+0+0+0+1
15+0
10+0
20+0
|19
15
10
20
|6.549 (2023)
9.052 (2022)
10.598 (2021)
10.900 (2020)
|449,31149
448,57198
394,05500
433,66227
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|110+3+0+0+0
110+3
100+3
80+2
|113
113
103
82
|8.130 (2023)
11.620 (2022)
13.485 (2021)
8.210 (2020)
|442,37963
441,24906
387,94343
442,38260
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|320+8+0+0+0
320+8
320+8
340+9
|328
328
328
349
|8.657 (2023)
11.430 (2022)
13.384 (2021)
7.530 (2020)
|440,43624
441,66291
388,16269
445,07617
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|250+7+0+0+0
230+6
220+6
220+6
|257
236
226
226
|9.239 (2023)
14.264 (2022)
18.707 (2021)
10.100 (2020)
|438,49993
435,58315
379,14273
436,00756
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|20+0+3+0+1
21+0
20+0
19+0
|22
21
20
19
|9.347 (2023)
12.391 (2022)
14.715 (2021)
8.740 (2020)
|438,17622
439,45490
385,66594
440,49134
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|21+0+3+0+1
26+0
24+0
27+0
|22
26
24
27
|9.521 (2023)
12.546 (2022)
15.063 (2021)
8.210 (2020)
|437,63930
439,14835
384,99594
442,34022
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|460+12+0+0+0
460+12
460+12
460+12
|472
472
472
472
|9.736 (2023)
13.564 (2022)
16.705 (2021)
9.130 (2020)
|436,94725
436,98778
382,29098
439,16314
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|24+0+3+0+1
27+0
23+0
31+0
|25
27
23
31
|9.758 (2023)
15.566 (2022)
20.748 (2021)
11.300 (2020)
|436,88630
433,32898
376,19145
432,51353
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|100+3+0+0+0
160+4
150+4
100+3
|103
164
154
103
|10.317 (2023)
16.942 (2022)
22.087 (2021)
10.800 (2020)
|435,47497
431,16372
374,46082
433,87617
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|23+0+3+0+1
26+0
25+0
24+0
|24
26
25
24
|10.823 (2023)
15.117 (2022)
22.935 (2021)
11.200 (2020)
|434,25049
434,04004
373,37378
432,61750
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|25+0+4+0+1
29+0
29+0
30+0
|26
29
29
30
|10.883 (2023)
14.717 (2022)
20.626 (2021)
10.500 (2020)
|434,12569
434,75788
376,34947
434,65774
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|300+8+0+0+0
355+9
355+9
355+9
|308
364
364
364
|11.141 (2023)
16.617 (2022)
20.854 (2021)
10.700 (2020)
|433,57989
431,65218
376,05852
434,23615
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|19+0+3+0+1
20+0
19+0
18+0
|22
20
19
18
|11.658 (2023)
18.381 (2022)
26.538 (2021)
15.900 (2020)
|432,54701
429,32926
369,13351
422,47153
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|190+5+0+0+0
190+5
180+5
160+4
|195
195
185
164
|13.045 (2023)
17.312 (2022)
21.937 (2021)
11.400 (2020)
|429,93886
430,65047
374,66912
432,12624
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|200+5+0+0+0
260+7
250+7
240+6
|205
267
257
246
|13.084 (2023)
18.728 (2022)
23.180 (2021)
11.700 (2020)
|429,87547
428,86893
373,03396
431,40881
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|80+2+0+0+0
80+2
60+2
—
|82
82
62
—
|13.166 (2023)
19.178 (2022)
24.254 (2021)
— (2020)
|429,72506
428,33915
371,69973
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|23+0+3+0+1
24+0
21+0
30+0
|24
24
21
30
|13.198 (2023)
17.192 (2022)
21.137 (2021)
10.700 (2020)
|429,68493
430,83237
375,67756
434,27902
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|6+0+1+0+1
15+0
13+0
18+0
|7
15
13
18
|13.405 (2023)
19.321 (2022)
23.202 (2021)
13.700 (2020)
|429,34140
428,16069
373,00269
426,75224
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|26+0+4+0+1
30+0
29+0
30+0
|27
30
29
30
|13.514 (2023)
18.873 (2022)
26.664 (2021)
13.900 (2020)
|429,15037
428,68965
368,98250
426,40983
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|18+0+3+0+1
19+0
19+0
27+0
|21
19
19
27
|13.659 (2023)
17.561 (2022)
25.197 (2021)
13.300 (2020)
|428,90210
430,35105
370,61651
427,59954
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|23+0+3+0+1
29+0
29+0
30+0
|25
29
29
30
|14.786 (2023)
20.567 (2022)
25.149 (2021)
12.000 (2020)
|427,16478
426,71339
370,66579
430,53069
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|38+0+0+0+0
38+0
23+0
23+0
|38
38
23
23
|15.043 (2023)
18.317 (2022)
23.850 (2021)
10.200 (2020)
|426,79623
429,39150
372,16922
435,50331
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|10+0+1+0+1
22+0
18+0
18+0
|11
22
18
18
|15.308 (2023)
20.894 (2022)
25.608 (2021)
13.900 (2020)
|426,45062
426,36290
370,14220
426,35741
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|220+6+0+0+0
240+6
240+6
220+6
|226
246
246
226
|15.492 (2023)
22.378 (2022)
26.231 (2021)
13.100 (2020)
|426,17612
424,80483
369,46364
427,88219
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|16+0+2+0+1
17+0
—
—
|17
17
—
—
|16.193 (2023)
23.212 (2022)
— (2021)
— (2020)
|425,17060
423,93730
—
—
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|27+0+3+0+1
22+0
19+0
18+0
|28
22
19
18
|16.238 (2023)
20.530 (2022)
24.145 (2021)
20.600 (2020)
|425,10231
426,76159
371,81773
415,27696
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|250+7+0+0+0
250+7
250+7
260+7
|257
257
257
267
|16.929 (2023)
22.769 (2022)
28.021 (2021)
13.200 (2020)
|424,21107
424,40418
367,47440
427,75328
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|10+0+2+0+1
55+0
55+0
—
|11
55
55
—
|17.246 (2023)
35.445 (2022)
39.398 (2021)
— (2020)
|423,78579
413,85730
356,86277
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|23+0+3+0+1
30+0
28+0
26+0
|24
30
28
26
|17.552 (2023)
20.949 (2022)
26.048 (2021)
12.100 (2020)
|423,40926
426,30009
369,65184
430,42416
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|26+0+4+0+1
30+0
29+0
30+0
|27
30
29
30
|17.557 (2023)
22.700 (2022)
29.252 (2021)
16.700 (2020)
|423,40384
424,47289
366,14756
420,95649
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0+0+0+0
7+0
—
—
|10
7
—
—
|18.038 (2023)
17.982 (2022)
— (2021)
— (2020)
|422,83117
429,76824
—
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|9+0+2+0+1
13+0
12+0
12+0
|10
13
12
12
|19.494 (2023)
25.022 (2022)
29.046 (2021)
21.800 (2020)
|421,11950
422,21015
366,38259
413,70342
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|20+0+3+0+1
27+0
29+0
30+0
|21
27
29
30
|19.536 (2023)
25.407 (2022)
38.273 (2021)
15.900 (2020)
|421,07684
421,86178
357,77323
422,39701
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|280+7+0+0+0
280+7
280+7
290+8
|287
287
287
298
|20.567 (2023)
27.712 (2022)
34.645 (2021)
14.800 (2020)
|419,88043
419,82169
360,92737
424,44765
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|120+3+0+0+0
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|21.116 (2023)
26.586 (2022)
32.004 (2021)
13.900 (2020)
|419,26465
420,78835
363,40608
426,28412
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|190+5+0+0+48
190+5
190+5
200+5
|243
195
195
205
|21.410 (2023)
27.255 (2022)
32.539 (2021)
16.700 (2020)
|418,96471
420,21523
362,88286
421,00966
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|11+0+2+0+1
16+0
16+0
23+0
|12
16
16
23
|22.055 (2023)
26.950 (2022)
36.302 (2021)
18.500 (2020)
|418,29685
420,48531
359,43144
418,04898
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|13+0+2+0+1
18+0
17+0
16+0
|14
18
17
16
|22.112 (2023)
32.585 (2022)
42.756 (2021)
16.700 (2020)
|418,23597
415,97914
354,12625
420,89727
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|11+0+2+0+1
9+0
11+0
18+0
|12
9
11
18
|22.709 (2023)
26.892 (2022)
42.683 (2021)
20.000 (2020)
|417,62486
420,54199
354,18432
416,02371
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|60+2+0+0+0
—
—
—
|62
—
—
—
|23.926 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|416,42634
—
—
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|19+0+3+0+1
20+0
19+0
—
|21
20
19
—
|23.940 (2023)
30.319 (2022)
34.066 (2021)
— (2020)
|416,41401
417,71850
361,47933
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|230+6+0+0+0
230+6
230+6
210+6
|236
236
236
216
|24.202 (2023)
30.052 (2022)
35.728 (2021)
16.200 (2020)
|416,16303
417,91887
359,94293
421,93248
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|13+0+2+0+1
12+0
9+0
18+0
|14
12
9
18
|25.347 (2023)
30.574 (2022)
32.933 (2021)
23.500 (2020)
|415,11463
417,51047
362,51721
411,64068
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|26.062 (2023)
32.135 (2022)
34.742 (2021)
— (2020)
|414,42924
416,29557
360,83904
—
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|160+4+0+0+0
160+4
150+4
130+4
|164
164
154
134
|26.208 (2023)
31.550 (2022)
34.689 (2021)
18.800 (2020)
|414,30344
416,76291
360,88970
417,69592
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|130+4+0+0+0
130+4
130+4
110+3
|134
134
134
113
|26.643 (2023)
33.164 (2022)
39.728 (2021)
18.200 (2020)
|413,94185
415,55713
356,58812
418,48202
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|34+0+2+0+1
60+0
56+0
60+0
|35
60
56
60
|28.155 (2023)
38.395 (2022)
49.765 (2021)
24.900 (2020)
|412,62138
411,81624
348,77687
410,16032
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|240+6+0+0+0
240+6
240+6
240+6
|246
246
246
246
|28.382 (2023)
36.972 (2022)
43.291 (2021)
17.500 (2020)
|412,42116
412,80912
353,64680
419,70794
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BOLU) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|90+3+0+0+0
90+3
60+2
—
|93
93
62
—
|28.668 (2023)
34.834 (2022)
35.965 (2021)
— (2020)
|412,20157
414,28553
359,72975
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)
(SAMSUN) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|130+4+0+0+0
130+4
130+4
110+3
|134
134
134
113
|28.789 (2023)
36.180 (2022)
38.555 (2021)
19.800 (2020)
|412,10178
413,34739
357,53965
416,27739
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|7+0+1+0+1
—
—
—
|8
—
—
—
|29.746 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|411,30654
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hukuk
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|230+6+0+0+0
230+6
230+6
240+6
|236
236
236
246
|32.037 (2023)
43.032 (2022)
58.693 (2021)
23.300 (2020)
|409,49108
408,78522
342,61145
411,92617
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|200+5+0+0+0
200+5
200+5
210+6
|205
205
205
216
|33.447 (2023)
39.504 (2022)
43.190 (2021)
19.200 (2020)
|408,33832
411,08003
353,75138
417,06640
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|190+5+0+0+48
190+5
190+5
190+5
|243
195
195
195
|33.660 (2023)
40.358 (2022)
49.709 (2021)
24.200 (2020)
|408,16583
410,49570
348,82263
410,91938
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|22+0+3+0+1
23+0
25+0
29+0
|24
23
25
29
|33.818 (2023)
38.046 (2022)
49.560 (2021)
19.800 (2020)
|408,03783
412,06091
348,92323
416,29729
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|120+3+0+0+0
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|34.343 (2023)
44.120 (2022)
52.593 (2021)
29.000 (2020)
|407,62451
408,08591
346,74869
406,09612
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|220+6+0+0+0
220+6
220+6
200+5
|226
226
226
205
|34.545 (2023)
44.760 (2022)
55.776 (2021)
21.000 (2020)
|407,47434
407,68374
344,55800
414,67326
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|130+4+0+0+0
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|35.363 (2023)
44.203 (2022)
53.004 (2021)
22.300 (2020)
|406,86287
408,03123
346,46252
413,11421
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|240+6+0+0+0
240+6
240+6
200+5
|246
246
246
205
|37.157 (2023)
46.168 (2022)
53.603 (2021)
20.400 (2020)
|405,52368
406,81248
346,06130
415,52110
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|24+0+3+0+1
30+0
30+0
30+0
|26
30
30
30
|38.028 (2023)
41.686 (2022)
44.143 (2021)
28.000 (2020)
|404,90416
409,65644
353,00750
407,03394
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|190+5+0+0+0
190+5
180+5
200+5
|195
195
185
205
|38.705 (2023)
44.593 (2022)
47.432 (2021)
25.400 (2020)
|404,39877
407,78772
350,52529
409,71061
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|39.017 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|404,17131
—
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|140+4+0+0+0
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|39.244 (2023)
49.317 (2022)
59.843 (2021)
24.400 (2020)
|404,02795
404,85866
341,87817
410,66944
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|60+2+0+0+15
60+2
—
—
|77
62
—
—
|40.730 (2023)
50.666 (2022)
— (2021)
— (2020)
|403,01735
404,05330
—
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|30+0+4+0+1
40+0
29+0
30+0
|31
40
29
30
|41.725 (2023)
42.332 (2022)
41.313 (2021)
29.300 (2020)
|402,34370
409,24160
355,26556
405,84399
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|220+6+0+0+0
220+6
220+6
240+6
|226
226
226
246
|42.043 (2023)
52.503 (2022)
64.340 (2021)
25.600 (2020)
|402,14201
402,94739
339,03875
409,50189
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|280+7+0+0+70
280+7
280+7
280+7
|357
287
287
287
|42.556 (2023)
49.239 (2022)
54.631 (2021)
26.700 (2020)
|401,78230
404,90113
345,35662
408,37158
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|129+0+0+0+0
123+0
123+0
123+0
|129
123
123
123
|42.977 (2023)
40.098 (2022)
40.330 (2021)
33.300 (2020)
|401,48871
410,67178
356,06672
402,31229
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|90+3+0+0+0
90+3
80+2
—
|93
93
82
—
|43.977 (2023)
49.637 (2022)
44.403 (2021)
— (2020)
|400,76075
404,65794
352,79135
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|120+3+0+0+0
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|44.251 (2023)
55.675 (2022)
70.940 (2021)
27.400 (2020)
|400,60051
401,08875
335,10357
407,57906
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|200+5+0+0+50
200+5
200+5
200+5
|255
205
205
205
|45.703 (2023)
43.860 (2022)
50.377 (2021)
23.600 (2020)
|399,61983
408,24842
348,35185
411,53597
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Hukuk
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|180+5+0+0+0
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|46.421 (2023)
55.950 (2022)
71.923 (2021)
28.900 (2020)
|399,16160
400,93434
334,53689
406,20644
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(RİZE) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|100+3+0+0+0
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|47.627 (2023)
57.484 (2022)
71.001 (2021)
28.200 (2020)
|398,38835
400,05255
335,06934
406,86149
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|180+5+0+0+0
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|48.488 (2023)
55.671 (2022)
56.935 (2021)
33.800 (2020)
|397,86106
401,09224
343,75034
401,96326
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|16+0+0+0+0
15+0
20+0
21+0
|16
15
20
21
|48.715 (2023)
57.801 (2022)
50.634 (2021)
35.300 (2020)
|397,72687
399,88065
348,17393
400,75999
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|300+8+0+0+0
300+8
300+8
300+8
|308
308
308
308
|50.736 (2023)
58.874 (2022)
63.694 (2021)
31.300 (2020)
|396,46932
399,25363
339,43987
403,97258
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0+0+0+0
23+0
12+0
14+0
|25
23
12
14
|52.436 (2023)
61.248 (2022)
61.426 (2021)
34.900 (2020)
|395,46085
397,90650
340,85658
401,05147
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|116+0+0+0+0
108+0
100+0
96+0
|116
108
100
96
|52.911 (2023)
77.364 (2022)
77.724 (2021)
63.600 (2020)
|395,18795
389,47302
331,31671
382,57037
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|54.213 (2023)
72.321 (2022)
— (2021)
— (2020)
|394,40556
392,03680
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|7+0+0+0+0
7+0
6+0
6+0
|7
7
6
6
|56.230 (2023)
79.224 (2022)
79.846 (2021)
66.800 (2020)
|393,23253
388,58834
330,17703
380,71960
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|78+0+0+0+0
73+0
73+0
69+0
|78
73
73
69
|56.237 (2023)
37.670 (2022)
45.735 (2021)
40.400 (2020)
|393,22533
412,32708
351,79584
396,94744
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|108+0+0+0+0
96+0
60+0
—
|108
96
60
—
|56.759 (2023)
49.544 (2022)
51.724 (2021)
— (2020)
|392,93700
404,72680
347,38008
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|47+0+0+0+0
21+0
20+0
21+0
|47
21
20
21
|57.886 (2023)
66.113 (2022)
54.109 (2021)
40.400 (2020)
|392,29936
395,24398
345,73364
396,90703
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|17+0+0+0+0
14+0
20+0
21+0
|17
14
20
21
|58.552 (2023)
68.946 (2022)
70.628 (2021)
38.600 (2020)
|391,91051
393,76299
335,28605
398,22945
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|10+0+0+0+0
9+0
16+0
20+0
|10
9
16
20
|59.951 (2023)
68.964 (2022)
79.142 (2021)
42.900 (2020)
|391,15895
393,75396
330,56795
395,11787
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|12+0+0+0+0
13+0
20+0
20+0
|12
13
20
20
|61.244 (2023)
69.732 (2022)
77.200 (2021)
45.300 (2020)
|390,43483
393,38161
331,59381
393,45252
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|5+0+0+0+0
6+0
8+0
11+0
|5
6
8
11
|62.150 (2023)
73.334 (2022)
85.583 (2021)
43.700 (2020)
|389,92975
391,50719
327,24438
394,57797
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|10+0+0+0+0
8+0
9+0
12+0
|10
8
9
12
|64.571 (2023)
75.173 (2022)
93.469 (2021)
44.800 (2020)
|388,58254
390,56956
323,33205
393,77429
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|6+0+0+0+0
6+0
20+0
11+0
|6
6
20
11
|67.382 (2023)
76.326 (2022)
91.472 (2021)
48.000 (2020)
|387,13002
389,97757
324,29328
391,75609
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|9+0+0+0+0
10+0
14+0
12+0
|9
10
14
12
|67.536 (2023)
76.131 (2022)
87.592 (2021)
47.300 (2020)
|387,05562
390,08550
326,19956
392,19455
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|90+0+0+0+0
86+0
—
—
|90
86
—
—
|68.633 (2023)
92.520 (2022)
— (2021)
— (2020)
|386,49024
382,19339
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|107+0+0+0+0
98+0
62+0
52+0
|107
98
62
52
|68.702 (2023)
77.940 (2022)
62.998 (2021)
31.300 (2020)
|386,44739
389,20448
339,88310
404,02537
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|124+0+0+0+0
116+0
110+0
106+0
|124
116
110
106
|76.301 (2023)
67.710 (2022)
53.855 (2021)
70.000 (2020)
|382,62894
394,40539
345,89391
379,03176
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|153+0+0+0+0
123+0
106+0
97+0
|153
123
106
97
|77.957 (2023)
83.567 (2022)
83.443 (2021)
47.100 (2020)
|381,84865
386,45403
328,32927
392,32149
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|158+0+0+0+0
158+0
158+0
167+0
|158
158
158
167
|79.537 (2023)
104.169 (2022)
104.366 (2021)
109.000 (2020)
|381,09795
376,99332
318,32188
359,81581
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|83.283 (2023)
104.968 (2022)
102.700 (2021)
101.000 (2020)
|379,38526
376,62867
319,06084
363,70233
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|144+0+0+0+0
144+0
144+0
135+0
|144
144
144
135
|88.491 (2023)
91.507 (2022)
82.513 (2021)
82.700 (2020)
|377,01991
382,67872
328,80653
372,59856
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|166+0+0+0+0
160+0
161+0
142+0
|166
160
161
142
|89.089 (2023)
93.954 (2022)
104.150 (2021)
58.200 (2020)
|376,74667
381,54318
318,41275
385,58809
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)
|EA
|13+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0
|13
20
20
13
|92.055 (2023)
109.590 (2022)
120.206 (2021)
Dolmadı (2020)
|375,41633
374,62720
311,57708
Dolmadı
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|49+0+0+0+0
57+0
50+0
55+0
|49
38
50
55
|92.863 (2023)
Dolmadı (2022)
52.084 (2021)
52.000 (2020)
|375,04692
Dolmadı
347,11667
389,19521
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|127+0+0+0+0
—
—
—
|127
—
—
—
|94.175 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|374,48347
—
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli)
|EA
|105+0+0+0+0
141+0
80+0
82+0
|105
96
80
82
|94.382 (2023)
Dolmadı (2022)
59.467 (2021)
66.000 (2020)
|374,39568
Dolmadı
342,11635
381,21207
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|123+0+0+0+0
150+0
—
—
|123
150
—
—
|96.089 (2023)
107.610 (2022)
— (2021)
— (2020)
|373,63916
375,46977
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|58+0+0+0+0
54+0
51+0
84+0
|58
54
14
54
|100.284 (2023)
105.818 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|371,83134
376,24012
Dolmadı
Dolmadı
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|122+0+0+0+0
114+0
106+0
—
|122
114
106
—
|100.812 (2023)
105.061 (2022)
102.056 (2021)
— (2020)
|371,61274
376,59007
319,33684
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|170+0+0+0+0
170+0
—
—
|170
170
—
—
|102.925 (2023)
106.896 (2022)
— (2021)
— (2020)
|370,71440
375,78582
—
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|55+0+0+0+0
55+0
65+0
65+0
|55
55
65
65
|105.404 (2023)
87.310 (2022)
91.050 (2021)
67.000 (2020)
|369,69938
384,63741
324,50274
380,63506
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli)
|EA
|70+0+0+0+0
54+0
59+0
—
|70
54
50
—
|105.648 (2023)
114.684 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|369,59577
372,45041
Dolmadı
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|102+0+0+0+0
93+0
—
—
|102
93
—
—
|108.737 (2023)
96.704 (2022)
— (2021)
— (2020)
|368,32077
380,29870
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|135+0+0+0+0
116+0
112+0
—
|135
116
112
—
|109.238 (2023)
94.992 (2022)
88.448 (2021)
— (2020)
|368,12477
381,07813
325,76751
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|93+0+0+0+0
26+0
23+0
21+0
|93
22
23
21
|109.341 (2023)
Dolmadı (2022)
65.046 (2021)
58.800 (2020)
|368,07925
Dolmadı
338,61091
385,29859
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|29+0+0+0+0
25+0
44+0
130+0
|29
25
29
65
|110.449 (2023)
114.386 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|367,63711
372,58562
Dolmadı
Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|119+0+0+0+0
104+0
128+0
147+0
|119
104
71
105
|112.056 (2023)
119.198 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|367,02448
370,61872
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|36+0+0+0+0
31+0
59+0
35+0
|36
31
52
35
|112.387 (2023)
118.867 (2022)
Dolmadı (2021)
99.200 (2020)
|366,88499
370,75211
Dolmadı
364,60972
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|48+0+0+0+0
—
—
—
|48
—
—
—
|112.481 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|366,84644
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli)
|EA
|15+0+0+0+0
—
—
—
|4
—
—
—
|113.393 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|366,49549
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|2+0+0+0+0
1+0
2+0
20+0
|1
—
—
1
|116.722 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|365,19489
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|16+0+0+0+0
20+0
18+0
13+0
|1
1
18
13
|118.044 (2023)
Dolmadı (2022)
117.841 (2021)
112.000 (2020)
|364,68602
Dolmadı
312,53212
358,61080
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|5+0+0+0+0
10+0
—
—
|1
—
—
—
|118.186 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|364,63476
Dolmadı
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|56+0+0+0+0
55+0
76+0
68+0
|5
14
34
68
|118.827 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
102.000 (2020)
|364,39507
Dolmadı
Dolmadı
363,03450
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|38+0+0+0+0
—
—
—
|38
—
—
—
|120.528 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|363,77351
—
—
—
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|30+0+0+0+0
30+0
30+0
20+0
|26
30
20
20
|120.632 (2023)
122.814 (2022)
Dolmadı (2021)
29.500 (2020)
|363,73924
369,13393
Dolmadı
405,61924
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|30+0+0+0+0
—
—
—
|30
—
—
—
|120.865 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|363,65397
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|20+0+0+0+0
20+0
15+0
55+0
|4
3
5
—
|121.004 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|363,59770
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|20+0+0+0+0
20+0
20+0
30+0
|14
20
20
22
|121.244 (2023)
79.133 (2022)
94.426 (2021)
Dolmadı (2020)
|363,50575
388,62980
322,88959
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|9+0+0+0+0
20+0
7+0
47+0
|9
6
7
3
|122.001 (2023)
Dolmadı (2022)
102.304 (2021)
Dolmadı (2020)
|363,22514
Dolmadı
319,22308
Dolmadı
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|20+0+0+0+0
—
—
—
|11
—
—
—
|122.501 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|363,02727
—
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0+0+0+0
34+0
20+0
—
|4
—
—
—
|122.667 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|362,96749
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|44+0+0+0+0
20+0
81+0
88+0
|44
20
81
83
|123.009 (2023)
105.744 (2022)
123.861 (2021)
Dolmadı (2020)
|362,83703
376,26919
310,10261
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|170+0+0+0+0
170+0
161+0
170+0
|111
170
161
81
|123.090 (2023)
85.187 (2022)
113.580 (2021)
Dolmadı (2020)
|362,80735
385,64954
314,31446
Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|80+0+0+0+0
53+0
35+0
—
|80
49
35
—
|123.367 (2023)
Dolmadı (2022)
71.733 (2021)
— (2020)
|362,70789
Dolmadı
334,65673
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|10+0+0+0+0
18+0
31+0
74+0
|8
7
1
11
|123.550 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|362,63868
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|18+0+0+0+0
17+0
15+0
25+0
|14
16
15
10
|123.728 (2023)
Dolmadı (2022)
116.960 (2021)
Dolmadı (2020)
|362,57799
Dolmadı
312,90862
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|123+0+0+0+0
120+0
95+0
106+0
|93
120
95
52
|124.007 (2023)
121.492 (2022)
122.109 (2021)
Dolmadı (2020)
|362,46997
369,68150
310,80963
Dolmadı
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|125+0+0+0+0
150+0
162+0
150+0
|113
148
162
150
|124.014 (2023)
Dolmadı (2022)
107.618 (2021)
109.000 (2020)
|362,46627
Dolmadı
316,83856
359,78459
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli)
|EA
|149+0+0+0+0
170+0
157+0
149+0
|76
100
157
149
|124.235 (2023)
Dolmadı (2022)
95.901 (2021)
73.600 (2020)
|362,38586
Dolmadı
322,20744
377,17159
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|136+0+0+0+0
140+0
133+0
118+0
|47
114
133
118
|124.469 (2023)
Dolmadı (2022)
118.474 (2021)
124.000 (2020)
|362,30584
Dolmadı
312,26130
353,46010
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|131+0+0+0+0
115+0
128+0
119+0
|118
115
128
119
|124.477 (2023)
78.781 (2022)
76.540 (2021)
96.300 (2020)
|362,30265
388,80681
331,96045
365,94960
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|72+0+0+0+0
89+0
89+0
82+0
|33
45
61
69
|124.578 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|362,26167
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0+0+0+0
30+0
—
—
|21
13
—
—
|124.583 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|362,26017
Dolmadı
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0+0+0+0
33+0
53+0
46+0
|31
14
24
46
|124.606 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
122.000 (2020)
|362,25364
Dolmadı
Dolmadı
354,18653
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|64+0+0+0+0
—
—
—
|46
—
—
—
|124.674 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|362,22694
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|85+0+0+0+0
102+0
—
—
|59
27
—
—
|124.752 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|362,19837
Dolmadı
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|73+0+0+0+0
76+0
110+0
119+0
|22
20
65
62
|124.786 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|362,18564
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|49+0+0+0+0
53+0
68+0
149+0
|43
53
68
88
|124.814 (2023)
105.855 (2022)
119.742 (2021)
Dolmadı (2020)
|362,17544
376,22578
311,77307
Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|38+0+0+0+0
40+0
70+0
117+0
|20
40
51
58
|124.817 (2023)
116.800 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|362,17488
371,57969
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|28+0+0+0+0
31+0
49+0
48+0
|11
4
17
17
|124.892 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|362,14629
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|84+0+0+0+0
60+0
69+0
60+0
|56
60
69
60
|124.928 (2023)
104.078 (2022)
118.044 (2021)
122.000 (2020)
|362,13048
377,03560
312,43436
354,17089
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|129+0+0+0+0
121+0
117+0
108+0
|82
121
117
108
|124.963 (2023)
116.611 (2022)
107.216 (2021)
112.000 (2020)
|362,12126
371,65830
317,03555
358,65941
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0+0+0+0
24+0
42+0
59+0
|—
—
4
7
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|18+0+0+0+0
25+0
—
—
|—
22
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|5+0+0+0+0
15+0
16+0
60+0
|—
2
16
5
|— (2023)
Dolmadı (2022)
115.559 (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
313,48460
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|25+0+0+0+0
56+0
—
—
|—
3
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|5+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—