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Haberler Yaşam HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas tercih robotu ile devlet ve özel Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:08

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas tercih robotu ile devlet ve özel Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Üniversite adayları için kritik bir dönemeç olan hukuk fakültesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce genç, adaletin kapılarını aralamak için yarışıyor. Puanlar, geleceğin avukatlarını belirleyecek olan kritik bir ölçüt olarak ön plana çıkıyor. İşte, YÖK Atlas tercih robotu ile devlet ve özel Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas tercih robotu ile devlet ve özel Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Hukuk, toplumun temel direği olan adaletin savunucusu olarak görülüyor. Bu yılın Hukuk Fakültesi taban puanları, adayların hangi üniversitelerde hukuk eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Yüksek rekabetin olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Hukuk fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas tercih robotu ile devlet ve özel Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Hukuk taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Yer. Sıralama Taban Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 22+0+3+0+1
23+0
25+0
29+0		 24
23
25
29		 33.818 (2023)
38.046 (2022)
49.560 (2021)
19.800 (2020)		 408,03783
412,06091
348,92323
416,29729
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 25+0+0+0+0
23+0
12+0
14+0		 25
23
12
14		 52.436 (2023)
61.248 (2022)
61.426 (2021)
34.900 (2020)		 395,46085
397,90650
340,85658
401,05147
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 119+0+0+0+0
104+0
128+0
147+0		 119
104
71
105		 112.056 (2023)
119.198 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 367,02448
370,61872
Dolmadı
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 18+0+3+0+1
20+0
19+0
19+0		 22
20
19
19		 239 (2023)
132 (2022)
207 (2021)
189 (2020)		 527,16858
530,68457
487,29209
523,14489
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 21+0+3+0+1
24+0
24+0
24+0		 25
24
24
24		 271 (2023)
329 (2022)
359 (2021)
250 (2020)		 525,78762
520,22409
474,64411
519,88096
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk
(Fransızca)		 EA 35+1+0+0+0
35+1
25+1
25+1		 36
36
26
26		 340 (2023)
164 (2022)
213 (2021)
90 (2020)		 522,67095
528,44829
486,66416
530,91347
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 14+0+2+0+1
16+0
15+0
15+0		 17
16
15
15		 658 (2023)
689 (2022)
599 (2021)
438 (2020)		 511,46057
509,85158
462,34438
512,16575
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 10+0+0+0+0
16+0
16+0
16+0		 10
16
16
16		 1.262 (2023)
1.689 (2022)
1.612 (2021)
1.100 (2020)		 497,14206
492,33596
439,36722
493,97276
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk EA 60+2+0+0+0
70+2

 62
72

 1.284 (2023)
1.741 (2022)
— (2021)
— (2020)		 496,68948
491,72665
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)		 EA 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 1.414 (2023)
933 (2022)
602 (2021)
443 (2020)		 494,11477
504,60105
462,24567
512,04939
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 20+0+3+0+1
26+0
28+0
30+0		 23
26
28
30		 1.584 (2023)
1.389 (2022)
1.533 (2021)
1.190 (2020)		 490,95125
496,63723
440,40078
492,27199
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 15+0+2+0+1
16+0
16+0
17+0		 16
16
16
17		 1.662 (2023)
991 (2022)
939 (2021)
818 (2020)		 489,54203
503,39579
451,51435
500,03071
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)		 EA 2+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0		 2
3
3
3		 2.429 (2023)
2.182 (2022)
8.426 (2021)
9.060 (2020)		 479,33290
486,50030
399,90482
439,31669
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk EA 500+13+0+0+0
550+14
550+14
550+14		 513
564
564
564		 3.242 (2023)
4.387 (2022)
5.124 (2021)
3.430 (2020)		 471,29194
468,87573
412,36835
467,40221
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 20+0+3+0+1
22+0
22+0
30+0		 22
22
22
30		 3.821 (2023)
4.201 (2022)
5.222 (2021)
3.590 (2020)		 466,07650
470,13666
411,97057
466,32644
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk EA 150+4+0+0+0
240+6
240+6
230+6		 154
246
246
236		 4.090 (2023)
6.201 (2022)
7.224 (2021)
4.510 (2020)		 463,98076
459,60861
403,80887
459,66544
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk EA 500+13+0+0+0
500+13
480+12
490+13		 513
513
492
503		 4.539 (2023)
5.405 (2022)
5.691 (2021)
3.810 (2020)		 460,70338
463,33829
409,97264
464,73966
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 24+0+4+0+1
26+0
23+0
30+0		 26
26
23
30		 5.791 (2023)
10.270 (2022)
11.368 (2021)
6.920 (2020)		 452,87011
444,87145
392,33066
447,55000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 23+0+3+0+1
25+0
22+0
21+0		 24
25
22
21		 5.947 (2023)
6.158 (2022)
5.755 (2021)
3.950 (2020)		 452,17460
459,78747
409,65763
463,87285
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk EA 350+9+0+0+0
350+9
340+9
340+9		 359
359
349
349		 6.174 (2023)
9.118 (2022)
10.097 (2021)
6.100 (2020)		 451,03838
448,37359
395,32255
451,27959
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk EA 300+8+0+0+0
420+11
420+11
420+11		 308
431
431
431		 6.380 (2023)
11.196 (2022)
14.341 (2021)
7.860 (2020)		 450,06356
442,30434
386,29847
443,73540
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 18+0+0+0+1
15+0
10+0
20+0		 19
15
10
20		 6.549 (2023)
9.052 (2022)
10.598 (2021)
10.900 (2020)		 449,31149
448,57198
394,05500
433,66227
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk EA 110+3+0+0+0
110+3
100+3
80+2		 113
113
103
82		 8.130 (2023)
11.620 (2022)
13.485 (2021)
8.210 (2020)		 442,37963
441,24906
387,94343
442,38260
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk
(İÖ)(Ücretli)		 EA 320+8+0+0+0
320+8
320+8
340+9		 328
328
328
349		 8.657 (2023)
11.430 (2022)
13.384 (2021)
7.530 (2020)		 440,43624
441,66291
388,16269
445,07617
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk EA 250+7+0+0+0
230+6
220+6
220+6		 257
236
226
226		 9.239 (2023)
14.264 (2022)
18.707 (2021)
10.100 (2020)		 438,49993
435,58315
379,14273
436,00756
MEF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 20+0+3+0+1
21+0
20+0
19+0		 22
21
20
19		 9.347 (2023)
12.391 (2022)
14.715 (2021)
8.740 (2020)		 438,17622
439,45490
385,66594
440,49134
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 21+0+3+0+1
26+0
24+0
27+0		 22
26
24
27		 9.521 (2023)
12.546 (2022)
15.063 (2021)
8.210 (2020)		 437,63930
439,14835
384,99594
442,34022
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hukuk EA 460+12+0+0+0
460+12
460+12
460+12		 472
472
472
472		 9.736 (2023)
13.564 (2022)
16.705 (2021)
9.130 (2020)		 436,94725
436,98778
382,29098
439,16314
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 24+0+3+0+1
27+0
23+0
31+0		 25
27
23
31		 9.758 (2023)
15.566 (2022)
20.748 (2021)
11.300 (2020)		 436,88630
433,32898
376,19145
432,51353
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk EA 100+3+0+0+0
160+4
150+4
100+3		 103
164
154
103		 10.317 (2023)
16.942 (2022)
22.087 (2021)
10.800 (2020)		 435,47497
431,16372
374,46082
433,87617
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 23+0+3+0+1
26+0
25+0
24+0		 24
26
25
24		 10.823 (2023)
15.117 (2022)
22.935 (2021)
11.200 (2020)		 434,25049
434,04004
373,37378
432,61750
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 25+0+4+0+1
29+0
29+0
30+0		 26
29
29
30		 10.883 (2023)
14.717 (2022)
20.626 (2021)
10.500 (2020)		 434,12569
434,75788
376,34947
434,65774
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hukuk EA 300+8+0+0+0
355+9
355+9
355+9		 308
364
364
364		 11.141 (2023)
16.617 (2022)
20.854 (2021)
10.700 (2020)		 433,57989
431,65218
376,05852
434,23615
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 19+0+3+0+1
20+0
19+0
18+0		 22
20
19
18		 11.658 (2023)
18.381 (2022)
26.538 (2021)
15.900 (2020)		 432,54701
429,32926
369,13351
422,47153
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk EA 190+5+0+0+0
190+5
180+5
160+4		 195
195
185
164		 13.045 (2023)
17.312 (2022)
21.937 (2021)
11.400 (2020)		 429,93886
430,65047
374,66912
432,12624
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hukuk EA 200+5+0+0+0
260+7
250+7
240+6		 205
267
257
246		 13.084 (2023)
18.728 (2022)
23.180 (2021)
11.700 (2020)		 429,87547
428,86893
373,03396
431,40881
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hukuk EA 80+2+0+0+0
80+2
60+2
 82
82
62
 13.166 (2023)
19.178 (2022)
24.254 (2021)
— (2020)		 429,72506
428,33915
371,69973
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 23+0+3+0+1
24+0
21+0
30+0		 24
24
21
30		 13.198 (2023)
17.192 (2022)
21.137 (2021)
10.700 (2020)		 429,68493
430,83237
375,67756
434,27902
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 6+0+1+0+1
15+0
13+0
18+0		 7
15
13
18		 13.405 (2023)
19.321 (2022)
23.202 (2021)
13.700 (2020)		 429,34140
428,16069
373,00269
426,75224
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 26+0+4+0+1
30+0
29+0
30+0		 27
30
29
30		 13.514 (2023)
18.873 (2022)
26.664 (2021)
13.900 (2020)		 429,15037
428,68965
368,98250
426,40983
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 18+0+3+0+1
19+0
19+0
27+0		 21
19
19
27		 13.659 (2023)
17.561 (2022)
25.197 (2021)
13.300 (2020)		 428,90210
430,35105
370,61651
427,59954
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 23+0+3+0+1
29+0
29+0
30+0		 25
29
29
30		 14.786 (2023)
20.567 (2022)
25.149 (2021)
12.000 (2020)		 427,16478
426,71339
370,66579
430,53069
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 38+0+0+0+0
38+0
23+0
23+0		 38
38
23
23		 15.043 (2023)
18.317 (2022)
23.850 (2021)
10.200 (2020)		 426,79623
429,39150
372,16922
435,50331
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 10+0+1+0+1
22+0
18+0
18+0		 11
22
18
18		 15.308 (2023)
20.894 (2022)
25.608 (2021)
13.900 (2020)		 426,45062
426,36290
370,14220
426,35741
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Hukuk EA 220+6+0+0+0
240+6
240+6
220+6		 226
246
246
226		 15.492 (2023)
22.378 (2022)
26.231 (2021)
13.100 (2020)		 426,17612
424,80483
369,46364
427,88219
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 16+0+2+0+1
17+0

 17
17

 16.193 (2023)
23.212 (2022)
— (2021)
— (2020)		 425,17060
423,93730
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 27+0+3+0+1
22+0
19+0
18+0		 28
22
19
18		 16.238 (2023)
20.530 (2022)
24.145 (2021)
20.600 (2020)		 425,10231
426,76159
371,81773
415,27696
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hukuk EA 250+7+0+0+0
250+7
250+7
260+7		 257
257
257
267		 16.929 (2023)
22.769 (2022)
28.021 (2021)
13.200 (2020)		 424,21107
424,40418
367,47440
427,75328
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 10+0+2+0+1
55+0
55+0
 11
55
55
 17.246 (2023)
35.445 (2022)
39.398 (2021)
— (2020)		 423,78579
413,85730
356,86277
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 23+0+3+0+1
30+0
28+0
26+0		 24
30
28
26		 17.552 (2023)
20.949 (2022)
26.048 (2021)
12.100 (2020)		 423,40926
426,30009
369,65184
430,42416
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 26+0+4+0+1
30+0
29+0
30+0		 27
30
29
30		 17.557 (2023)
22.700 (2022)
29.252 (2021)
16.700 (2020)		 423,40384
424,47289
366,14756
420,95649
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 10+0+0+0+0
7+0

 10
7

 18.038 (2023)
17.982 (2022)
— (2021)
— (2020)		 422,83117
429,76824
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 9+0+2+0+1
13+0
12+0
12+0		 10
13
12
12		 19.494 (2023)
25.022 (2022)
29.046 (2021)
21.800 (2020)		 421,11950
422,21015
366,38259
413,70342
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 20+0+3+0+1
27+0
29+0
30+0		 21
27
29
30		 19.536 (2023)
25.407 (2022)
38.273 (2021)
15.900 (2020)		 421,07684
421,86178
357,77323
422,39701
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Hukuk EA 280+7+0+0+0
280+7
280+7
290+8		 287
287
287
298		 20.567 (2023)
27.712 (2022)
34.645 (2021)
14.800 (2020)		 419,88043
419,82169
360,92737
424,44765
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hukuk EA 120+3+0+0+0
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 21.116 (2023)
26.586 (2022)
32.004 (2021)
13.900 (2020)		 419,26465
420,78835
363,40608
426,28412
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Hukuk EA 190+5+0+0+48
190+5
190+5
200+5		 243
195
195
205		 21.410 (2023)
27.255 (2022)
32.539 (2021)
16.700 (2020)		 418,96471
420,21523
362,88286
421,00966
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 11+0+2+0+1
16+0
16+0
23+0		 12
16
16
23		 22.055 (2023)
26.950 (2022)
36.302 (2021)
18.500 (2020)		 418,29685
420,48531
359,43144
418,04898
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 13+0+2+0+1
18+0
17+0
16+0		 14
18
17
16		 22.112 (2023)
32.585 (2022)
42.756 (2021)
16.700 (2020)		 418,23597
415,97914
354,12625
420,89727
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 11+0+2+0+1
9+0
11+0
18+0		 12
9
11
18		 22.709 (2023)
26.892 (2022)
42.683 (2021)
20.000 (2020)		 417,62486
420,54199
354,18432
416,02371
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hukuk EA 60+2+0+0+0


 62


 23.926 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 416,42634
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 19+0+3+0+1
20+0
19+0
 21
20
19
 23.940 (2023)
30.319 (2022)
34.066 (2021)
— (2020)		 416,41401
417,71850
361,47933
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Hukuk EA 230+6+0+0+0
230+6
230+6
210+6		 236
236
236
216		 24.202 (2023)
30.052 (2022)
35.728 (2021)
16.200 (2020)		 416,16303
417,91887
359,94293
421,93248
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 13+0+2+0+1
12+0
9+0
18+0		 14
12
9
18		 25.347 (2023)
30.574 (2022)
32.933 (2021)
23.500 (2020)		 415,11463
417,51047
362,51721
411,64068
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Hukuk EA 70+2+0+0+0
70+2
60+2
 72
72
62
 26.062 (2023)
32.135 (2022)
34.742 (2021)
— (2020)		 414,42924
416,29557
360,83904
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hukuk EA 160+4+0+0+0
160+4
150+4
130+4		 164
164
154
134		 26.208 (2023)
31.550 (2022)
34.689 (2021)
18.800 (2020)		 414,30344
416,76291
360,88970
417,69592
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)		 Hukuk EA 130+4+0+0+0
130+4
130+4
110+3		 134
134
134
113		 26.643 (2023)
33.164 (2022)
39.728 (2021)
18.200 (2020)		 413,94185
415,55713
356,58812
418,48202
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 34+0+2+0+1
60+0
56+0
60+0		 35
60
56
60		 28.155 (2023)
38.395 (2022)
49.765 (2021)
24.900 (2020)		 412,62138
411,81624
348,77687
410,16032
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Hukuk EA 240+6+0+0+0
240+6
240+6
240+6		 246
246
246
246		 28.382 (2023)
36.972 (2022)
43.291 (2021)
17.500 (2020)		 412,42116
412,80912
353,64680
419,70794
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BOLU) (Devlet)		 Hukuk EA 90+3+0+0+0
90+3
60+2
 93
93
62
 28.668 (2023)
34.834 (2022)
35.965 (2021)
— (2020)		 412,20157
414,28553
359,72975
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)
(SAMSUN) (Devlet)		 Hukuk EA 130+4+0+0+0
130+4
130+4
110+3		 134
134
134
113		 28.789 (2023)
36.180 (2022)
38.555 (2021)
19.800 (2020)		 412,10178
413,34739
357,53965
416,27739
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 7+0+1+0+1


 8


 29.746 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 411,30654
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hukuk
(İÖ)(Ücretli)		 EA 230+6+0+0+0
230+6
230+6
240+6		 236
236
236
246		 32.037 (2023)
43.032 (2022)
58.693 (2021)
23.300 (2020)		 409,49108
408,78522
342,61145
411,92617
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Hukuk EA 200+5+0+0+0
200+5
200+5
210+6		 205
205
205
216		 33.447 (2023)
39.504 (2022)
43.190 (2021)
19.200 (2020)		 408,33832
411,08003
353,75138
417,06640
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Hukuk EA 190+5+0+0+48
190+5
190+5
190+5		 243
195
195
195		 33.660 (2023)
40.358 (2022)
49.709 (2021)
24.200 (2020)		 408,16583
410,49570
348,82263
410,91938
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 22+0+3+0+1
23+0
25+0
29+0		 24
23
25
29		 33.818 (2023)
38.046 (2022)
49.560 (2021)
19.800 (2020)		 408,03783
412,06091
348,92323
416,29729
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Hukuk EA 120+3+0+0+0
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 34.343 (2023)
44.120 (2022)
52.593 (2021)
29.000 (2020)		 407,62451
408,08591
346,74869
406,09612
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Hukuk EA 220+6+0+0+0
220+6
220+6
200+5		 226
226
226
205		 34.545 (2023)
44.760 (2022)
55.776 (2021)
21.000 (2020)		 407,47434
407,68374
344,55800
414,67326
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hukuk EA 130+4+0+0+0
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 35.363 (2023)
44.203 (2022)
53.004 (2021)
22.300 (2020)		 406,86287
408,03123
346,46252
413,11421
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)		 Hukuk EA 240+6+0+0+0
240+6
240+6
200+5		 246
246
246
205		 37.157 (2023)
46.168 (2022)
53.603 (2021)
20.400 (2020)		 405,52368
406,81248
346,06130
415,52110
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 24+0+3+0+1
30+0
30+0
30+0		 26
30
30
30		 38.028 (2023)
41.686 (2022)
44.143 (2021)
28.000 (2020)		 404,90416
409,65644
353,00750
407,03394
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Hukuk EA 190+5+0+0+0
190+5
180+5
200+5		 195
195
185
205		 38.705 (2023)
44.593 (2022)
47.432 (2021)
25.400 (2020)		 404,39877
407,78772
350,52529
409,71061
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk
(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 EA 5+0+0+0+0


 5


 39.017 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 404,17131
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Hukuk EA 140+4+0+0+0
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 39.244 (2023)
49.317 (2022)
59.843 (2021)
24.400 (2020)		 404,02795
404,85866
341,87817
410,66944
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Hukuk EA 60+2+0+0+15
60+2

 77
62

 40.730 (2023)
50.666 (2022)
— (2021)
— (2020)		 403,01735
404,05330
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 30+0+4+0+1
40+0
29+0
30+0		 31
40
29
30		 41.725 (2023)
42.332 (2022)
41.313 (2021)
29.300 (2020)		 402,34370
409,24160
355,26556
405,84399
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Hukuk EA 220+6+0+0+0
220+6
220+6
240+6		 226
226
226
246		 42.043 (2023)
52.503 (2022)
64.340 (2021)
25.600 (2020)		 402,14201
402,94739
339,03875
409,50189
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Hukuk EA 280+7+0+0+70
280+7
280+7
280+7		 357
287
287
287		 42.556 (2023)
49.239 (2022)
54.631 (2021)
26.700 (2020)		 401,78230
404,90113
345,35662
408,37158
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 129+0+0+0+0
123+0
123+0
123+0		 129
123
123
123		 42.977 (2023)
40.098 (2022)
40.330 (2021)
33.300 (2020)		 401,48871
410,67178
356,06672
402,31229
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Hukuk EA 90+3+0+0+0
90+3
80+2
 93
93
82
 43.977 (2023)
49.637 (2022)
44.403 (2021)
— (2020)		 400,76075
404,65794
352,79135
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Hukuk EA 120+3+0+0+0
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 44.251 (2023)
55.675 (2022)
70.940 (2021)
27.400 (2020)		 400,60051
401,08875
335,10357
407,57906
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Hukuk EA 200+5+0+0+50
200+5
200+5
200+5		 255
205
205
205		 45.703 (2023)
43.860 (2022)
50.377 (2021)
23.600 (2020)		 399,61983
408,24842
348,35185
411,53597
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Hukuk
(İÖ)(Ücretli)		 EA 180+5+0+0+0
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 46.421 (2023)
55.950 (2022)
71.923 (2021)
28.900 (2020)		 399,16160
400,93434
334,53689
406,20644
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(RİZE) (Devlet)		 Hukuk EA 100+3+0+0+0
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 47.627 (2023)
57.484 (2022)
71.001 (2021)
28.200 (2020)		 398,38835
400,05255
335,06934
406,86149
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Hukuk EA 180+5+0+0+0
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 48.488 (2023)
55.671 (2022)
56.935 (2021)
33.800 (2020)		 397,86106
401,09224
343,75034
401,96326
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 16+0+0+0+0
15+0
20+0
21+0		 16
15
20
21		 48.715 (2023)
57.801 (2022)
50.634 (2021)
35.300 (2020)		 397,72687
399,88065
348,17393
400,75999
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Hukuk EA 300+8+0+0+0
300+8
300+8
300+8		 308
308
308
308		 50.736 (2023)
58.874 (2022)
63.694 (2021)
31.300 (2020)		 396,46932
399,25363
339,43987
403,97258
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 25+0+0+0+0
23+0
12+0
14+0		 25
23
12
14		 52.436 (2023)
61.248 (2022)
61.426 (2021)
34.900 (2020)		 395,46085
397,90650
340,85658
401,05147
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 116+0+0+0+0
108+0
100+0
96+0		 116
108
100
96		 52.911 (2023)
77.364 (2022)
77.724 (2021)
63.600 (2020)		 395,18795
389,47302
331,31671
382,57037
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 10+0+0+0+0
10+0

 10
10

 54.213 (2023)
72.321 (2022)
— (2021)
— (2020)		 394,40556
392,03680
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 7+0+0+0+0
7+0
6+0
6+0		 7
7
6
6		 56.230 (2023)
79.224 (2022)
79.846 (2021)
66.800 (2020)		 393,23253
388,58834
330,17703
380,71960
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 78+0+0+0+0
73+0
73+0
69+0		 78
73
73
69		 56.237 (2023)
37.670 (2022)
45.735 (2021)
40.400 (2020)		 393,22533
412,32708
351,79584
396,94744
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 108+0+0+0+0
96+0
60+0
 108
96
60
 56.759 (2023)
49.544 (2022)
51.724 (2021)
— (2020)		 392,93700
404,72680
347,38008
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 47+0+0+0+0
21+0
20+0
21+0		 47
21
20
21		 57.886 (2023)
66.113 (2022)
54.109 (2021)
40.400 (2020)		 392,29936
395,24398
345,73364
396,90703
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 17+0+0+0+0
14+0
20+0
21+0		 17
14
20
21		 58.552 (2023)
68.946 (2022)
70.628 (2021)
38.600 (2020)		 391,91051
393,76299
335,28605
398,22945
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 10+0+0+0+0
9+0
16+0
20+0		 10
9
16
20		 59.951 (2023)
68.964 (2022)
79.142 (2021)
42.900 (2020)		 391,15895
393,75396
330,56795
395,11787
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 12+0+0+0+0
13+0
20+0
20+0		 12
13
20
20		 61.244 (2023)
69.732 (2022)
77.200 (2021)
45.300 (2020)		 390,43483
393,38161
331,59381
393,45252
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 5+0+0+0+0
6+0
8+0
11+0		 5
6
8
11		 62.150 (2023)
73.334 (2022)
85.583 (2021)
43.700 (2020)		 389,92975
391,50719
327,24438
394,57797
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 10+0+0+0+0
8+0
9+0
12+0		 10
8
9
12		 64.571 (2023)
75.173 (2022)
93.469 (2021)
44.800 (2020)		 388,58254
390,56956
323,33205
393,77429
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 6+0+0+0+0
6+0
20+0
11+0		 6
6
20
11		 67.382 (2023)
76.326 (2022)
91.472 (2021)
48.000 (2020)		 387,13002
389,97757
324,29328
391,75609
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 9+0+0+0+0
10+0
14+0
12+0		 9
10
14
12		 67.536 (2023)
76.131 (2022)
87.592 (2021)
47.300 (2020)		 387,05562
390,08550
326,19956
392,19455
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 90+0+0+0+0
86+0

 90
86

 68.633 (2023)
92.520 (2022)
— (2021)
— (2020)		 386,49024
382,19339
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 107+0+0+0+0
98+0
62+0
52+0		 107
98
62
52		 68.702 (2023)
77.940 (2022)
62.998 (2021)
31.300 (2020)		 386,44739
389,20448
339,88310
404,02537
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 124+0+0+0+0
116+0
110+0
106+0		 124
116
110
106		 76.301 (2023)
67.710 (2022)
53.855 (2021)
70.000 (2020)		 382,62894
394,40539
345,89391
379,03176
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 153+0+0+0+0
123+0
106+0
97+0		 153
123
106
97		 77.957 (2023)
83.567 (2022)
83.443 (2021)
47.100 (2020)		 381,84865
386,45403
328,32927
392,32149
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 158+0+0+0+0
158+0
158+0
167+0		 158
158
158
167		 79.537 (2023)
104.169 (2022)
104.366 (2021)
109.000 (2020)		 381,09795
376,99332
318,32188
359,81581
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 83.283 (2023)
104.968 (2022)
102.700 (2021)
101.000 (2020)		 379,38526
376,62867
319,06084
363,70233
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 144+0+0+0+0
144+0
144+0
135+0		 144
144
144
135		 88.491 (2023)
91.507 (2022)
82.513 (2021)
82.700 (2020)		 377,01991
382,67872
328,80653
372,59856
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 166+0+0+0+0
160+0
161+0
142+0		 166
160
161
142		 89.089 (2023)
93.954 (2022)
104.150 (2021)
58.200 (2020)		 376,74667
381,54318
318,41275
385,58809
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)		 EA 13+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0		 13
20
20
13		 92.055 (2023)
109.590 (2022)
120.206 (2021)
Dolmadı (2020)		 375,41633
374,62720
311,57708
Dolmadı
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 49+0+0+0+0
57+0
50+0
55+0		 49
38
50
55		 92.863 (2023)
Dolmadı (2022)
52.084 (2021)
52.000 (2020)		 375,04692
Dolmadı
347,11667
389,19521
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 127+0+0+0+0


 127


 94.175 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 374,48347
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%25 İndirimli)		 EA 105+0+0+0+0
141+0
80+0
82+0		 105
96
80
82		 94.382 (2023)
Dolmadı (2022)
59.467 (2021)
66.000 (2020)		 374,39568
Dolmadı
342,11635
381,21207
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 123+0+0+0+0
150+0

 123
150

 96.089 (2023)
107.610 (2022)
— (2021)
— (2020)		 373,63916
375,46977
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 58+0+0+0+0
54+0
51+0
84+0		 58
54
14
54		 100.284 (2023)
105.818 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 371,83134
376,24012
Dolmadı
Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 122+0+0+0+0
114+0
106+0
 122
114
106
 100.812 (2023)
105.061 (2022)
102.056 (2021)
— (2020)		 371,61274
376,59007
319,33684
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 170+0+0+0+0
170+0

 170
170

 102.925 (2023)
106.896 (2022)
— (2021)
— (2020)		 370,71440
375,78582
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 55+0+0+0+0
55+0
65+0
65+0		 55
55
65
65		 105.404 (2023)
87.310 (2022)
91.050 (2021)
67.000 (2020)		 369,69938
384,63741
324,50274
380,63506
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%25 İndirimli)		 EA 70+0+0+0+0
54+0
59+0
 70
54
50
 105.648 (2023)
114.684 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 369,59577
372,45041
Dolmadı
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 102+0+0+0+0
93+0

 102
93

 108.737 (2023)
96.704 (2022)
— (2021)
— (2020)		 368,32077
380,29870
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 135+0+0+0+0
116+0
112+0
 135
116
112
 109.238 (2023)
94.992 (2022)
88.448 (2021)
— (2020)		 368,12477
381,07813
325,76751
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 93+0+0+0+0
26+0
23+0
21+0		 93
22
23
21		 109.341 (2023)
Dolmadı (2022)
65.046 (2021)
58.800 (2020)		 368,07925
Dolmadı
338,61091
385,29859
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 29+0+0+0+0
25+0
44+0
130+0		 29
25
29
65		 110.449 (2023)
114.386 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 367,63711
372,58562
Dolmadı
Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 119+0+0+0+0
104+0
128+0
147+0		 119
104
71
105		 112.056 (2023)
119.198 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 367,02448
370,61872
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 36+0+0+0+0
31+0
59+0
35+0		 36
31
52
35		 112.387 (2023)
118.867 (2022)
Dolmadı (2021)
99.200 (2020)		 366,88499
370,75211
Dolmadı
364,60972
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 48+0+0+0+0


 48


 112.481 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 366,84644
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%25 İndirimli)		 EA 15+0+0+0+0


 4


 113.393 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 366,49549
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 2+0+0+0+0
1+0
2+0
20+0		 1


1		 116.722 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 365,19489
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 16+0+0+0+0
20+0
18+0
13+0		 1
1
18
13		 118.044 (2023)
Dolmadı (2022)
117.841 (2021)
112.000 (2020)		 364,68602
Dolmadı
312,53212
358,61080
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 5+0+0+0+0
10+0

 1


 118.186 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 364,63476
Dolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 56+0+0+0+0
55+0
76+0
68+0		 5
14
34
68		 118.827 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
102.000 (2020)		 364,39507
Dolmadı
Dolmadı
363,03450
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 38+0+0+0+0


 38


 120.528 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 363,77351
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk EA 30+0+0+0+0
30+0
30+0
20+0		 26
30
20
20		 120.632 (2023)
122.814 (2022)
Dolmadı (2021)
29.500 (2020)		 363,73924
369,13393
Dolmadı
405,61924
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 30+0+0+0+0


 30


 120.865 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 363,65397
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 20+0+0+0+0
20+0
15+0
55+0		 4
3
5
 121.004 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 363,59770
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 20+0+0+0+0
20+0
20+0
30+0		 14
20
20
22		 121.244 (2023)
79.133 (2022)
94.426 (2021)
Dolmadı (2020)		 363,50575
388,62980
322,88959
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 9+0+0+0+0
20+0
7+0
47+0		 9
6
7
3		 122.001 (2023)
Dolmadı (2022)
102.304 (2021)
Dolmadı (2020)		 363,22514
Dolmadı
319,22308
Dolmadı
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 20+0+0+0+0


 11


 122.501 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 363,02727
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 34+0+0+0+0
34+0
20+0
 4


 122.667 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 362,96749
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 44+0+0+0+0
20+0
81+0
88+0		 44
20
81
83		 123.009 (2023)
105.744 (2022)
123.861 (2021)
Dolmadı (2020)		 362,83703
376,26919
310,10261
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 170+0+0+0+0
170+0
161+0
170+0		 111
170
161
81		 123.090 (2023)
85.187 (2022)
113.580 (2021)
Dolmadı (2020)		 362,80735
385,64954
314,31446
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 80+0+0+0+0
53+0
35+0
 80
49
35
 123.367 (2023)
Dolmadı (2022)
71.733 (2021)
— (2020)		 362,70789
Dolmadı
334,65673
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 10+0+0+0+0
18+0
31+0
74+0		 8
7
1
11		 123.550 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 362,63868
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 18+0+0+0+0
17+0
15+0
25+0		 14
16
15
10		 123.728 (2023)
Dolmadı (2022)
116.960 (2021)
Dolmadı (2020)		 362,57799
Dolmadı
312,90862
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 123+0+0+0+0
120+0
95+0
106+0		 93
120
95
52		 124.007 (2023)
121.492 (2022)
122.109 (2021)
Dolmadı (2020)		 362,46997
369,68150
310,80963
Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 125+0+0+0+0
150+0
162+0
150+0		 113
148
162
150		 124.014 (2023)
Dolmadı (2022)
107.618 (2021)
109.000 (2020)		 362,46627
Dolmadı
316,83856
359,78459
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%25 İndirimli)		 EA 149+0+0+0+0
170+0
157+0
149+0		 76
100
157
149		 124.235 (2023)
Dolmadı (2022)
95.901 (2021)
73.600 (2020)		 362,38586
Dolmadı
322,20744
377,17159
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 136+0+0+0+0
140+0
133+0
118+0		 47
114
133
118		 124.469 (2023)
Dolmadı (2022)
118.474 (2021)
124.000 (2020)		 362,30584
Dolmadı
312,26130
353,46010
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 131+0+0+0+0
115+0
128+0
119+0		 118
115
128
119		 124.477 (2023)
78.781 (2022)
76.540 (2021)
96.300 (2020)		 362,30265
388,80681
331,96045
365,94960
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 72+0+0+0+0
89+0
89+0
82+0		 33
45
61
69		 124.578 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 362,26167
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 25+0+0+0+0
30+0

 21
13

 124.583 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 362,26017
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 40+0+0+0+0
33+0
53+0
46+0		 31
14
24
46		 124.606 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
122.000 (2020)		 362,25364
Dolmadı
Dolmadı
354,18653
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 64+0+0+0+0


 46


 124.674 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 362,22694
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 85+0+0+0+0
102+0

 59
27

 124.752 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 362,19837
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 73+0+0+0+0
76+0
110+0
119+0		 22
20
65
62		 124.786 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 362,18564
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 49+0+0+0+0
53+0
68+0
149+0		 43
53
68
88		 124.814 (2023)
105.855 (2022)
119.742 (2021)
Dolmadı (2020)		 362,17544
376,22578
311,77307
Dolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 38+0+0+0+0
40+0
70+0
117+0		 20
40
51
58		 124.817 (2023)
116.800 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 362,17488
371,57969
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 28+0+0+0+0
31+0
49+0
48+0		 11
4
17
17		 124.892 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 362,14629
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 84+0+0+0+0
60+0
69+0
60+0		 56
60
69
60		 124.928 (2023)
104.078 (2022)
118.044 (2021)
122.000 (2020)		 362,13048
377,03560
312,43436
354,17089
MEF ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 129+0+0+0+0
121+0
117+0
108+0		 82
121
117
108		 124.963 (2023)
116.611 (2022)
107.216 (2021)
112.000 (2020)		 362,12126
371,65830
317,03555
358,65941
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 25+0+0+0+0
24+0
42+0
59+0

4
7		 — (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 18+0+0+0+0
25+0
22

 — (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 5+0+0+0+0
15+0
16+0
60+0
2
16
5		 — (2023)
Dolmadı (2022)
115.559 (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
313,48460
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 25+0+0+0+0
56+0
3

 — (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 5+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


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